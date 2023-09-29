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NASA ເປີດຕົວລາງວັນ Space Tech Catalyst ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນພົວພັນແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ByGabriel Botha

Sep 29, 2023
NASA ເປີດຕົວລາງວັນ Space Tech Catalyst ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນພົວພັນແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ອົງການພາລະກິດເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຂອງອົງການ NASA (STMD) ໄດ້ນຳສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ເພື່ອແນໃສ່ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດປະດິດສ້າງ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນໃນຂັ້ນຕົ້ນ (ESIP). ລາງວັນ NASA Space Tech Catalyst ຄົ້ນຫາເພື່ອຮັບຮູ້ບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງສໍາເລັດຜົນກັບຜູ້ປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກເທັກໂນໂລຍີ ແລະຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຕົວແທນ ແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ເປົ້າໝາຍຂອງການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກໃນການເຂົ້າ, ແລະດຶງດູດຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, NASA ຫວັງວ່າຈະຂັບເຄື່ອນການປະດິດສ້າງໃນເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດ, ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີກວ່າ, ການຄົ້ນພົບທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ແລະຜົນສໍາເລັດໃນການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ.

ຜູ້ຊະນະຂອງລາງວັນຈະໄດ້ຮັບ $25,000 ແຕ່ລະຄົນ, ແລະກຸ່ມຜູ້ຊະນະຈະຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Maryland. ໃນລະຫວ່າງເຫດການນີ້, NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການກໍ່ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງອົງການ NASA ແລະສົ່ງເສີມທ່າແຮງການຮ່ວມມື.

ລາງວັນແມ່ນເປີດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄູອາຈານ, ຄູສອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ທຸລະກິດ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ຜູ້ສະໝັກທີ່ສົນໃຈແມ່ນຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ຕື່ມແບບຟອມສະໝັກຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງການອ້າງອິງແລະສົ່ງວິດີໂອສັ້ນອະທິບາຍວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອຸປະສັກທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແກ້ໄຂ, ແລະວິທີການລົງທຶນຂອງ NASA ຈະເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.

ອົງການດັ່ງກ່າວກໍາລັງຊອກຫາການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ເຊິ່ງຈະນໍາເອົາໂອກາດການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາແລະແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ໃຫ້ກັບອົງການ NASA. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີຕົວແທນ, ອົງການ NASA ຫວັງວ່າຈະປັບປຸງການມີສ່ວນພົວພັນໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ.

ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສົນໃຈສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ພາຍໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2024 ແລະ ຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2024.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

ນິຍາມ:
– ຜູ້ອໍານວຍການພາລະກິດເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ (STMD): ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນອົງການ NASA ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດການປ່ຽນແປງ.
– ການປະດິດສ້າງໄລຍະຕົ້ນ ແລະການຮ່ວມມື (ESIP): ຫຼັກຊັບພາຍໃຕ້ STMD ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດໃນໄລຍະຕົ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: www.spacetechcatalystprize.org

By Gabriel Botha

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