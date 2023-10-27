ສຳຫຼວດບັນຍາກາດຂອງມະນຸດຕ່າງດາວຂອງ Titan: Dragonfly ກະກຽມເພື່ອພາລະກິດໄປຫາດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Saturn

ພາລະກິດຂອງ Dragonfly ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ NASA ແມ່ນບາດກ້າວຫນຶ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງດວງຈັນຂອງ Saturn, Titan. Dragonfly, rotorcraft ຂະຫນາດລົດ, ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນອຸໂມງລົມແຮງຂອງໂລກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາທາງໃນສະພາບທີ່ແປກປະຫລາດຂອງ Titan. ການທົດລອງທີ່ຜ່ານມາຢູ່ອຸໂມງ Subsonic ໃນ Virginia ໄດ້ຈໍາລອງບັນຍາກາດຂອງ Titan, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບວິສະວະກອນ NASA.
ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ຮູບແບບເຄິ່ງຂະຫນາດຂອງ Dragonfly ທີ່ມີແປດ rotors ສໍາເລັດໃນໄລຍະ 700 ແລ່ນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 4,000 ຈຸດສ່ວນບຸກຄົນ. ຈຸດສຸມແມ່ນຢູ່ໃນສອງການຕັ້ງຄ່າການບິນຄື: ການສືບເຊື້ອສາຍແລະການຫັນໄປສູ່ການບິນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານເມື່ອມາຮອດ Titan, ແລະການບິນໄປໜ້າຢູ່ເທິງໜ້າຕາຂອງດວງຈັນ. ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງຈຸດປະສົງການທົດສອບທັງຫມົດໄດ້ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນແບບຈໍາລອງຢູ່ໃນໂລກ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດ extrapolate ການຄົ້ນພົບກັບເງື່ອນໄຂຂອງ Titan.
Titan, ໂລກທີ່ແຊ່ນ້ໍາ methane, ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການຢູ່ອາໄສຂອງມັນ. ກ່ອນການມາເຖິງຂອງຍານອາວະກາດ Cassini ໃນປີ 2004, ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບດວງຈັນອັນມະຫັດສະຈັນນີ້. ຍານບິນ Titan ຂອງ Cassini ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໂລກມະຫາສະໝຸດທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ທີ່ມີທາດອີເທນຂອງແຫຼວ ແລະ ມີເທນ, ຄ້າຍຄືກັບແມ່ນ້ຳ ແລະທະເລສາບຂອງໂລກ. ເມກ ແລະຝົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີເທນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບສະພາບອາກາດແບບເຄື່ອນໄຫວເທິງ Titan. NASA ພິຈາລະນາ Titan ເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສຶກສາເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຮູບແບບຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖິງວ່າຈະມີອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດຂອງ Titan ແລະເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງ, ພື້ນຜິວກໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບໂລກ. NASA ກ່າວວ່າ "ພື້ນຜິວຂອງ Titan ແມ່ນສະຖານທີ່ຄ້າຍຄືໂລກທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນກວ່າແລະມີເຄມີສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ," NASA ກ່າວ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜາວເຢັນນີ້ ບ່ອນທີ່ນ້ຳກ້ອນຖືບົດບາດຂອງຫີນ, ພາລະກິດຂອງ Dragonfly ໃນການສືບສວນລັກສະນະພິເສດຂອງ Titan ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງ.
ການອອກແບບຂອງ Dragonfly, ຄ້າຍກັບລົດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີສີ່ແຂນ ແລະ rotor helicopter stacked, ໝູນໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ດົກໜາຂອງ Titan ສຳລັບການນຳທາງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຍານຍົນ rotorcraft ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການບິນສັ້ນ, ຄ່ອຍໆກ້າວໄປສູ່ການບິນ "ໂດດ" ທີ່ຍາວກວ່າ 8 ກິໂລແມັດ. ຕາມທາງ, Dragonfly ຈະດໍາເນີນການ pitstops ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງດວງຈັນ.
ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຂອງ Dragonfly ແມ່ນກໍານົດໄວ້ບໍ່ໄວກວ່າປີ 2027, ແຕ່ການຄາດການຈະມາຮອດ Titan ໃນກາງຊຸມປີ 2030 ສັນຍາວ່າຈະມີການຂຸດຄົ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫັນປ່ຽນນິຍາຍວິທະຍາສາດໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງການສໍາຫຼວດ. ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດສືບຕໍ່ມີຮູບຮ່າງ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຈະສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການປະຕິວັດທີ່ Dragonfly ຈະນໍາມາໃຫ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຂ້າມຜ່ານທ້ອງຟ້າແລະພື້ນຜິວຂອງ Titan.
FAQ
1. Dragonfly ແມ່ນຫຍັງ?
Dragonfly ເປັນ rotorcraft ຂະຫນາດລົດທີ່ອອກແບບໂດຍ NASA ສໍາລັບພາລະກິດຂອງຕົນເພື່ອສໍາຫຼວດດວງຈັນຂອງ Saturn, Titan. ມັນມີລັກສະນະສີ່ແຂນ, ແຕ່ລະຄົນຖືສອງ rotor helicopter.
2. ການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາມີຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ Dragonfly?
ການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ການສືບເຊື້ອສາຍຂອງ Dragonfly ແລະການຫັນໄປສູ່ການບິນທີ່ມີພະລັງງານເມື່ອໄປເຖິງ Titan, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບິນໄປຂ້າງຫນ້າຂອງມັນຢູ່ເຫນືອຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນ. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນອຸໂມງລົມຂອງໂລກທີ່ອຸໂມງ Subsonic ໃນ Virginia.
3. ເປັນຫຍັງ Titan ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນ?
Titan, ເດືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວເສົາ, ສະແດງໂລກມະຫາສະຫມຸດທີ່ມີແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ແລະທະເລຂອງທາດແຫຼວ ethane ແລະ methane. ລະບົບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ methane, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່າ, ແລະບັນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນສະເຫນີໂອກາດພິເສດໃນການສຶກສາສະພາບທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂລກ.
4. ເມື່ອໃດ Dragonfly ຈະເປີດຕົວ?
Dragonfly ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວບໍ່ໄວກວ່າປີ 2027, ໂດຍຈະມາຮອດ Titan ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ໃນກາງປີ 2030.
5. ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດຂອງ Dragonfly ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດ Dragonfly ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາພື້ນຜິວແລະບັນຍາກາດຂອງ Titan, ລວບລວມຕົວຢ່າງແລະດໍາເນີນການສືບສວນທາງວິທະຍາສາດເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງນິໄສແລະທ່າແຮງຂອງຊີວິດຂອງດວງຈັນ.