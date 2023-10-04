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NASA ສະໜອງທຶນໂຄງການ 60 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງເຮືອນຢູ່ເທິງດວງຈັນພາຍໃນປີ 2040

ByVicky Stavropoulou

Oct 4, 2023
NASA ສະໜອງທຶນໂຄງການ 60 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງເຮືອນຢູ່ເທິງດວງຈັນພາຍໃນປີ 2040

ອົງການ NASA ໄດ້ມອບສັນຍາ 60 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງໃນເມືອງ Austin ເພື່ອກໍ່ສ້າງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງຢູ່ເທິງດວງຈັນພາຍໃນປີ 2040. ໂຄງການນະວັດຕະກໍາດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະໃຊ້ຄອນກີດຂອງດວງຈັນທີ່ເຮັດຈາກຫີນ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນມາກໍ່ສ້າງ. ພື້ນຖານຂອງທີ່ພັກ lunar ໄດ້. ໃນການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນວິຊາການ ແລະວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກໃນການອອກແບບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ປະຕູ, ກະເບື້ອງ, ແລະເຄື່ອງເຟີນີເຈີສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດວງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜນຜັງສະບັບນີ້ຍັງລວມເຖິງແຜນການສ້າງຕັ້ງຖານທັບເທິງດາວອັງຄານ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຢູ່ອາໃສໃນອະນາຄົດ.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຕົນ​, ໂດຍ​ມີ​ການ​ອອກ​ແບບ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຈາກ​ປີ 2022 ສະ​ຫນອງ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຮູບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ເຮືອນ lunar ໄດ້​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາ. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ການ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ NASA ໃນ​ເວລາ​ນີ້.

ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ, ICON, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການພິມ 3D. ການນໍາໃຊ້ລະບົບການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, The Vulcan, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດພິມເຮືອນ opulent ຊັ້ນໂດຍຊັ້ນ. ເຄື່ອງພິມໄດ້ນໍາໃຊ້ປະສົມຂອງຊີມັງ, ດິນຊາຍ, ແລະນ້ໍາເປັນ filament ຂອງມັນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຫມຶກຫນາແຫນ້ນ. ອົງປະກອບໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ຝາແລະມຸງແມ່ນພິມແຍກຕ່າງຫາກແລະຕໍ່ມາປະກອບ. ຂໍ້ສັງເກດ, ວິທີການນີ້ສາມາດສໍາເລັດຄຸນສົມບັດພາຍໃນພຽງແຕ່ 48 ຊົ່ວໂມງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2018, ICON ໄດ້ສໍາເລັດການພິມ 3D ຫຼາຍກວ່າ 100 ບ້ານໃນ Austin. ການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາຂອງວິທີການກໍ່ສ້າງນະວັດກໍາໃຫມ່ນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບວິກິດການທີ່ຢູ່ອາໄສໃນສະຫະລັດ.

ອົງການ NASA ເຫັນວ່າບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ພິມດ້ວຍ 3D ເປັນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງດວງຈັນຂອງມັນ. ອົງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດທີ່ຍືນຍົງຢູ່ເທິງດວງຈັນ, ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ແລະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ICON ແມ່ນສຸມໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເຮືອນດວງຈັນເພື່ອທົນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ລັງສີ, ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ micrometeorite.

ກ່ອນທີ່ເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ອົງການ NASA ຈະຕ້ອງສ້າງເຂດລົງຈອດສຳລັບຈະຫຼວດຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ແຜ່ນຮອງພື້ນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງດວງຈັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຈະລວດ.

ICON ວາງແຜນທີ່ຈະປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງພິມທີ່ສູນການບິນ Marshall Space ຂອງ NASA ໃນເດືອນກຸມພາ, ໂດຍສະເພາະການທົດສອບການປັບຕົວຂອງມັນກັບສະພາບສູນຍາກາດແລະລັງສີຂອງອາວະກາດ. ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການຈະຂຶ້ນກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງອົງການ NASA ໃນການຕັ້ງເຂດລົງຈອດຕາມດວງຈັນ. ຂະນະ​ນີ້ ອົງການ​ອະວະກາດ​ພວມ​ກະກຽມ​ສຳລັບ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ອາ​ເຕ​ມິ​ສ ທີ່​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ປີ 2024, ຕິດຕາມ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ໃນ​ປີ 2025 ຫຼື 2026.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
– ໄອຄອນ

By Vicky Stavropoulou

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