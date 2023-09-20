ພາລະກິດແສງອາທິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍຢູ່ໃນອັນຕະລາຍບໍ?

ສະຫຼຸບ: ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບກັບພາຍຸແສງຕາເວັນທີ່ກຳລັງແຮງທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຄີຍບັນທຶກມາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຍານອາວະກາດ Aditya-L1 ຄັ້ງທຳອິດຂອງອິນເດຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ Aditya-L1 ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸດັ່ງກ່າວເນື່ອງຈາກໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດແລະມາດຕະການປ້ອງກັນໃນການອອກແບບຂອງມັນ.
ອົງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ, ISRO, ໄດ້ສົ່ງຍານອາວະກາດ Aditya-L1 ຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2023. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວກຳລັງເດີນທາງໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍ, ຈຸດ Lagrange 1, ບ່ອນທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງດວງອາທິດ. ບົດຄວາມ blog ທີ່ຜ່ານມາຂອງ NASA ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການປະເຊີນຫນ້າຂອງ Parker Solar Probe ກັບ Coronal Mass Ejection (CME), ຫຼືພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບ Aditya-L1, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຍັງຄົງມີຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງມັນ.
ການພົບກັນຂອງ Parker Solar Probe ກັບ CME ແມ່ນເຫດການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອົງການ NASA, ການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ Aditya-L1 ກັບດວງອາທິດ, ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດທຽບກັບ 6.9 ລ້ານກິໂລແມັດຂອງ Parker Solar Probe, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, Aditya-L1 ໄດ້ຖືກກໍ່ສ້າງໂດຍໃຊ້ໂລຫະປະສົມພິເສດແລະວັດສະດຸເພື່ອປົກປ້ອງມັນຈາກອັນຕະລາຍຕ່າງໆ, ລວມທັງ CME clouds.
CMEs ແມ່ນການລະເບີດຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດທີ່ສາມາດລົບກວນສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ດາວທຽມ, ລະບົບການສື່ສານ, ເຕັກນິກການນໍາທາງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢຸດຢູ່ໃນໂລກ. CME ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍົກຍ້າຍອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນເຖິງຫົກລ້ານກິໂລແມັດຫ່າງຈາກແສງຕາເວັນ. ເຖິງວ່າຈະມີໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າການອອກແບບແລະໄລຍະຫ່າງຂອງ Aditya-L1 ຈະຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດຂອງມັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ຍານ Parker Solar Probe ປະເຊີນກັບພາຍຸແສງອາທິດທີ່ມີພະລັງແຮງ, ພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya-L1 ບໍ່ເຊື່ອວ່າຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທັນທີ. ດ້ວຍການກໍ່ສ້າງທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງຍານອະວະກາດແລະໄລຍະຫ່າງຈາກດວງອາທິດ, ມັນຄາດວ່າຈະທົນທານຕໍ່ CMEs ທີ່ມີທ່າແຮງແລະສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນໃນການສັງເກດການດວງອາທິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA Parker Solar Probe
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)