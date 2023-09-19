New Horizons ແລະ Hubble Telescope Team ຂຶ້ນເພື່ອສັງເກດ Uranus ແລະ Neptune

ຍານອະວະກາດ New Horizons ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຈາກຍານບິນດາວເຄາະໂຕໃນປີ 2015 ກໍາລັງເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໃຫມ່ເພື່ອສັງເກດ Uranus ແລະ Neptune. ດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກສອງດວງນີ້ເປັນດາວເຄາະໜ້ອຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະນຳສະເໜີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກມັນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້, NASA ກໍາລັງເອື້ອມອອກໄປຫານັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນເພື່ອສົ່ງການສັງເກດການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ Uranus ແລະ Neptune.
ພຽງແຕ່ Voyager 2 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Uranus ແລະ Neptune ໄລຍະສັ້ນໆໃນອະດີດ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, New Horizons ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ເບິ່ງຄືນຫລັງຂອງດາວເຄາະຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງມັນຢູ່ໃນສາຍແອວ Kuiper, ບ່ອນທີ່ Pluto ອາໄສຢູ່. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ຈະສັງເກດເຫັນດ້ານທີ່ສະຫວ່າງຂອງດາວເຄາະ, ໃນຂະນະທີ່ New Horizons ຈະບັນທຶກຮູບພາບຂອງດ້ານມືດຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍມີດວງອາທິດຢູ່ໃນໄລຍະໄກ.
ການສັງເກດການຂອງນັກສມັກເລ່ນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການແຕ້ມຮູບຂອງດາວເຄາະທີ່ສົມບູນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດຕິດຕາມຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລັກສະນະທີ່ສົດໃສໃນບັນຍາກາດຂອງ Uranus ແລະ Neptune. ດ້ວຍການສັງເກດເວລາຈໍາກັດສໍາລັບ New Horizons ແລະ Hubble, ຂໍ້ມູນນັກສມັກເລ່ນສາມາດສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້.
ເພື່ອປະກອບສ່ວນ, ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນສາມາດໂພສຮູບພາບຂອງ Uranus ແລະ Neptune ອອນລາຍໂດຍໃຊ້ hashtag #NHIceGiants on X (ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter) ຫຼື Facebook. ອີກທາງເລືອກ, ຮູບພາບສາມາດຖືກສົ່ງອອນໄລນ໌ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ວັນທີ, ເວລາ, ແລະການກັ່ນຕອງ bandpass ທີ່ໃຊ້.
Uranus ແລະ Neptune ປະຈຸບັນສາມາດເຫັນໄດ້ເກືອບໃນຕອນກາງຄືນ, ໂດຍ Uranus ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຕັ້ງຊ້າກວ່າ Neptune. Uranus ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Aries ລະຫວ່າງ Jupiter ແລະ Pleiades, ໃນຂະນະທີ່ Neptune ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ Pisces. ການສັງເກດເບິ່ງດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມອົດທົນແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດທີ່ດີ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
– TheSkyX