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New Horizons ແລະ Hubble Telescope Team ຂຶ້ນເພື່ອສັງເກດ Uranus ແລະ Neptune

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
New Horizons ແລະ Hubble Telescope Team ຂຶ້ນເພື່ອສັງເກດ Uranus ແລະ Neptune

ຍານອະວະກາດ New Horizons ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຈາກຍານບິນດາວເຄາະໂຕໃນປີ 2015 ກໍາລັງເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໃຫມ່ເພື່ອສັງເກດ Uranus ແລະ Neptune. ດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກສອງດວງນີ້ເປັນດາວເຄາະໜ້ອຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະນຳສະເໜີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກມັນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້, NASA ກໍາລັງເອື້ອມອອກໄປຫານັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນເພື່ອສົ່ງການສັງເກດການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ Uranus ແລະ Neptune.

ພຽງແຕ່ Voyager 2 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Uranus ແລະ Neptune ໄລຍະສັ້ນໆໃນອະດີດ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, New Horizons ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ເບິ່ງຄືນຫລັງຂອງດາວເຄາະຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງມັນຢູ່ໃນສາຍແອວ Kuiper, ບ່ອນທີ່ Pluto ອາໄສຢູ່. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ຈະສັງເກດເຫັນດ້ານທີ່ສະຫວ່າງຂອງດາວເຄາະ, ໃນຂະນະທີ່ New Horizons ຈະບັນທຶກຮູບພາບຂອງດ້ານມືດຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍມີດວງອາທິດຢູ່ໃນໄລຍະໄກ.

ການສັງເກດການຂອງນັກສມັກເລ່ນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການແຕ້ມຮູບຂອງດາວເຄາະທີ່ສົມບູນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດຕິດຕາມຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລັກສະນະທີ່ສົດໃສໃນບັນຍາກາດຂອງ Uranus ແລະ Neptune. ດ້ວຍການສັງເກດເວລາຈໍາກັດສໍາລັບ New Horizons ແລະ Hubble, ຂໍ້ມູນນັກສມັກເລ່ນສາມາດສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້.

ເພື່ອປະກອບສ່ວນ, ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນສາມາດໂພສຮູບພາບຂອງ Uranus ແລະ Neptune ອອນລາຍໂດຍໃຊ້ hashtag #NHIceGiants on X (ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter) ຫຼື Facebook. ອີກທາງເລືອກ, ຮູບພາບສາມາດຖືກສົ່ງອອນໄລນ໌ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ວັນທີ, ເວລາ, ແລະການກັ່ນຕອງ bandpass ທີ່ໃຊ້.

Uranus ແລະ Neptune ປະຈຸບັນສາມາດເຫັນໄດ້ເກືອບໃນຕອນກາງຄືນ, ໂດຍ Uranus ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຕັ້ງຊ້າກວ່າ Neptune. Uranus ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Aries ລະຫວ່າງ Jupiter ແລະ Pleiades, ໃນຂະນະທີ່ Neptune ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ Pisces. ການສັງເກດເບິ່ງດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມອົດທົນແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດທີ່ດີ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມແມ່ນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
– TheSkyX

By Vicky Stavropoulou

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