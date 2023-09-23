ຄວາມສ່ຽງແລະການແກ້ໄຂສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃນການເດີນທາງອາວະກາດ

ດ້ວຍການເພີ່ມຈໍານວນພາລະກິດມະນຸດສະທໍາໄປສູ່ອະວະກາດແລະແຜນການສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປດາວອັງຄານ, ນັກວິທະຍາສາດແລະອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນອະວະກາດ. ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກລັງສີອາວະກາດ, ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະສຸຂະພາບຈິດແລະການໂດດດ່ຽວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້.
ຮັງສີອະວະກາດເປັນຄວາມກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເນື່ອງຈາກນັກບິນອາວະກາດທີ່ເດີນທາງນອກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບລັງສີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບປະສາດແລະ cardiovascular, ລວມທັງການພັດທະນາຂອງພະຍາດ cardiovascular ແລະທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງສະຫມອງ. ອົງການ NASA ກໍາລັງພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີເພື່ອປ້ອງກັນນັກອາວະກາດຈາກລັງສີໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸເຊັ່ນ Kevlar ແລະ polyethylene, ແລະອາຫານແລະອາຫານເສີມບາງຢ່າງອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການໄດ້ຮັບລັງສີ.
ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃນອາວະກາດ. ນັກບິນອາວະກາດປະສົບກັບການສູນເສຍກ້າມຊີ້ນ ແລະກະດູກຫັກເນື່ອງຈາກບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ນັກອາວະກາດໄດ້ຖືກສະຫນອງການເສີມເຊັ່ນ bisphosphonate ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງກ້າມຊີ້ນແລະກະດູກຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຍາວນານ. ນອກຈາກນັ້ນ, microgravity ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດແລະການໄຫຼວຽນຂອງ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາໃນຮ່າງກາຍແລະອາການແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນ. ຊຸດພິເສດ ແລະເຄື່ອງຕັດຫຍິບກຳລັງຖືກສຳຫຼວດເພື່ອຕ້ານຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນສຸຂະພາບຈິດແລະການໂດດດ່ຽວປະສົບການໂດຍນັກອາວະກາດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໃນອະວະກາດ. ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບທາງຈິດໃຈ. ນັກບິນອາວະກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີມງານຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະໂຄງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການໂດດດ່ຽວແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍກາດຂອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງສຶກສາວິທີການຕິດຕາມແລະສະຫນັບສະຫນູນສຸຂະພາບຈິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ການເດີນທາງໃນອະວະກາດມາພ້ອມກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງມັນ, ມັນຍັງສະຫນອງປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງເຊັ່ນຜົນກະທົບຂອງພາບລວມ, ບ່ອນທີ່ນັກບິນອາວະກາດມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວແລະການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເວລາທີ່ເບິ່ງໂລກຈາກອາວະກາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນການໃນຂົງເຂດນີ້ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈໍານວນຫລາຍສໍາລັບການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃນໂລກ, ເຊັ່ນການປິ່ນປົວສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີແລະຄວາມກ້າວຫນ້າໃນສຸຂະພາບຂອງກະດູກແລະກ້າມເນື້ອສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃນອາວະກາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບອະນາຄົດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ເພື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດໃນໂລກໂດຍຜ່ານຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຍີ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການແພດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສົນທະນາ