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NASA ເປີດຕົວຊອກຫາຂໍ້ສະເໜີອອກແບບ Space-Tug ມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ByMampho Brescia

Sep 30, 2023
NASA ເປີດຕົວຊອກຫາຂໍ້ສະເໜີອອກແບບ Space-Tug ມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ອົງການ NASA ໄດ້ລິເລີ່ມການຄົ້ນຫາຂໍ້ສະ ເໜີ ການອອກແບບ ສຳ ລັບຍານອະວະກາດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການ ນຳ ເອົາສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ເກົ່າແກ່ອອກຈາກວົງໂຄຈອນ. ຍານອະວະກາດ ທີ່ມີຊື່ເປັນທາງການວ່າ ຍານອະວະກາດ Deorbit ຂອງສະຫະລັດ ຈະເລັງໃສ່ກິດຈະວັດ deorbit ສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະນຳເອົາ ISS ອອກຈາກວົງໂຄຈອນ ຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ຢ່າງປອດໄພ ຫ່າງຈາກເຂດທີ່ມີປະຊາກອນ. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແມ່ນ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ແມ່ນ​ປະມານ 1 ຕື້​ໂດ​ລາ.

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕິດຕາມຍານອາວະກາດ Deorbit ຂອງສະຫະລັດມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງການ NASA ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນໄດ້ດໍາເນີນການທົບທວນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການແກ້ໄຂຍານອາວະກາດໃຫມ່ຈະສະຫນອງຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍສໍາລັບການ deorbit ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຍານອະວະກາດລັດເຊຍຍັງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສໍາລັບບົດບາດນີ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.

ຂໍ້ສະເໜີການອອກແບບສຳລັບຍານອະວະກາດສາມາດເປັນການອອກແບບໃໝ່ ຫຼືການດັດແປງຂອງຍານອາວະກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສະມາຊິກອຸດສາຫະກໍາທີ່ສົນໃຈມີຈົນກ່ວາ 17 ເດືອນພະຈິກເພື່ອສົ່ງຂໍ້ສະເຫນີຂອງພວກເຂົາ. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະທຳໜ້າທີ່ໃນການບິນຄັ້ງທຳອິດ ແລະມີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະຄວາມຜິດກະຕິ ເພື່ອສືບຕໍ່ການເຜົາຜານຂອງວົງໂຄຈອນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຈະເປັນເວລາຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ຍານອະວະກາດຈະປະຕິບັດສໍາລັບການ deorbit ISS. NASA ແລະອົງການອະວະກາດອີກສາມອົງການວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ ISS ຕື່ມອີກປະມານເຈັດປີ. ນອກເຫນືອຈາກນັ້ນ, NASA ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສະຖານີອະວະກາດການຄ້າສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນວົງໂຄຈອນຕ່ໍາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

ນິຍາມ:

Deorbit: ຂະບວນການນຳເອົາຍານອາວະກາດ ຫຼືສິ່ງຂອງອອກຈາກວົງໂຄຈອນຢ່າງປອດໄພ ແລະສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກ.

Space-tug: ຍານອະວະກາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຂັບໄລ່ ແລະ ຂົນສົ່ງຍານອະວະກາດ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆໃນອາວະກາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

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