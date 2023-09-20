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ອົງການ NASA ມອບ​ເຄື່ອງ​ວັດແທກ​ພາບ​ໃຫ້​ດາວ​ເຄາະ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ດາວ​ທຽມ Tanager

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ອົງການ NASA ມອບ​ເຄື່ອງ​ວັດແທກ​ພາບ​ໃຫ້​ດາວ​ເຄາະ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ດາວ​ທຽມ Tanager

ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ມອບເຄື່ອງວັດແທກການຖ່າຍພາບໃຫ້ບໍລິສັດຖ່າຍຮູບໂລກຂອງອາເມລິກາ, Planet, ເພື່ອປະສົມປະສານໃສ່ດາວທຽມ Tanager 1 hyperspectral. ຂີດໝາຍອັນສຳຄັນນີ້ ເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນຂອງອົງການ Carbon Mapper Coalition, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊໃນທົ່ວໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

spectrometer imaging ພັດທະນາໂດຍ JPL ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບ, ກໍານົດ, ແລະປະລິມານການປ່ອຍອາຍພິດແຫຼ່ງຈຸດຂອງ methane ແລະ carbon dioxide. ມັນຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຂອງ Coalition.

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນກັບ Coalition, Planet ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການກໍ່ສ້າງແລະເປີດຕົວດາວທຽມ hyperspectral ສອງ, Tanager 1 ແລະ Tanager 2. Tanager 1 ຄາດວ່າຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດຕົວໃນປີ 2024.

ນອກຈາກນັ້ນ, Planet ກໍາລັງຊຸກຍູ້ໂຄງການ Pelican ຂອງຕົນ. Tech Demo ທໍາອິດ, TD1, ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນທ້າຍປີນີ້. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງ TD1 ແມ່ນເພື່ອທົດສອບເວທີດາວທຽມແລະລະບົບປະຕິບັດງານໃນສະພາບແວດລ້ອມວົງໂຄຈອນ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ TD1 ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບດາວທຽມ Pelican ແລະ Tanager ໃນອະນາຄົດ.

Planet ຍັງຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງກັບຜູ້ໃຊ້ໃນໂຄງການ Early Access Program (EAP) ຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມູນ hyperspectral ສາມາດສົ່ງມູນຄ່າສູງສຸດໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ. ໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນສັງເຄາະທີ່ພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Rendered.ai, Planet ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລວບລວມຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງຕະຫຼາດທີ່ສົມບູນແບບແລະລະບຸຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີນະວັດກໍາແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນ hyperspectral ໃນອະນາຄົດ.

ດ້ວຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຄື່ອງ​ວັດແທກ​ການ​ຖ່າຍ​ພາບ​ໃສ່​ດາວ​ທຽມ Tanager 1, ທັງ NASA ແລະ Planet ພວມ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ ແລະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກວ່າ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ຈະ​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ການ​ວິ​ເຄາະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA JPL
- ດາວ

By Vicky Stavropoulou

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