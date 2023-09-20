ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ມອບເຄື່ອງວັດແທກການຖ່າຍພາບໃຫ້ບໍລິສັດຖ່າຍຮູບໂລກຂອງອາເມລິກາ, Planet, ເພື່ອປະສົມປະສານໃສ່ດາວທຽມ Tanager 1 hyperspectral. ຂີດໝາຍອັນສຳຄັນນີ້ ເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນຂອງອົງການ Carbon Mapper Coalition, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການປ່ອຍອາຍພິດມີເທນ ແລະ ຄາບອນໄດອອກໄຊໃນທົ່ວໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
spectrometer imaging ພັດທະນາໂດຍ JPL ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດສອບ, ກໍານົດ, ແລະປະລິມານການປ່ອຍອາຍພິດແຫຼ່ງຈຸດຂອງ methane ແລະ carbon dioxide. ມັນຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຂອງ Coalition.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນກັບ Coalition, Planet ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການກໍ່ສ້າງແລະເປີດຕົວດາວທຽມ hyperspectral ສອງ, Tanager 1 ແລະ Tanager 2. Tanager 1 ຄາດວ່າຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດຕົວໃນປີ 2024.
ນອກຈາກນັ້ນ, Planet ກໍາລັງຊຸກຍູ້ໂຄງການ Pelican ຂອງຕົນ. Tech Demo ທໍາອິດ, TD1, ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນທ້າຍປີນີ້. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງ TD1 ແມ່ນເພື່ອທົດສອບເວທີດາວທຽມແລະລະບົບປະຕິບັດງານໃນສະພາບແວດລ້ອມວົງໂຄຈອນ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ TD1 ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບດາວທຽມ Pelican ແລະ Tanager ໃນອະນາຄົດ.
Planet ຍັງຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງກັບຜູ້ໃຊ້ໃນໂຄງການ Early Access Program (EAP) ຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຂໍ້ມູນ hyperspectral ສາມາດສົ່ງມູນຄ່າສູງສຸດໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ. ໂດຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນສັງເຄາະທີ່ພັດທະນາໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Rendered.ai, Planet ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລວບລວມຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງຕະຫຼາດທີ່ສົມບູນແບບແລະລະບຸຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີນະວັດກໍາແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນ hyperspectral ໃນອະນາຄົດ.
ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງວັດແທກການຖ່າຍພາບໃສ່ດາວທຽມ Tanager 1, ທັງ NASA ແລະ Planet ພວມກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະເຂົ້າໃຈການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ການຮ່ວມມືນີ້ຈະເປີດທາງໃຫ້ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນແລະຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA JPL
- ດາວ