ພາລະກິດ NISAR ເພື່ອສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຂອງໂລກແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ພາລະກິດ NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO), ຖືກກໍານົດເພື່ອປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ແລະພື້ນທີ່ຊຸ່ມຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ກຳນົດການເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີ 2024, ຍານສຳຫຼວດດາວທຽມ NISAR radar ຈະນຳໃຊ້ລະບົບ radar ຂັ້ນສູງເພື່ອສະແກນພື້ນດິນ ແລະ ໜ້ານ້ຳກ້ອນຂອງໂລກທຸກໆ 12 ມື້.
ປ່າໄມ້ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນທາມ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໂດຍສະເພາະ ຄາບອນໄດອອກໄຊ ເຊິ່ງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ. ໂດຍການຈັບແລະເກັບຮັກສາຄາບອນ, ລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບ່ອນຈົມຂອງຄາບອນທໍາມະຊາດ, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ຖືກລົບກວນຫຼືຊຸດໂຊມ, ພວກມັນສາມາດປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນໄດອອກໄຊແລະ methane ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ radar ທີ່ທັນສະໄໝຂອງມັນ, NISAR ຈະໃຫ້ນັກວິໄຈມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງປ່າໄມ້ ແລະດິນທາມໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ. ໂດຍການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄາບອນລະຫວ່າງບັນຍາກາດ, ແຜ່ນດິນ, ມະຫາສະໝຸດ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດ, ນັກວິທະຍາສາດຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຂະບວນການທີ່ຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນ. ທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງດາວເຄາະໃນອາວະກາດແລະເວລານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງລະບົບນິເວດຂອງໂລກແລະວົງຈອນກາກບອນຂອງໂລກ.
Paul Rosen, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການ NISAR ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA ກ່າວວ່າ "ເທກໂນໂລຍີ radar ໃນ NISAR ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບທັດສະນະທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງດາວເຄາະໃນອາວະກາດແລະເວລາ." ໂດຍການສະແກນເກືອບທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະພື້ນຜິວນ້ຳກ້ອນ, NISAR ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອສຶກສາວ່າການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ ແລະດິນຊຸ່ມມີຜົນຕໍ່ວົງຈອນຄາບອນທົ່ວໂລກ ແລະຮູບຮ່າງຂອງສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາແນວໃດ.
ພາລະກິດຂອງ NISAR ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມແລະເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດຕໍ່ລະບົບນິເວດແລະສະພາບອາກາດຂອງໂລກ. ໂດຍການສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງປ່າໄມ້, ພື້ນທີ່ດິນທາມ, ແລະ ວົງຈອນກາກບອນ, NISAR ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າສຳລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
NISAR ແມ່ນຫຍັງ?
NISAR, NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, ແມ່ນພາລະກິດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ຂອງໂລກ ແລະ ດິນຊຸ່ມ ແລະ ອິດທິພົນຂອງພວກມັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
NISAR ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຂອງໂລກ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແນວໃດ?
NISAR ຈະໃຊ້ລະບົບ radar ຂັ້ນສູງເພື່ອສະແກນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະພື້ນຜິວນ້ຳກ້ອນໃນທຸກໆ 12 ມື້, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະດິນທາມ. ລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ, ແລະໂດຍການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄາບອນ, NISAR ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບວົງຈອນກາກບອນທົ່ວໂລກແລະການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.
ເປັນຫຍັງປ່າໄມ້ແລະດິນທາມຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ?
ປ່າໄມ້ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນຊຸ່ມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນຈົມຂອງຄາບອນທໍາມະຊາດໂດຍການຈັບ ແລະ ເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊ, ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂັດຂວາງຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນໄດອອກໄຊແລະເມເທນ, ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ການສຶກສາປ່າໄມ້ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນຊຸ່ມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງພວກມັນໃນລະບຽບດິນຟ້າອາກາດ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພາລະກິດ NISAR ແມ່ນຫຍັງ?
ໂດຍການໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດຂອງໂລກ, NISAR ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງປ່າໄມ້, ດິນຊຸ່ມ, ແລະວົງຈອນຄາບອນທົ່ວໂລກ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະແຈ້ງໃຫ້ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຊ່ວຍສ້າງວິທີການຂອງພວກເຮົາໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.