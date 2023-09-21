ອະນາຄົດຂອງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ: NASA ສະເໜີໃຫ້ລົດຍົນ Deorbit ຂອງສະຫະລັດ

ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃນທ້າຍທົດສະວັດ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກບໍານານຕາມແຜນການຂອງສະຖານີ, NASA ໄດ້ສະເຫນີການພັດທະນາຂອງ US Deorbit Vehicle (USDV), ຍານອະວະກາດອອກແບບມາເພື່ອ deorbit ISS ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ISS, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນຂອງ 1998 ອົງການອະວະກາດ, ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2030 ແລະ ມີກຳນົດຈະດຳເນີນໄປຮອດປີ 2028, ໂດຍລັດເຊຍ ຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເຖິງປີ XNUMX.
ການ deorbit ທີ່ປອດໄພຂອງ ISS ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຂອງອົງການອະວະກາດທັງ XNUMX, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນ. ໃນການກະກຽມສໍາລັບການບໍານານຂອງ ISS, NASA ກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການດໍາເນີນງານຂອງຕົນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາໄປສູ່ເວທີການຄ້າແລະດໍາເນີນການ. ການປ່ຽນແປງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງແລະການປະກົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອາວະກາດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.
ຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບການ deorbiting ISS ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຍານອະວະກາດ Roscosmos Progress ຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຜົນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການ NASA ສະເຫນີການພັດທະນາຂອງຍານອະວະກາດໃຫມ່, USDV, ເຊິ່ງຈະສະຫນອງຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍສໍາລັບການ deorbit ຮັບຜິດຊອບ. USDV ຈະສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາ deorbit ສຸດທ້າຍແລະອາດຈະເປັນການອອກແບບຍານອະວະກາດໃຫມ່ຫຼືການດັດແປງຂອງຍານອະວະກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ມັນຈະຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນຖ້ຽວບິນທຳອິດຂອງມັນ ແລະມີຄວາມຊ້ຳຊ້ອນທີ່ພຽງພໍ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູທີ່ຜິດປົກກະຕິເພື່ອປະຕິບັດການເຜົາໄໝ້ deorbit ທີ່ສຳຄັນ.
ການພັດທະນາ USDV ຈະເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສັບສົນແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາ, ການທົດສອບແລະການຢັ້ງຢືນຫຼາຍປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍານອະວະກາດທີ່ສະເຫນີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີການຂອງ NASA ໃນການ deorbiting ISS ແລະຮັບປະກັນການ discommissioning ຄວາມປອດໄພແລະການຄວບຄຸມຂອງສະຖານີອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA ສະເໜີຍານພາຫະນະ deorbit ສໍາລັບການບໍານານສະຖານີອະວະກາດສາກົນ. (2023, 21 ກັນຍາ). ປະເທດອິນເດຍໃນມື້ນີ້.