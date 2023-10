By

ອົງການ NASA ກໍາລັງເຊື້ອເຊີນຜູ້ຕາງຫນ້າສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຄັ້ງທີ 16 ຂອງ von Braun Space Exploration Symposium, ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດຫາວັນສຸກ, ເດືອນຕຸລາ 25-27, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ໃນ Huntsville. ຫົວຂໍ້ຂອງປີນີ້ແມ່ນ “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” ແລະກອງປະຊຸມຈະມີຜູ້ເວົ້າຈາກລັດຖະບານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະນັກວິຊາການທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫລ້າສຸດ, ໂອກາດໃນອະນາຄົດ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນວິທະຍາສາດອາວະກາດແລະການສໍາຫລວດ.

ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການ NASA, ຜູ້ບໍລິຫານ Bill Nelson ຈະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນລະຫວ່າງອາຫານທ່ຽງຂອງລາງວັນໃນວັນທີ 25 ເດືອນຕຸລາ. ສື່ມວນຊົນທີ່ສົນໃຈໃນການເວົ້າກັບ Administrator Nelson ສາມາດຕິດຕໍ່ Jackie McGuinness ໄດ້ທີ່ [email protected]. ສະມາຊິກສື່ມວນຊົນທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ້ອງຕິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານສະມາຄົມນັກອາວະກາດອາເມລິກາ Jim Way ທີ່ [email protected] ຫຼື 703-866-0021 ສໍາລັບຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກ່າວເປີດໂດຍ Joseph Pelfrey, ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການສູນການບິນ Marshall Space ຂອງອົງການ NASA, ຜູ້ທີ່ຍັງຈະຄວບຄຸມຄະນະກໍາມະ Artemis ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ. ລໍາໂພງອື່ນໆຈາກສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ລວມມີ Shane Canerday, ວິສະວະກອນການບິນອະວະກາດ; John Honeycutt, ຜູ້ຈັດການໂຄງການ Space Launch Systems; Dayna Ise, ຮອງຜູ້ຈັດການຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; Mallory James, ວິສະວະກອນການບິນອະວະກາດ; Mary Beth Koelbl, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິສະວະກໍາ; Jason Turpin, ຜູ້ນໍາດ້ານວິຊາການອາວຸໂສຂອງ Propulsion; ແລະ Lisa Watson-Morgan, ຜູ້ຈັດການໂຄງການລະບົບທີ່ດິນຂອງມະນຸດ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມແລະໂຄງການເຕັມ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ astronautical.org/events/vbs.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA PR Newswire