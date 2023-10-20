ທັດສະນີຍະພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງສຸລິຍະຄາດຕະກຳຮອບປີຈາກອາວະກາດ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງສຸລິຍະຄາດຮູບວົງແຫວນທີ່ເກີດໃນວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2023. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວຖືກຖ່າຍໂດຍກ້ອງ Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) ຢູ່ເທິງໜ່ວຍສັງເກດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ Deep Space (DSCOVR) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 1.5 ລ້ານໄມລ໌. ຈາກໂລກ. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເງົາຂອງດວງຈັນຜ່ານອາເມລິກາເຫນືອໃນລະຫວ່າງການ eclipse ໄດ້.
ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງແຫວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນ, ຢູ່ ຫຼື ໃກ້ກັບໄລຍະໄກທີ່ສຸດຈາກໂລກ, ປະກົດຕົວນ້ອຍລົງເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາແຜ່ນຂອງດວງອາທິດ. ອັນນີ້ສ້າງຜົນກະທົບ "ວົງຂອງໄຟ", ໂດຍທີ່ແຄມຂອງແສງຕາເວັນສັງເກດເຫັນເປັນວົງສີແດງເຫຼື້ອມ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ EPIC, ຫນຶ່ງໃນສາມເຄື່ອງມືຢູ່ໃນກະດານ DSCOVR, ບັນທຶກຮູບພາບເຕັມແຜ່ນປົກກະຕິຂອງໂລກ. ພາບຖ່າຍທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການ NASA ໄດ້ຖ່າຍໃນເວລາ 11 ໂມງ 58 ນາທີ ຕາມເວລາກາງຂອງວັນທີ 14 ຕຸລານີ້, ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງອຸບັດເຫດຢູ່ເໜືອພາກກາງຂອງລັດເທັກຊັດ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເງົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຕາເວັນຍັງຖືກບັງບາງສ່ວນຢູ່ທົ່ວທະວີບທີ່ກວ້າງກວ່າ.
DSCOVR ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ Earth-Sun L1 Lagrange, ເຊິ່ງເປັນເຂດຂອງຄວາມສົມດຸນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດ. ສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ DSCOVR ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕາມສະພາບອາກາດທັງໂລກແລະອາວະກາດ, ລວມທັງການກວດພົບພະຍຸແສງຕາເວັນໄວກ່ອນທີ່ມັນຈະມາຮອດໂລກ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຍັງຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ Lagrange, ແຕ່ຢູ່ເບື້ອງກົງກັນຂ້າມຢູ່ທີ່ L2.
ໃນຂະນະທີ່ສຸລິຍະຄາດເປັນວົງຮອບຕໍ່ໄປຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2039, ຄາດການຈະເກີດຂຶ້ນໄວກວ່ານັ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024. ເຫດການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງຈາກລັດເທັກຊັສໄປຫາເມນໃນສະຫະລັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ຫໍສັງເກດການດິນຟ້າອາກາດເລິກ (DSCOVR)
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Polychromatic ໂລກ (EPIC)