NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເກັບຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທໍາອິດ: ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ ໂດຍການເກັບເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະດວງທຳອິດທີ່ເຄີຍມີມາຂອງອາເມຣິກາ ສຳເລັດຜົນ. ພາລະກິດຍາວນານ 24 ປີຂອງຍານອະວະກາດ “OSIRIS-REx” ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການລົງຈອດຢ່າງປອດໄພຂອງແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸສິນຄ້າອັນມີຄ່າຢູ່ທະເລຊາຍໃນລັດຢູທາ ໃນວັນທີ XNUMX ກັນຍາ. ຜົນສຳເລັດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໝາຍເຖິງການສຳເລັດພາລະກິດປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນເຄື່ອງໝາຍ. ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຍຸກໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນພາກສະຫນາມຂອງດາລາສາດ.
ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດນີ້ແມ່ນເປັນຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu. ຖືກເລືອກສໍາລັບອາຍຸປະມານ 4.5 ຕື້ປີ, ການສຶກສາຕົວຢ່າງຂອງ Bennu ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະໜາດ ແລະວົງໂຄຈອນຂອງ Bennu ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບພາລະກິດນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຕັດວົງໂຄຈອນຂອງໂລກເປັນໄລຍະໆທຸກໆ XNUMX ປີ. ໂດຍການສຶກສາ Bennu, ພວກເຮົາຍັງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການວາງແຜນພາລະກິດປ້ອງກັນດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ, ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເລັກນ້ອຍຂອງການປະທະກັນລະຫວ່າງ Bennu ກັບດາວຂອງພວກເຮົາ.
ຫຼັງຈາກການດຶງເອົາແຄບຊູນທີ່ປອດໄພແລ້ວ, NASA ໄດ້ໃຊ້ເຮລິຄອບເຕີຂົນສົ່ງມັນໄປຫ້ອງທີ່ສະອາດເພື່ອກວດສອບ ແລະປົກປັກຮັກສາຕື່ມອີກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຖືກໂອນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ໃນ Houston ສໍາລັບການວິເຄາະລາຍລະອຽດ. ໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັກວິທະຍາສາດຈະກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງແລະຈັດລາຍການທຸກໆອະນຸພາກຂອງຫີນແລະຝຸ່ນປະມານ 8.8 ອອນສ໌ທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນກະປ໋ອງ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຕົວຢ່າງຈະຖືກວິເຄາະທັນທີ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກເພື່ອການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ການວິເຄາະຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ ແລະຮູບພາບທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຈະຖືກແບ່ງປັນກັບສາທາລະນະຊົນໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດສົດໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ. ຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນນີ້ ເປັນການປູທາງໄປສູ່ການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA Bill Nelson
– Dante Lauretta, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍສໍາລັບ OSIRIS-REx ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona.