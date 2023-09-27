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NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເກັບຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທໍາອິດ: ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ByGabriel Botha

Sep 27, 2023
NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເກັບຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທໍາອິດ: ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ ໂດຍການເກັບເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະດວງທຳອິດທີ່ເຄີຍມີມາຂອງອາເມຣິກາ ສຳເລັດຜົນ. ພາລະກິດຍາວນານ 24 ປີຂອງຍານອະວະກາດ “OSIRIS-REx” ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການລົງຈອດຢ່າງປອດໄພຂອງແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸສິນຄ້າອັນມີຄ່າຢູ່ທະເລຊາຍໃນລັດຢູທາ ໃນວັນທີ XNUMX ກັນຍາ. ຜົນສຳເລັດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໝາຍເຖິງການສຳເລັດພາລະກິດປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນເຄື່ອງໝາຍ. ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຍຸກໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນພາກສະຫນາມຂອງດາລາສາດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດນີ້ແມ່ນເປັນຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu. ຖືກເລືອກສໍາລັບອາຍຸປະມານ 4.5 ຕື້ປີ, ການສຶກສາຕົວຢ່າງຂອງ Bennu ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະໜາດ ແລະວົງໂຄຈອນຂອງ Bennu ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບພາລະກິດນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຕັດວົງໂຄຈອນຂອງໂລກເປັນໄລຍະໆທຸກໆ XNUMX ປີ. ໂດຍການສຶກສາ Bennu, ພວກເຮົາຍັງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການວາງແຜນພາລະກິດປ້ອງກັນດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ, ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເລັກນ້ອຍຂອງການປະທະກັນລະຫວ່າງ Bennu ກັບດາວຂອງພວກເຮົາ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ດຶງ​ເອົາ​ແຄບ​ຊູນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ແລ້ວ, NASA ໄດ້​ໃຊ້​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ​ຂົນ​ສົ່ງ​ມັນ​ໄປ​ຫ້ອງ​ທີ່​ສະ​ອາດ​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ ແລະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຕື່ມ​ອີກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຖືກໂອນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ໃນ Houston ສໍາລັບການວິເຄາະລາຍລະອຽດ. ໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັກວິທະຍາສາດຈະກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງແລະຈັດລາຍການທຸກໆອະນຸພາກຂອງຫີນແລະຝຸ່ນປະມານ 8.8 ອອນສ໌ທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນກະປ໋ອງ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຕົວຢ່າງຈະຖືກວິເຄາະທັນທີ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກເພື່ອການສຶກສາຕື່ມອີກ.

ການວິເຄາະຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ ແລະຮູບພາບທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຈະຖືກແບ່ງປັນກັບສາທາລະນະຊົນໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດສົດໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ. ຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນນີ້ ເປັນການປູທາງໄປສູ່ການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA Bill Nelson
– Dante Lauretta, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍສໍາລັບ OSIRIS-REx ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona.

By Gabriel Botha

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