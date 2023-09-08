ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງອົງການ NASA ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງອົງການ NASA ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO) ເປີດເຜີຍວ່າອົງການ NASA ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນເວລາທີ່ມັນມາເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟ Space Launch System (SLS). ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກວດກາເບິ່ງເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາທີ່ຈັດສັນໃຫ້ກັບການພັດທະນາຂອງຈະຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດຢ່າງສຳເລັດຜົນກັບພາລະກິດຂອງ Artemis I ໃນທ້າຍປີ 2022. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA ຍອມຮັບວ່າບັ້ງໄຟດອກມີລາຄາແພງເກີນໄປທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງຕົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ. ຂອງໂຄງການ Artemis.

ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສະແດງອອກໂດຍ GAO ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງ NASA ທີ່ຈະບໍ່ວັດແທກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຂອງອົງປະກອບລູກ SLS ຕ່າງໆ. ແທນທີ່ຈະ, ອົງການ NASA ວາງແຜນທີ່ຈະຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແລະຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄາດຄະເນຫ້າປີ, ເຊິ່ງບົດລາຍງານຖືວ່າເປັນ "ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ດີ" ສໍາລັບການວັດແທກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຍັງເນັ້ນຫນັກວ່າການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ NASA ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຄວາມລ່າຊ້າຂອງພາລະກິດຂອງ Artemis. ຍານອາວະກາດ Artemis II ບິນອ້ອມດວງຈັນບໍ່ໜ້າຈະເປີດຕົວກ່ອນປີ 2025, ໂດຍທີ່ລູກເຮືອລົງຈອດເທິງດວງຈັນ Artemis III ອາດຈະຊັກຊ້າຕື່ມອີກ. ເຖິງວ່າຈະມີນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ NASA ບາງຄົນອ້າງວ່າການຊັກຊ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄໍາຖາມ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອົງການ NASA ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຂອງໂຄງການ SLS. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດແຜນການສີ່ຂັ້ນຕອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລວມທັງການສະຖຽນລະພາບຕາຕະລາງການບິນ, ການບັນລຸປະສິດທິຜົນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້, ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ, ແລະການປັບຍຸດທະສາດການຊື້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປົ້າຫມາຍການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ.

ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮູ້ຂອງອົງການ NASA ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນຫນ້າຊົມເຊີຍ, ບົດລາຍງານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງຈັກໂດຍ 30%, ເຄື່ອງຈັກລູກ SLS ຍັງຄົງມີລາຄາແພງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເຄື່ອງຈັກໃນຕະຫຼາດການຄ້າ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ບົດລາຍງານ GAO ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບໂຄງການລູກ SLS. ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້, ມັນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຫຼືບໍ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO) ລາຍງານກ່ຽວກັບລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດຂອງ NASA: [ໃສ່ URL ລາຍງານ]

ນິຍາມ:

1. ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO): ອົງການລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊ້ເງິນໂດລາຂອງຜູ້ເສຍພາສີ.

2. ລະບົບປ່ອຍຍານອະວະກາດ (SLS) : ເປັນຍານສົ່ງຍານອະວະກາດແບບເລັ່ງດ່ວນທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການ NASA ທີ່ໃຊ້ໃນພາລະກິດສຳຫຼວດອາວະກາດເລິກ ລວມທັງໂຄງການ Artemis.

3. ໂຄງການ Artemis: ການລິເລີ່ມຂອງອົງການ NASA ເພື່ອສົ່ງນັກບິນອາວະກາດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນໃນປີ 2024 ແລະສ້າງຕັ້ງການສຳຫຼວດດວງຈັນແບບຍືນຍົງ.

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກໃໝ່ສຳລັບກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນງຽບກວ່າໂທລະສັບມືຖືຢູ່ເທິງດວງຈັນ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

HMD Global ປະກາດການຂະຫຍາຍຫຼັກຊັບໂທລະສັບສະຫຼາດ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Qualcomm ເຊັນສັນຍາກັບ Apple ເພື່ອສະໜອງຊິບ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Hypergryph ປະກາດ Platformer Puzzle Adventure Multiplayer Co-op ໃຫມ່: POPUCOM

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂອງ Ermac ໃນ Mortal Kombat 1 Sparks ການສົນທະນາກ່ຽວກັບການອອກແບບລັກສະນະ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ