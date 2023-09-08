ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງອົງການ NASA ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO) ເປີດເຜີຍວ່າອົງການ NASA ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນເວລາທີ່ມັນມາເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟ Space Launch System (SLS). ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກວດກາເບິ່ງເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາທີ່ຈັດສັນໃຫ້ກັບການພັດທະນາຂອງຈະຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດຢ່າງສຳເລັດຜົນກັບພາລະກິດຂອງ Artemis I ໃນທ້າຍປີ 2022. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA ຍອມຮັບວ່າບັ້ງໄຟດອກມີລາຄາແພງເກີນໄປທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງຕົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ. ຂອງໂຄງການ Artemis.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສະແດງອອກໂດຍ GAO ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງ NASA ທີ່ຈະບໍ່ວັດແທກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຂອງອົງປະກອບລູກ SLS ຕ່າງໆ. ແທນທີ່ຈະ, ອົງການ NASA ວາງແຜນທີ່ຈະຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແລະຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄາດຄະເນຫ້າປີ, ເຊິ່ງບົດລາຍງານຖືວ່າເປັນ "ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ດີ" ສໍາລັບການວັດແທກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຍັງເນັ້ນຫນັກວ່າການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ NASA ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາຄວາມລ່າຊ້າຂອງພາລະກິດຂອງ Artemis. ຍານອາວະກາດ Artemis II ບິນອ້ອມດວງຈັນບໍ່ໜ້າຈະເປີດຕົວກ່ອນປີ 2025, ໂດຍທີ່ລູກເຮືອລົງຈອດເທິງດວງຈັນ Artemis III ອາດຈະຊັກຊ້າຕື່ມອີກ. ເຖິງວ່າຈະມີນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ NASA ບາງຄົນອ້າງວ່າການຊັກຊ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄໍາຖາມ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອົງການ NASA ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຂອງໂຄງການ SLS. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດແຜນການສີ່ຂັ້ນຕອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລວມທັງການສະຖຽນລະພາບຕາຕະລາງການບິນ, ການບັນລຸປະສິດທິຜົນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້, ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ, ແລະການປັບຍຸດທະສາດການຊື້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປົ້າຫມາຍການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮູ້ຂອງອົງການ NASA ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນຫນ້າຊົມເຊີຍ, ບົດລາຍງານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງຈັກໂດຍ 30%, ເຄື່ອງຈັກລູກ SLS ຍັງຄົງມີລາຄາແພງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເຄື່ອງຈັກໃນຕະຫຼາດການຄ້າ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ບົດລາຍງານ GAO ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບໂຄງການລູກ SLS. ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້, ມັນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຫຼືບໍ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO) ລາຍງານກ່ຽວກັບລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດຂອງ NASA: [ໃສ່ URL ລາຍງານ]
ນິຍາມ:
1. ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ (GAO): ອົງການລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊ້ເງິນໂດລາຂອງຜູ້ເສຍພາສີ.
2. ລະບົບປ່ອຍຍານອະວະກາດ (SLS) : ເປັນຍານສົ່ງຍານອະວະກາດແບບເລັ່ງດ່ວນທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການ NASA ທີ່ໃຊ້ໃນພາລະກິດສຳຫຼວດອາວະກາດເລິກ ລວມທັງໂຄງການ Artemis.
3. ໂຄງການ Artemis: ການລິເລີ່ມຂອງອົງການ NASA ເພື່ອສົ່ງນັກບິນອາວະກາດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນໃນປີ 2024 ແລະສ້າງຕັ້ງການສຳຫຼວດດວງຈັນແບບຍືນຍົງ.