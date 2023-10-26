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ພາລະກິດ Europa Clipper ຂອງ NASA ເພື່ອສຳຫຼວດດວງຈັນ Enigmatic ຂອງດາວພະຫັດ

ByGabriel Botha

Oct 26, 2023
ພາລະກິດ Europa Clipper ຂອງ NASA ເພື່ອສຳຫຼວດດວງຈັນ Enigmatic ຂອງດາວພະຫັດ

ອົງການ NASA ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ພາລະກິດ​ສຳ​ຫລວດ​ດວງ​ຈັນ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ແຂງ​ຂອງ​ດາວ​ພະຫັດ​ຢູ່​ຢູ​ໂຣປາ. ພາລະກິດຂອງ Europa Clipper ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນຄວາມຢູ່ອາໄສຂອງດວງຈັນໂດຍການນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມລັງສີທີ່ຮຸນແຮງທີ່ອ້ອມຮອບດາວພະຫັດ. ເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອ່ອນໄຫວຢູ່ເທິງຍານອາວະກາດ, ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ພັດທະນາການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍາ.

ແທນທີ່ຈະເປັນການປົກປ້ອງແຕ່ລະອົງປະກອບ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຍານອະວະກາດເພີ່ມຂຶ້ນ, NASA ໄດ້ກໍ່ສ້າງຫ້ອງໂຖງອາລູມິນຽມທີ່ມີຄວາມຫນາເກືອບຫນຶ່ງຊັງຕີແມັດ. vault ນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບ radiation ກັບຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກ. ການປິດຫ້ອງໂຖງດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາພາລະກິດດັ່ງກ່າວ.

"ການປິດຫ້ອງໂຖງດັ່ງກ່າວ ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກເຮົາມີສ່ວນປະກອບທີ່ ຈຳ ເປັນທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢ່າງປອດໄພ. ດຽວນີ້ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະດໍາເນີນການ,” Kendra Short, ຮອງຜູ້ຈັດການລະບົບການບິນຂອງ Europa Clipper ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ຂອງ NASA ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດ California.

ດາວພະຫັດ, ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າໂລກ 20,000 ເທົ່າ, harbors a spinning cores ຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ຜະລິດສາຍແອວລັງສີທີ່ມີພະລັງ. ສາຍແອວເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຂັ້ມແຂງກວ່າສາຍແອວ Van Allen ຂອງໂລກ, ຈັບອະນຸພາກພະລັງງານສູງ. ຍານອະວະກາດ Europa Clipper ຕ້ອງທົນຕໍ່ການລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນອຸປະກອນໄຟຟ້າຢູ່ເທິງເຮືອ.

ແທນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນບ່ອນຈອດລົດຮອບ Europa, ຍານອະວະກາດຈະໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດເອງ. ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ແລະສາຍແອວລັງສີຂອງມັນ, ຍານອະວະກາດສາມາດເຂົ້າຫາ Europa ໄດ້ຢ່າງປອດໄພສໍາລັບການບິນຫຼາຍຄັ້ງຕະຫຼອດພາລະກິດ. ວິທີການຍຸດທະສາດນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາພື້ນທີ່ອັນລຶກລັບຂອງດວງຈັນໄດ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ.

ການເປີດຕົວຂອງພາລະກິດ Europa Clipper ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບເດືອນພະຈິກ 2024. ໃນຂະນະທີ່ NASA ເປັນຜູ້ບຸກເບີກວິທີການໃຫມ່ເພື່ອສໍາຫຼວດໂລກຊັ້ນສູງ, ພາລະກິດພິເສດນີ້ສັນຍາວ່າຈະປົດລັອກຄວາມລັບຂອງ Europa ແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກພາຍໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

FAQ

1. ເປັນຫຍັງ NASA ຈຶ່ງສ້າງຫ້ອງໂຖງສໍາລັບພາລະກິດ Europa Clipper?
ອົງການ NASA ໄດ້ກໍ່ສ້າງຫ້ອງໂຖງເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ອ່ອນໄຫວຢູ່ເທິງຍານອາວະກາດ Europa Clipper ຈາກສະພາບແວດລ້ອມລັງສີທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ອ້ອມຮອບດາວພະຫັດ. vault ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບລັງສີໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກ.

2. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວພະຫັດ ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ພາລະກິດຂອງ Europa Clipper?
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງແຂງແຮງກວ່າໜ່ວຍໂລກ 20,000 ເທົ່າ, ສ້າງສາຍແອວລັງສີທີ່ມີພະລັງ. ຍານອະວະກາດຕ້ອງທົນຕໍ່ການລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກອະນຸພາກພະລັງງານສູງທີ່ຕິດຢູ່ໃນສາຍແອວເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສາມາດແຊກແຊງອຸປະກອນໄຟຟ້າ.

3. ເປັນຫຍັງຍານອະວະກາດ Europa Clipper ຈຶ່ງໄດ້ໂຄຈອນໃນວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ ແທນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນບ່ອນຈອດລົດຮອບ Europa?
ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຢູ​ໂຣປາ, ຍານ​ອະວະກາດ​ຈະ​ບິນ​ໄປ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ດາວ​ພະຫັດ​ເອງ. ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍຫ່າງຈາກດາວພະຫັດແລະສາຍແອວລັງສີຂອງມັນ, ຍານອະວະກາດສາມາດເຂົ້າຫາ Europa ໄດ້ຢ່າງປອດໄພສໍາລັບການສຶກສາທີ່ໃກ້ຊິດໃນໄລຍະການ flybys ໃນໄລຍະພາລະກິດ.

4. ພາລະກິດຂອງ Europa Clipper ມີກຳນົດການເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
ປະຈຸບັນ, ພາລະກິດຂອງ Europa Clipper ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບການເປີດຕົວໃນເດືອນພະຈິກ 2024.

By Gabriel Botha