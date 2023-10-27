ການສື່ສານ Laser ຂອງອົງການ NASA ປະຕິວັດການສົ່ງຂໍ້ມູນອາວະກາດ

ອົງການ NASA ກໍາລັງປະຕິວັດຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນອາວະກາດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ laser ພື້ນຖານຂອງຕົນ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຍານອາວະກາດ ILLUMA-T ທີ່ຈະມາເຖິງໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃນເດືອນພະຈິກ, ທ່າແຮງຂອງການສື່ສານລະຫວ່າງ ISS ກັບໂລກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຕາມປະເພນີ, ISS ໄດ້ອີງໃສ່ດາວທຽມ relay ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການແນະນໍາການສື່ສານເລເຊີຜ່ານພາລະກິດເຊັ່ນ: ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ຖືກຕັ້ງເພື່ອຫັນປ່ຽນວິທີການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຈາກອາວະກາດ.
ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ແສງອິນຟາເຣດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາຂໍ້ມູນສູງຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຍານອະວະກາດສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍກັບຄືນສູ່ໂລກໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນດຽວ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ISS, ຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຄງການການສື່ສານ ແລະນໍາທາງອາວະກາດຂອງອົງການ NASA, ILLUMA-T ຈະສາທິດການຕິດຕໍ່ສື່ສານເລເຊີສອງທາງ ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງ ISS. ພ້ອມກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ gimbal, ໂມດູນ optical ຂອງ ILLUMA-T ຕິດຕາມການສາທິດການສື່ສານເລເຊີ (LCRD) ໃນວົງໂຄຈອນ geosynchronous. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດຂອງໄມໂຄເວຟ, payload ຫນາແຫນ້ນນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານໃນຊ່ອງ.
ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ ISS, ILLUMA-T ຈະຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນໃນອັດຕາທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 1.2 gigabits-per-second ກັບ LCRD. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກສົ່ງກັບສະຖານີ optical ground stations ໃນຄາລິຟໍເນຍຫຼື Hawaii. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະຖານີພື້ນດິນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງສູນປະຕິບັດການພາລະກິດ LCRD ແລະຕໍ່ມາກັບທີມງານປະຕິບັດການພື້ນດິນ ILLUMA-T ທີ່ສູນການບິນ Goddard Space ຂອງ NASA ໃນລັດ Maryland ສໍາລັບການປະເມີນຄຸນນະພາບ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ILLUMA-T ແລະ LCRD ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານໃນອາວະກາດ. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນການລວມເອົາການຕິດຕໍ່ສື່ສານເລເຊີພາຍໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານອະວະກາດຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທັງການສຳຫຼວດອາວະກາດໃກ້ ແລະ ເລິກ. ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນອາວະກາດສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ, ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງ ISS ແລະໂລກ.
ຄໍາຖາມ
1. ILLUMA-T ແມ່ນຫຍັງ?
ILLUMA-T ຫຍໍ້ມາຈາກ Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. ມັນເປັນ payload ພັດທະນາໂດຍ NASA ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງການສື່ສານ laser ສໍາລັບການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນອາວະກາດ.
2. ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ laser ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ແສງອິນຟາເຣດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາຂໍ້ມູນສູງຂຶ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ກັບຄືນໄປບ່ອນໂລກໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນດຽວ. ເທັກໂນໂລຍີນີ້ໃຫ້ການສື່ສານໄວຂຶ້ນ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງພາລະກິດອະວະກາດ ເຊັ່ນ: ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ແລະໂລກ.
3. ຂໍ້ດີຂອງການສື່ສານເລເຊີແມ່ນຫຍັງ?
ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກັບຄືນສູ່ໂລກ. ອັນນີ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະພາລະກິດສຳຫຼວດອາວະກາດ ໂດຍການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຢູ່ໃນອາວະກາດໄດ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
4. ILLUMA-T ຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານອາວະກາດແນວໃດ?
ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ ISS, ILLUMA-T ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕິດຕໍ່ສື່ສານເລເຊີສອງທາງ. ມັນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໃນອັດຕາປະທັບໃຈ 1.2 gigabits-per-second ກັບ Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ໃນວົງໂຄຈອນ geosynchronous. ການຮ່ວມມືນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານໃນອາວະກາດ ແລະ ປູທາງໃນການລວມເອົາການສື່ສານເລເຊີພາຍໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA.