ອົງການ NASA ເລື່ອນພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ນຶ່ງອາທິດ

ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດເລື່ອນເວລາ 12 ອາທິດສຳລັບພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ຂອງຕົນ, ປະຈຸບັນມີກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 1.2 ຕຸລານີ້. ພາລະກິດ XNUMX ຕື້ໂດລາ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ດຽວກັນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ Mars ແລະ Jupiter.
ເຫດຜົນຂອງການຊັກຊ້າແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານຂອງ NASA ສໍາເລັດການກວດສອບຕົວກໍານົດການທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຂອງຍານອະວະກາດ Psyche thrusters ອາຍແກັສເຢັນໄນໂຕຣເຈນ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປັບເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບການປັບປຸງການຄາດຄະເນອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນສໍາລັບ thrusters.
ການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະກາດໃນລະຫວ່າງການກວດກາຄວາມພ້ອມຂອງການບິນຢູ່ສູນອາວະກາດ Kennedy, ບ່ອນທີ່ມີການຕົກລົງເພື່ອດຳເນີນການທົດລອງ "ໄຟສະຖິດ" ຂອງຈະຫຼວດ Falcon Heavy ໃນວັນທີ 29 ກັນຍານີ້. ໄຟຄົງທີ່ແມ່ນການທົດສອບການເປີດຕົວມາດຕະຖານທີ່ເຄື່ອງຈັກໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລູກຈະຫຼວດໄດ້ຖືກຍິງໄລຍະສັ້ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະຍັງຄົງສະມໍກັບພື້ນດິນ.
ພາລະກິດ Psyche ຈະເປັນພາລະກິດທຳອິດຂອງອົງການ NASA ສຳລັບຍານ Falcon Heavy, ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນເປັນບັ້ງໄຟທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດເປັນອັນດັບ 170 ໃນການປະຕິບັດການ ຫຼັງຈາກລະບົບການສົ່ງຍານອະວະກາດຂອງ NASA. ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, ຍານອະວະກາດຈະໄປເຖິງ 280 ກິໂລແມັດກ້ວາງ (2029 ກິໂລແມັດ) space rock Psyche ໃນປີ XNUMX.
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Psyche ອາດຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼັກຂອງ protoplanet, ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນີ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ທີ່ມາ: Space.com, Mint.com