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ອົງການ NASA ເລື່ອນພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ນຶ່ງອາທິດ

ByMampho Brescia

Oct 2, 2023
ອົງການ NASA ເລື່ອນພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ນຶ່ງອາທິດ

ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດເລື່ອນເວລາ 12 ອາທິດສຳລັບພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche ຂອງຕົນ, ປະຈຸບັນມີກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 1.2 ຕຸລານີ້. ພາລະກິດ XNUMX ຕື້ໂດລາ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ດຽວກັນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ Mars ແລະ Jupiter.

ເຫດຜົນຂອງການຊັກຊ້າແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານຂອງ NASA ສໍາເລັດການກວດສອບຕົວກໍານົດການທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຂອງຍານອະວະກາດ Psyche thrusters ອາຍແກັສເຢັນໄນໂຕຣເຈນ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປັບເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບການປັບປຸງການຄາດຄະເນອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນສໍາລັບ thrusters.

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕາຕະລາງ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ປະກາດ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ກວດກາ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຂອງ​ການບິນ​ຢູ່​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Kennedy, ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ "ໄຟ​ສະ​ຖິດ" ຂອງ​ຈະ​ຫຼວດ Falcon Heavy ​ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ກັນຍາ​ນີ້. ໄຟຄົງທີ່ແມ່ນການທົດສອບການເປີດຕົວມາດຕະຖານທີ່ເຄື່ອງຈັກໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລູກຈະຫຼວດໄດ້ຖືກຍິງໄລຍະສັ້ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະຍັງຄົງສະມໍກັບພື້ນດິນ.

ພາລະກິດ Psyche ຈະເປັນພາລະກິດທຳອິດຂອງອົງການ NASA ສຳລັບຍານ Falcon Heavy, ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນເປັນບັ້ງໄຟທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດເປັນອັນດັບ 170 ໃນການປະຕິບັດການ ຫຼັງຈາກລະບົບການສົ່ງຍານອະວະກາດຂອງ NASA. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ, ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈະ​ໄປ​ເຖິງ 280 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ກ​້​ວາງ (2029 ກິ​ໂລ​ແມັດ​) space rock Psyche ໃນ​ປີ XNUMX.

ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Psyche ອາດຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼັກຂອງ protoplanet, ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນີ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.

ທີ່ມາ: Space.com, Mint.com

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