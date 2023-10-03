The Perseverance Rover ຈັບມານຂີ້ຝຸ່ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເທິງດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເທິງດາວອັງຄານ – ເປັນຝູງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສູງສົ່ງເຖິງຄວາມສູງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ 1.2 ໄມລ໌. ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໂດຍຍານສຳຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນລຸ່ມຂອງຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນໄປຕາມຂອບທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຂຸມຝັງສົບຂອງດາວອັງຄານ Jezero.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ 387 ຟຸດຕ່ໍາຂອງຜີປີສາດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຫັນໄດ້ໃນວິດີໂອ, ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນຄວາມສູງທັງຫມົດຂອງມັນແມ່ນ 1.2 ໄມ, ເກືອບ 3.5 ເທົ່າສູງກວ່າຕຶກອາຄານ One World Trade Center ໃນນະຄອນນິວຢອກ. ມານຂີ້ຝຸ່ນມີຄວາມກວ້າງປະມານ 200 ຟຸດ ແລະ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 12 mph.
Mark Lemmon, ສະມາຊິກຂອງທີມວິທະຍາສາດ Perseverance, ອະທິບາຍວ່າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນດ້ານເທິງຂອງຜີຮ້າຍຂີ້ຝຸ່ນໃນວິດີໂອ, ເງົາທີ່ມັນໂຍນລົງແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສູງຂອງມັນ. ມານຂີ້ຝຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານເປັນຖັນຕັ້ງ, ແລະອີງໃສ່ເງົາ, ມານຂີ້ຝຸ່ນສະເພາະນີ້ຄາດວ່າຈະມີຄວາມສູງປະມານ 1.2 ກິໂລແມັດ.
ຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian ແມ່ນແຂງແຮງກວ່າ ແລະໃຫຍ່ກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃນໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ຜີມານຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ເທິງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາສາມາດບັນລຸລະດັບຄວາມສູງສະເລ່ຍຂອງ 1,000 ຟຸດ, ມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian ທີ່ຖືກຈັບໂດຍ Perseverance ແມ່ນສູງກວ່າ XNUMX ເທົ່າ. ຜີມານຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິແລະລະດູຮ້ອນຂອງດາວອັງຄານ, ແຕ່ຮູບລັກສະນະຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ໄດ້ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ເທິງດາວອັງຄານໃນປີ 2012, ເຊິ່ງໄດ້ວັດແທກຄວາມສູງ 12 ກິໂລແມັດ. ການເຫັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ປະກົດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງດາວແດງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA
* ຄໍານິຍາມ:
Dust Devil: ປະກົດການລົມບ້າງ ຫຼື ລົມພະຍຸທໍນາໂດ ປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນ ຫຼື ຝຸ່ນຊາຍທີ່ປະກອບຢູ່ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ ຫຼື ດວງຈັນ.
ດາວອັງຄານ: ດາວເຄາະດວງທີສີ່ຈາກດວງອາທິດ ແລະເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ XNUMX ຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບຮູບລັກສະນະສີແດງຂອງມັນ.