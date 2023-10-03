ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

The Perseverance Rover ຈັບມານຂີ້ຝຸ່ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເທິງດາວອັງຄານ

ByRobert Andrew

Oct 3, 2023
The Perseverance Rover ຈັບມານຂີ້ຝຸ່ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເທິງດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເທິງດາວອັງຄານ – ເປັນຝູງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສູງສົ່ງເຖິງຄວາມສູງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ 1.2 ໄມລ໌. ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໂດຍຍານສຳຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນລຸ່ມຂອງຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນໄປຕາມຂອບທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຂຸມຝັງສົບຂອງດາວອັງຄານ Jezero.

ເຖິງແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ 387 ຟຸດຕ່ໍາຂອງຜີປີສາດຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຫັນໄດ້ໃນວິດີໂອ, ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນຄວາມສູງທັງຫມົດຂອງມັນແມ່ນ 1.2 ໄມ, ເກືອບ 3.5 ເທົ່າສູງກວ່າຕຶກອາຄານ One World Trade Center ໃນນະຄອນນິວຢອກ. ມານຂີ້ຝຸ່ນມີຄວາມກວ້າງປະມານ 200 ຟຸດ ແລະ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 12 mph.

Mark Lemmon, ສະມາຊິກຂອງທີມວິທະຍາສາດ Perseverance, ອະທິບາຍວ່າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນດ້ານເທິງຂອງຜີຮ້າຍຂີ້ຝຸ່ນໃນວິດີໂອ, ເງົາທີ່ມັນໂຍນລົງແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສູງຂອງມັນ. ມານຂີ້ຝຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານເປັນຖັນຕັ້ງ, ແລະອີງໃສ່ເງົາ, ມານຂີ້ຝຸ່ນສະເພາະນີ້ຄາດວ່າຈະມີຄວາມສູງປະມານ 1.2 ກິໂລແມັດ.

ຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian ແມ່ນແຂງແຮງກວ່າ ແລະໃຫຍ່ກວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃນໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ຜີມານຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ເທິງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາສາມາດບັນລຸລະດັບຄວາມສູງສະເລ່ຍຂອງ 1,000 ຟຸດ, ມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian ທີ່ຖືກຈັບໂດຍ Perseverance ແມ່ນສູງກວ່າ XNUMX ເທົ່າ. ຜີມານຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິແລະລະດູຮ້ອນຂອງດາວອັງຄານ, ແຕ່ຮູບລັກສະນະຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ຍານ​ສຳຫຼວດ Perseverance ໄດ້​ບັນທຶກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ອັງຄານ​ໃນ​ປີ 2012, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ສູງ 12 ກິໂລແມັດ. ການ​ເຫັນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ອາກາດ ​ແລະ ປະກົດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ດາວ​ແດງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

* ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​:

Dust Devil: ປະກົດການລົມບ້າງ ຫຼື ລົມພະຍຸທໍນາໂດ ປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນ ຫຼື ຝຸ່ນຊາຍທີ່ປະກອບຢູ່ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ ຫຼື ດວງຈັນ.

ດາວອັງຄານ: ດາວເຄາະດວງທີສີ່ຈາກດວງອາທິດ ແລະເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ XNUMX ຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບຮູບລັກສະນະສີແດງຂອງມັນ.

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບສັນຍານທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ

Oct 4, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

Oct 4, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

Oct 4, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບສັນຍານທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ

Oct 4, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວປະຫວັດສາດສູ່ໂລກ

Oct 4, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ