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NASA Biosignatures IDEAS Lab: ສະໝັກດຽວນີ້ເພື່ອມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກ

ByRobert Andrew

Oct 19, 2023
NASA Biosignatures IDEAS Lab: ສະໝັກດຽວນີ້ເພື່ອມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກ

ໂຄງການທາງດາລາສາດຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງສະເໜີໂອກາດອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງສະຫະລັດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງທົດລອງ Biosignatures IDEAS. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂໍ້​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ​ໃຫມ່​ແລະ​ພື້ນ​ຖານ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​.

ຫ້ອງທົດລອງ Biosignatures IDEAS ຈະປະກອບດ້ວຍການລວມກັນຂອງກອງປະຊຸມສະເໝືອນຈິງ, ການປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະກອງປະຊຸມສະເໝືອນ. ກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6-8 ກຸມພາ 2024, ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມສະເໝືອນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ, 23 ແລະ 1 ມີນາ.

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຈະມີໂອກາດຮ່ວມມືກັບເພື່ອນມິດ, ໄດ້ຮັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແລະປັບປຸງການສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາໃນເວລາຈິງ. ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍແມ່ນການພັດທະນາຊຸດຂອງການສະເຫນີທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສໍາລັບການສະຫນອງທຶນໂດຍຜ່ານໂຄງການ Exobiology.

ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາຫ້ອງທົດລອງ Biosignatures IDEAS, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການທີ່ [link to apply]. ທີ່ນີ້, ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມແລະສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ປະສົບການກອງປະຊຸມທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແມ່ນໂອກາດດີສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດອາວະກາດທີ່ຈະເອົາການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມສູງໃຫມ່. ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົບທວນຄືນແລະການຮ່ວມມືແບບສົດໆ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດປັບປຸງແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພັດທະນາການສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມ.

ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ NASA Biosignatures IDEAS Lab. ສະໝັກດຽວນີ້ ແລະເອົາການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຈົ້າໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປ!

ນິຍາມ:
– Biosignatures: ຕົວຊີ້ວັດຂອງຊີວິດໃນອະດີດ ຫຼືປັດຈຸບັນທີ່ສາມາດກວດພົບ ແລະສຶກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
– IDEAS: ນະວັດຕະກໍາໃນການພັດທະນາ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ວິທະຍາສາດ – ໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດທີ່ປ່ຽນແປງໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໂຄງການດາລາສາດ NASA [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]
- ໂຄງການ Exobiology [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]

By Robert Andrew

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