NASA Biosignatures IDEAS Lab: ສະໝັກດຽວນີ້ເພື່ອມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກ

ໂຄງການທາງດາລາສາດຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງສະເໜີໂອກາດອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງສະຫະລັດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງທົດລອງ Biosignatures IDEAS. ກອງປະຊຸມປະດິດສ້າງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາຂໍ້ສະເຫນີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫມ່ແລະພື້ນຖານໂດຍຜ່ານການທົບທວນຄືນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
ຫ້ອງທົດລອງ Biosignatures IDEAS ຈະປະກອບດ້ວຍການລວມກັນຂອງກອງປະຊຸມສະເໝືອນຈິງ, ການປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະກອງປະຊຸມສະເໝືອນ. ກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6-8 ກຸມພາ 2024, ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມສະເໝືອນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ, 23 ແລະ 1 ມີນາ.
ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຈະມີໂອກາດຮ່ວມມືກັບເພື່ອນມິດ, ໄດ້ຮັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແລະປັບປຸງການສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາໃນເວລາຈິງ. ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍແມ່ນການພັດທະນາຊຸດຂອງການສະເຫນີທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສໍາລັບການສະຫນອງທຶນໂດຍຜ່ານໂຄງການ Exobiology.
ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາຫ້ອງທົດລອງ Biosignatures IDEAS, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການທີ່ [link to apply]. ທີ່ນີ້, ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມແລະສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະສົບການກອງປະຊຸມທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແມ່ນໂອກາດດີສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດອາວະກາດທີ່ຈະເອົາການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຄວາມສູງໃຫມ່. ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົບທວນຄືນແລະການຮ່ວມມືແບບສົດໆ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດປັບປຸງແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພັດທະນາການສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມ.
ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ NASA Biosignatures IDEAS Lab. ສະໝັກດຽວນີ້ ແລະເອົາການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຈົ້າໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປ!
ນິຍາມ:
– Biosignatures: ຕົວຊີ້ວັດຂອງຊີວິດໃນອະດີດ ຫຼືປັດຈຸບັນທີ່ສາມາດກວດພົບ ແລະສຶກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ.
– IDEAS: ນະວັດຕະກໍາໃນການພັດທະນາ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ວິທະຍາສາດ – ໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດທີ່ປ່ຽນແປງໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໂຄງການດາລາສາດ NASA [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]
- ໂຄງການ Exobiology [ບໍ່ມີ URL ໃຫ້]