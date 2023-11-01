ການກະກຽມຄັ້ງສຸດທ້າຍພວມດຳເນີນຢູ່ໃນການສ້ອມແປງການເດີນອາວະກາດຢູ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃນຂະນະທີ່ລູກເຮືອ Expedition 70 ກຽມພ້ອມກັບວຽກງານ. ໃນວັນພຸດ, ນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Jasmin Moghbeli ແລະ Loral O'Hara ຈະເລີ້ມຍ່າງທາງອາວະກາດເກືອບ XNUMX ຊົ່ວໂມງເພື່ອຖອດເຄື່ອງມືວິທະຍຸສື່ສານແລະແລກປ່ຽນຮາດແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບແສງອາທິດຂອງ ISS ສາມາດຕິດຕາມດວງອາທິດໄດ້.
ການຍ່າງອະວະກາດ, ກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 8:05 ໂມງເຊົ້າ EDT, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ນັກບິນອາວະກາດທັງສອງຈະອອກເດີນທາງນອກສະຖານີອະວະກາດ. ຜູ້ຈັດການພາລະກິດໄດ້ໃຫ້ການເດີນຫນ້າສໍາລັບ NASA TV ເພື່ອສະຫນອງການລາຍງານສົດຂອງເຫດການເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 6:30 ໂມງເຊົ້າ EDT ໃນ app ແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ.
ຜູ້ບັນຊາການ Andreas Mogensen ຂອງອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ແລະ Satoshi Furukawa ຂອງ JAXA (ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Moghbeli ແລະ O'Hara ສໍາລັບການກະກຽມການຍ່າງອາວະກາດຕະຫຼອດມື້. ທີມງານໄດ້ຜ່ານການກວດກາທາງການແພດມາດຕະຖານ, ລວມທັງອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນເລືອດ, ກໍາມະຈອນ, ແລະກວດຫາຍໃຈ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຍ່າງທາງອາວະກາດ ແລະຈັດກອງປະຊຸມຄວາມພ້ອມຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພື້ນທີ່.
ພາຍໃນ Quest airlock, ນັກອາວະກາດໄດ້ກຽມພ້ອມເຄື່ອງມືແລະ spacesuits ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ. ກິດຈະກໍາການບໍາລຸງຮັກສາຈະເປັນການເດີນທາງອາວະກາດຄັ້ງທີ 12 ໄດ້ດໍາເນີນການຢູ່ ISS ໃນປີນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນັກບິນອະວະກາດສາມຄົນຂອງສະຖານີອະວະກາດໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາແລະບໍາລຸງຮັກສາຢູ່ໃນພາກສ່ວນ Roscosmos ຂອງສະຖານີ. ວິສະວະກອນການບິນ Oleg Kononenko ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໃຈແລະຄວາມດັນເລືອດຂອງລາວ, ໃນຂະນະທີ່ວິສະວະກອນການບິນ Nikolai Chub ໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານອະນາໄມຈາກການຍ່າງທາງອາວະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ວິສະວະກອນການບິນ Konstantin Borisov ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດແລະຫນ້າທີ່ບໍາລຸງຮັກສາຕະຫຼອດມື້.
FAQ:
ຖາມ: ນັກອາວະກາດຈະເຮັດຫຍັງໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ?
A: ນັກບິນອາວະກາດຈະຖອດເຄື່ອງມືວິທະຍຸສື່ສານ ແລະແລກປ່ຽນຮາດແວສໍາລັບອາເຣຂອງ ISS.
ຖາມ: ຍານອະວະກາດຈະອອກອາກາດບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, NASA TV ຈະສະຫນອງການລາຍງານສົດຂອງ spacewalk ໃນ app ແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ.
ຖາມ: ການຍ່າງທາງອາວະກາດມີຈັກເທື່ອທີ່ ISS ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີນີ້?
A: ນີ້ຈະເປັນການເດີນທາງອາວະກາດຄັ້ງທີ 12 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ISS ໃນປີ 2021.