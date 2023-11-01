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ບົດ​ຄວາມ​ໃໝ່: ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ກຽມ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ Spacewalk ໃນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ

ByMampho Brescia

Nov 1, 2023
ບົດ​ຄວາມ​ໃໝ່: ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ກຽມ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ Spacewalk ໃນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ

ການ​ກະກຽມ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ການ​ເດີນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຢູ່​ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາກົນ (ISS) ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລູກ​ເຮືອ Expedition 70 ກຽມ​ພ້ອມ​ກັບ​ວຽກ​ງານ. ໃນວັນພຸດ, ນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Jasmin Moghbeli ແລະ Loral O'Hara ຈະເລີ້ມຍ່າງທາງອາວະກາດເກືອບ XNUMX ຊົ່ວໂມງເພື່ອຖອດເຄື່ອງມືວິທະຍຸສື່ສານແລະແລກປ່ຽນຮາດແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບແສງອາທິດຂອງ ISS ສາມາດຕິດຕາມດວງອາທິດໄດ້.

ການຍ່າງອະວະກາດ, ກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 8:05 ໂມງເຊົ້າ EDT, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ນັກບິນອາວະກາດທັງສອງຈະອອກເດີນທາງນອກສະຖານີອະວະກາດ. ຜູ້ຈັດການພາລະກິດໄດ້ໃຫ້ການເດີນຫນ້າສໍາລັບ NASA TV ເພື່ອສະຫນອງການລາຍງານສົດຂອງເຫດການເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 6:30 ໂມງເຊົ້າ EDT ໃນ app ແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ.

ຜູ້ບັນຊາການ Andreas Mogensen ຂອງອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ແລະ Satoshi Furukawa ຂອງ JAXA (ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Moghbeli ແລະ O'Hara ສໍາລັບການກະກຽມການຍ່າງອາວະກາດຕະຫຼອດມື້. ທີມງານໄດ້ຜ່ານການກວດກາທາງການແພດມາດຕະຖານ, ລວມທັງອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນເລືອດ, ກໍາມະຈອນ, ແລະກວດຫາຍໃຈ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຍ່າງທາງອາວະກາດ ແລະຈັດກອງປະຊຸມຄວາມພ້ອມຄັ້ງສຸດທ້າຍກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພື້ນທີ່.

ພາຍໃນ Quest airlock, ນັກອາວະກາດໄດ້ກຽມພ້ອມເຄື່ອງມືແລະ spacesuits ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ. ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຢູ່ ISS ໃນ​ປີ​ນີ້​.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນັກບິນອະວະກາດສາມຄົນຂອງສະຖານີອະວະກາດໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາແລະບໍາລຸງຮັກສາຢູ່ໃນພາກສ່ວນ Roscosmos ຂອງສະຖານີ. ວິສະວະກອນການບິນ Oleg Kononenko ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອວັດແທກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໃຈແລະຄວາມດັນເລືອດຂອງລາວ, ໃນຂະນະທີ່ວິສະວະກອນການບິນ Nikolai Chub ໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານອະນາໄມຈາກການຍ່າງທາງອາວະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ວິສະວະກອນການບິນ Konstantin Borisov ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດແລະຫນ້າທີ່ບໍາລຸງຮັກສາຕະຫຼອດມື້.

FAQ:

ຖາມ: ນັກອາວະກາດຈະເຮັດຫຍັງໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ?
A: ນັກບິນອາວະກາດຈະຖອດເຄື່ອງມືວິທະຍຸສື່ສານ ແລະແລກປ່ຽນຮາດແວສໍາລັບອາເຣຂອງ ISS.

ຖາມ: ຍານອະວະກາດຈະອອກອາກາດບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, NASA TV ຈະສະຫນອງການລາຍງານສົດຂອງ spacewalk ໃນ app ແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ.

ຖາມ: ການຍ່າງທາງອາວະກາດມີຈັກເທື່ອທີ່ ISS ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີນີ້?
A: ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ISS ໃນ​ປີ 2021.

By Mampho Brescia