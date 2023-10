ຜູ້ປົກຄອງຂອງ Galaxy Vol. 3 ຂາຍສັ້ນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດແຕ່ຈັບຫົວໃຈ

ຜູ້ປົກຄອງຂອງ Galaxy Vol. 3 ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ຊົມດ້ວຍການຜະຈົນໄພ intergalactic ຂອງມັນ, ແຕ່ການວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາໂດຍນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Chris Hadfield ເປີດເຜີຍວ່າຮູບເງົາໃຊ້ເວລາເສລີພາບບາງຢ່າງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງວິທະຍາສາດ. ໂດຍສະເພາະ, Hadfield ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດພາດໃນ scene ທີ່ Star-Lord ລອຍຢູ່ໃນອາວະກາດໂດຍບໍ່ມີການ spacesuit ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ.

Hadfield ອະທິບາຍວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ມະນຸດທີ່ຖືກປະໄວ້ໃນອາວະກາດໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງໃດໆຈະມີເວລາສັ້ນໆທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ. ອົກຊີເຈນໃນກະແສເລືອດຈະໄຫຼອອກພາຍໃນ 15 ວິນາທີ, ເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິ, ແລະພາຍໃນ 90 ວິນາທີ, ຮ່າງກາຍຈະປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນຈົນເສຍຊີວິດ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບເງົາໄດ້ພັນລະນາເຖິງຜົນກະທົບທາງສາຍຕາເຊັ່ນ: ການອັກເສບຂອງໃບຫນ້າແລະອາກາດຫນາວເທິງໃບຫນ້າຂອງ Star-Lord, Hadfield ໂຕ້ຖຽງວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ຮຸນແຮງ.

ລາວຍັງສັງເກດເຫັນວ່າສະຖານະການຈະເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍສໍາລັບຕົວລະຄອນເຊັ່ນ Groot, ຍ້ອນວ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກອາດຈະສາມາດຢູ່ລອດໃນອາວະກາດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງລົບຄືກັນກັບມະນຸດ.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ກ່າວເຖິງວ່າ Guardians of the Galaxy Vol. 3 ບໍ່​ແມ່ນ​ຮູບ​ເງົາ​ເລື່ອງ​ທໍາ​ອິດ​ໃນ​ຊຸດ​ທີ່​ພັນ​ລະ​ນາ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​. ໃນຮູບເງົາ Guardians of the Galaxy ຄັ້ງທໍາອິດ, ທັງ Gamora ແລະ Star-Lord ໄດ້ເກີດເຫດການອັນຕະລາຍຢູ່ໃນອາວະກາດທີ່ເນື້ອໜັງຂອງພວກມັນແຊ່ແຂງ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາໄດ້ລວມເອົາລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າຂອງ Star-Lord ບວມເພື່ອເພີ່ມຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈ, Hadfield ຍອມຮັບວ່າຮູບເງົາອາດຈະບໍ່ບັນລຸຄວາມເປັນຈິງທາງວິທະຍາສາດທັງຫມົດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງວິທະຍາສາດ, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ຍັງຄົງເປັນບົດສະຫຼຸບທີ່ໜ້າພໍໃຈຕໍ່ເລື່ອງສາມຫຼ່ຽມຂອງ Guardians, ຈັບໃຈຜູ້ຊົມດ້ວຍການເດີນທາງອັນມະຫາສານແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທາງດ້ານອາລົມ.

