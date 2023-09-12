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ນັກອາວະກາດ Frank Rubio ສ້າງສະຖິຕິຄວາມອົດທົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍ 371 ວັນໃນອາວະກາດ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ນັກອາວະກາດ Frank Rubio ສ້າງສະຖິຕິຄວາມອົດທົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍ 371 ວັນໃນອາວະກາດ

ນັກອາວະກາດ Frank Rubio ໄດ້ທໍາລາຍສະຖິຕິຄວາມອົດທົນໃນການບິນດຽວຂອງສະຫະລັດໂດຍການໃຊ້ເວລາ 371 ມື້ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ນີ້ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 355 ວັນທີ່ຖືໂດຍ Mark Vande Hei. Rubio, ພ້ອມດ້ວຍນັກບິນອະວະກາດ Sergey Prokopyev ແລະ Dmitri Petelin, ມີກຳນົດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອາວະກາດຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະກັບຄືນມາໃນເດືອນມີນາ, Rubio ແລະລູກເຮືອຂອງລາວຕ້ອງຢູ່ໃນ ISS ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ໃນເຮືອຂ້າມຟາກ Soyuz MS-22 ຂອງພວກເຂົາ. ການຮົ່ວໄຫລດັ່ງກ່າວ, ເຊື່ອວ່າເປັນສາເຫດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງ micrometeoroid, ບັງຄັບໃຫ້ລູກເຮືອຕ້ອງຂະຫຍາຍເວລາພັກຂອງພວກເຂົາອອກໄປຫົກເດືອນ. ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ຜ່ານ​ມາ, ການ​ທົດ​ແທນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ທົດ​ລອງ Soyuz ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ການ​ໝູນ​ວຽນ​ຂອງ​ລູກ​ເຮືອ​ຣັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່.

Rubio ສະແດງຄວາມທ້າທາຍໃນການຢູ່ຫ່າງຈາກຄອບຄົວຂອງລາວໃນຊ່ວງເວລາສໍາຄັນເຊັ່ນວັນເກີດແລະລູກຊາຍຂອງລາວກໍາລັງເດີນທາງໄປວິທະຍາໄລ, ແຕ່ຊົມເຊີຍພັນລະຍາແລະລູກຂອງລາວທີ່ຈັດການກັບສະຖານະການໄດ້ດີ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສ່ວນບຸກຄົນ, Rubio ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດວຽກຂອງລາວແລະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຜົນສຳເລັດອັນເປັນສະຖິຕິຂອງ Rubio ເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າໃກ້ກັບສະຖິຕິໂລກທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂດຍນັກບິນອະວະກາດ Valery Polyakov, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 437 ມື້ ແລະ 18 ຊົ່ວໂມງຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດ Mir ຂອງຣັດເຊຍ. ລູກເຮືອຄົນຕໍ່ໄປທີ່ກໍານົດມາແທນ Rubio ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວຈະປະກອບມີ Oleg Kononenko, Nikolai Chub, ແລະນັກອາວະກາດ Loral O'Hara ຂອງ NASA, ໂດຍ Kononenko ແລະ Chub ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງປີຢູ່ໃນ ISS.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສະມາຄົມ

By Robert Andrew

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