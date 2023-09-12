ນັກອາວະກາດ Frank Rubio ສ້າງສະຖິຕິຄວາມອົດທົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍ 371 ວັນໃນອາວະກາດ

ນັກອາວະກາດ Frank Rubio ໄດ້ທໍາລາຍສະຖິຕິຄວາມອົດທົນໃນການບິນດຽວຂອງສະຫະລັດໂດຍການໃຊ້ເວລາ 371 ມື້ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ນີ້ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 355 ວັນທີ່ຖືໂດຍ Mark Vande Hei. Rubio, ພ້ອມດ້ວຍນັກບິນອະວະກາດ Sergey Prokopyev ແລະ Dmitri Petelin, ມີກຳນົດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອາວະກາດຕໍ່ເນື່ອງ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະກັບຄືນມາໃນເດືອນມີນາ, Rubio ແລະລູກເຮືອຂອງລາວຕ້ອງຢູ່ໃນ ISS ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ໃນເຮືອຂ້າມຟາກ Soyuz MS-22 ຂອງພວກເຂົາ. ການຮົ່ວໄຫລດັ່ງກ່າວ, ເຊື່ອວ່າເປັນສາເຫດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງ micrometeoroid, ບັງຄັບໃຫ້ລູກເຮືອຕ້ອງຂະຫຍາຍເວລາພັກຂອງພວກເຂົາອອກໄປຫົກເດືອນ. ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ, ການທົດແທນທີ່ບໍ່ມີການທົດລອງ Soyuz ໄດ້ຖືກເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕາຕະລາງການໝູນວຽນຂອງລູກເຮືອຣັດເຊຍຍັງຄົງຢູ່.
Rubio ສະແດງຄວາມທ້າທາຍໃນການຢູ່ຫ່າງຈາກຄອບຄົວຂອງລາວໃນຊ່ວງເວລາສໍາຄັນເຊັ່ນວັນເກີດແລະລູກຊາຍຂອງລາວກໍາລັງເດີນທາງໄປວິທະຍາໄລ, ແຕ່ຊົມເຊີຍພັນລະຍາແລະລູກຂອງລາວທີ່ຈັດການກັບສະຖານະການໄດ້ດີ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສ່ວນບຸກຄົນ, Rubio ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດວຽກຂອງລາວແລະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຜົນສຳເລັດອັນເປັນສະຖິຕິຂອງ Rubio ເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າໃກ້ກັບສະຖິຕິໂລກທີ່ຕັ້ງໄວ້ໂດຍນັກບິນອະວະກາດ Valery Polyakov, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 437 ມື້ ແລະ 18 ຊົ່ວໂມງຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດ Mir ຂອງຣັດເຊຍ. ລູກເຮືອຄົນຕໍ່ໄປທີ່ກໍານົດມາແທນ Rubio ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວຈະປະກອບມີ Oleg Kononenko, Nikolai Chub, ແລະນັກອາວະກາດ Loral O'Hara ຂອງ NASA, ໂດຍ Kononenko ແລະ Chub ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງປີຢູ່ໃນ ISS.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສະມາຄົມ