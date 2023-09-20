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ນັກບິນອາວະກາດ Frank Rubio ກໍາລັງຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ ຫຼັງຈາກພາລະກິດສ້າງສະຖິຕິໂລກ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ນັກບິນອາວະກາດ Frank Rubio ກໍາລັງຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ ຫຼັງຈາກພາລະກິດສ້າງສະຖິຕິໂລກ

ນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ທ່ານ Frank Rubio, ຜູ້ທີ່ຖືສະຖິຕິສະຫະລັດສໍາລັບການໃຊ້ເວລາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຢູ່ໃນອາວະກາດ, ມີກໍານົດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ, ໂດຍສະຫຼຸບພາລະກິດທີ່ແກ່ຍາວກວ່າຫນຶ່ງປີຢູ່ທີ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). Rubio, ພ້ອມດ້ວຍນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ 2022 ຄົນ, ທ່ານ Sergey Prokopyev ແລະ Dmitri Petelin, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຕ່ຳ ເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ວາງແຜນໄວ້, ຍານ Soyuz ໄດ້ຈອດຢູ່ສະຖານີອະວະກາດ, ໃນເດືອນທັນວາ XNUMX.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທັງອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດ Roscosmos ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍການສຳຫຼວດລູກເຮືອຕື່ມອີກ XNUMX ເດືອນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ແຄບ​ຊູນ​ທີ່​ຮົ່ວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ເຫມາະ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ລູກ​ເຮືອ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຮືອນ, ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ສູ່​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ລູກເຮືອຈະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນແບບແຄບຊູນ Soyuz ທົດແທນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫວ່າງເປົ່າ.

ຕະຫຼອດພາລະກິດຂອງຍານອະວະກາດທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, Rubio ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວຂອງລາວເປັນປະຈໍາແລະອີງໃສ່ລູກເຮືອຂອງລາວສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊອກຫາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກແລະການພັກຜ່ອນເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຈິດຂອງລາວ. ພາລະກິດຂອງ Rubio, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 371 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນໃນອາວະກາດ, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍນັກບິນອາວະກາດ Mark Vande Hei ໃນປີ 2021.

ເຖິງວ່າຈະມີສົງຄາມລັດເຊຍ - ອູແກຣນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງ, ອົງການ NASA ແລະ Roscosmos ໄດ້ສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາຢູ່ທີ່ ISS. ລູກເຮືອໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບພາລະກິດຂະຫຍາຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີ, ແລະຜູ້ຈັດການໂຄງການສະຖານີອາວະກາດຂອງ NASA, Joel Montalbano, ເວົ້າແບບຕະຫຼົກກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການບິນໃນກະແລັມເປັນລາງວັນ.

Rubio, ທ່ານໝໍທາງການແພດ, ສະແດງອອກວ່າລາວຈະບໍ່ຍອມຮັບພາລະກິດຖ້າລາວຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ລາວຢູ່ຫ່າງຈາກຄອບຄົວຂອງລາວຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາວະກາດໂດຍການດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາການເຜົາໃຫມ້, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ແລະມັກຫມາກເລັ່ນໃນອາວະກາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການທົດລອງວິທະຍາສາດທີ່ລາວມັກ.

ເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການອອກເດີນທາງຂອງ Rubio ອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດ, ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໂທລະພາບຂອງອົງການ NASA ໃນເວັບໄຊຂອງອົງການດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ. ເຮືອດັ່ງກ່າວມີກຳນົດຈະອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນໃນເວລາ 3:51 ໂມງເຊົ້າ ET, ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງການລົງຈອດເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ ET. .

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, Mashable

By Vicky Stavropoulou

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