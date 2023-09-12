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ນັກບິນອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ທ່ານ Frank Rubio ສ້າງສະຖິຕິການບິນອະວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ນັກບິນອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ທ່ານ Frank Rubio ສ້າງສະຖິຕິການບິນອະວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ

ນັກບິນອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ທ່ານ Frank Rubio ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດຂຶ້ນຜ່ານສະຖິຕິການບິນອະວະກາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນ, ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS), Rubio ໄດ້ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 355 ມື້ໃນວັນຈັນ. Rubio ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ISS ໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້ພ້ອມກັບນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍສອງຄົນສໍາລັບສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນພາລະກິດປະຈໍາຫົກເດືອນ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການພັກເຊົາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼັງຈາກແຄບຊູນ Soyuz ຂອງເຂົາເຈົ້າປະສົບກັບນໍ້າເຢັນຮົ່ວ ໃນຂະນະທີ່ຈອດຢູ່ສະຖານີອາວະກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກັບຄືນສູ່ໂລກຂອງສາມຄົນ, ເຊິ່ງມີກໍານົດໃນວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາ, ຈະຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ແຄບຊູນທົດແທນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ ISS ສໍາລັບການເດີນທາງກັບຄືນ.

ເມື່ອ Rubio ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງລາວແລະສໍາຜັດກັບໂລກ, ລາວຈະໃຊ້ເວລາທັງຫມົດ 371 ມື້ໃນອາວະກາດ, ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ Mark Vande Hei. ສະຖິຕິການບິນອະວະກາດດຽວຂອງ Vande Hei ຢູ່ທີ່ 355 ມື້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າສະຖິຕິໂລກສໍາລັບການບິນອະວະກາດຍາວທີ່ສຸດເປັນຂອງນັກບິນອະວະກາດລັດເຊຍ Valeri Polyakov, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 437 ມື້ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດ Mir ໃນກາງຊຸມປີ 1990.

ຜົນສໍາເລັດຂອງ Rubio ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນໂດຍຫົວຫນ້າອົງການ NASA Bill Nelson, ຜູ້ທີ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການອຸທິດຕົນຂອງ Rubio ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງຜ່ານ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter.

ໃນຂະນະທີ່ Rubio ກຽມພ້ອມທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ, ລູກເຮືອທົດແທນທີ່ປະກອບດ້ວຍຊາວລັດເຊຍສອງຄົນແລະຊາວອາເມລິກາຄົນຫນຶ່ງມີກໍານົດຈະເປີດຕົວຈາກ Kazakhstan ໃນວັນສຸກແລະຈະຮັບຜິດຊອບຂອງລູກເຮືອທີ່ອອກຈາກ ISS.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ NASA ທ່ານ Frank Rubio ສ້າງ​ບັນ​ທຶກ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​)

By Gabriel Botha

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