ນັກອາວະກາດ NASA Tracy Caldwell Dyson ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບລູກເຮືອລັດເຊຍໃນພາລະກິດອະວະກາດ 2024

ນັກອາວະກາດ NASA Tracy Caldwell Dyson ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລູກເຮືອສໍາລັບພາລະກິດຂອງຍານອະວະກາດ MS-25 Soyuz, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນເດືອນມີນາ 2024. ນີ້ຈະເປັນການເດີນທາງຄັ້ງທີສາມຂອງ Dyson, ແລະນາງຈະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy ແລະ Belarus. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການບິນອະວະກາດ Marina Vasilevskaya. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີກຳນົດຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາ 2024 ເດືອນ, ໂດຍ Dyson ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ XNUMX.
ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະ Roscosmos ອະນຸຍາດໃຫ້ມີລູກເຮືອປະສົມປະສານ, ຮັບປະກັນວ່າມີສະມາຊິກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາແລະການຍ່າງທາງອາວະກາດ. ມັນຍັງສະຫນອງແຜນການສຸກເສີນໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາໃດໆກັບຍານອະວະກາດຂອງລູກເຮືອຫຼືເຫດການສຸກເສີນທີ່ຕ້ອງການກັບຄືນສູ່ໂລກໄວ.
ການເດີນທາງອະວະກາດທີ່ຜ່ານມາຂອງ Dyson ລວມມີພາລະກິດ 12 ມື້ໃນຍານອາວະກາດ Endeavour's STS-118 ໃນປີ 2007, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຝຶກຊ້ອມ 174 ມື້ເປັນນັກວິສະວະກອນການບິນສໍາລັບ Expedition 23/24 ໃນປີ 2010. ນາງຍັງໄດ້ປະຕິບັດການຍ່າງທາງອາວະກາດ 2010 ຄັ້ງໃນປີ XNUMX ເພື່ອ ສ້ອມແປງໂມດູນປັ໊ມທີ່ລົ້ມເຫລວ.
Novitskiy, ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄປອາວະກາດສາມຄັ້ງກ່ອນ, ແລະ Vasilevskaya, ຜູ້ທີ່ຈະເປັນ Belarussian ຄົນທໍາອິດໃນອາວະກາດ, ຍັງຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດ MS-25. Novitskiy ໄດ້ສະສົມ 531 ມື້ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນແລະແມ້ກະທັ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຍິງຂອງຍານອະວະກາດລັດເຊຍທີ່ມີຊື່ວ່າ "The Challenge" ເທິງ ISS ໃນປີ 2021.
ການລວມເອົາລູກເຮືອທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ. ດ້ວຍອົງການ NASA ແລະ Roscosmos ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມກ້າວຫນ້າໃນ ISS.
ທີ່ມາ: NASA, TASS