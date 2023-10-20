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NASA ປະສົບຜົນສຳເລັດການພິມ 3 ມິຕິ ແລະ ທົດສອບເຄື່ອງຈັກບັ້ງໄຟສຳລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
NASA ປະສົບຜົນສຳເລັດການພິມ 3 ມິຕິ ແລະ ທົດສອບເຄື່ອງຈັກບັ້ງໄຟສຳລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກ

ອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມໂດຍການພິມ 3 ມິຕິຢ່າງສໍາເລັດຜົນແລະການທົດສອບຫົວບັ້ງໄຟເຄື່ອງຈັກໃຫມ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ RAMFIRE ຂອງຕົນ. RAMFIRE, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Reactive Additive Manufacturing ສຳລັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ XNUMX, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ NASA ຂອງ Space Technology Mission Directorate (STMD). ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ຂອງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ແລະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ​ການ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ NASA​.

ໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ພັດທະນາວັດສະດຸ Elementum 3D, ວິສະວະກອນ NASA ຈາກສູນການບິນ Marshall Space Flight Center ໄດ້ສ້າງອາລູມິນຽມທີ່ສາມາດເຊື່ອມໄດ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ A6061-RAM2. variant ອາລູມິນຽມນີ້ມີຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກລູກ. ໂດຍ 3D ການພິມ nozzle ເປັນຊິ້ນດຽວ, ເວລາການຜະລິດແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ nozzles ທີ່ຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງສາມາດຕ້ອງການເຖິງ 1,000 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນບຸກຄົນ.

ຫົວສີດ RAMFIRE ທີ່ພິມອອກເປັນ 3 ມິຕິ ປະກອບດ້ວຍຊ່ອງທາງພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວຫົວເຢັນລົງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ ແລະປ້ອງກັນການລະລາຍ. ລັກສະນະນໍ້າໜັກເບົາຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກທີ່ບັນຈຸ payloads ຫນັກກວ່າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການລິເລີ່ມ Moon to Mars ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວແລະສົ່ງພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປສູ່ດາວອັງຄານໃນທີ່ສຸດ.

ທໍ່ຫົວ RAMFIRE ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບໄຟຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງການຕັ້ງຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຢູ່ເຂດທົດສອບຕາເວັນອອກຂອງ Marshall. ການ​ທົດ​ສອບ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ nozzle 3D ພິມ​ອອກ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ເລິກ​ແລະ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຮ້ອນ​, ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​, ແລະ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​. ຫົວສີດຍັງຖືກແບ່ງປັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະນັກວິຊາການ, ໂດຍມີບໍລິສັດການບິນອະວະກາດ ປະເມີນການຜະລິດອາລູມີນຽມໃໝ່ ແລະຂະບວນການພິມ 3 ມິຕິສຳລັບການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ.

ຜົນສໍາເລັດນີ້ໂດຍອົງການ NASA ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ການຜະລິດເພີ່ມເຕີມໃນການຜະລິດອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກຈະລວດ. ບໍລິສັດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: AMCM ແລະ Agile Space Industries, ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D ເພື່ອຜະລິດຫ້ອງເຜົາໃຫມ້ແລະຊິ້ນສ່ວນລູກປືນໃຫຍ່. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການພັດທະນາລະບົບ propulsion ກ້າວຫນ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ພິມ 3D ແລະ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຫົວ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃຫມ່​ສໍາ​ລັບ​ພາ​ລະ​ກິດ​ອາ​ວະ​ກາດ​ເລິກ (ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​)
- ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ຂອງອົງການ NASA
- ອົງປະກອບ 3D
– RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ທີ​ສີ່​) ໂຄງ​ການ​
- A6061-RAM2 ຮຸ່ນອາລູມິນຽມ
- ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ພິມ 3D ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​
- ເຄື່ອງພິມ 3D ຂອງເຄື່ອງພິມ XNUMXD Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) ໂລຫະຂອງ AMCM ສໍາລັບການຜະລິດລູກຍານອະວະກາດ
– Agile Space Industries 'ໃຊ້ຝຸ່ນ Ni625 ສໍາລັບການພິມ 3D ຊິ້ນສ່ວນບັ້ງໄຟຊ່ອງ

By Vicky Stavropoulou

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