NASA ປະສົບຜົນສຳເລັດການພິມ 3 ມິຕິ ແລະ ທົດສອບເຄື່ອງຈັກບັ້ງໄຟສຳລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກ

ອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມໂດຍການພິມ 3 ມິຕິຢ່າງສໍາເລັດຜົນແລະການທົດສອບຫົວບັ້ງໄຟເຄື່ອງຈັກໃຫມ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ RAMFIRE ຂອງຕົນ. RAMFIRE, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Reactive Additive Manufacturing ສຳລັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ XNUMX, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ NASA ຂອງ Space Technology Mission Directorate (STMD). ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການຜະລິດການເພີ່ມເຕີມແລະການພັດທະນາລະບົບການຂັບເຄື່ອນໃຫມ່ສໍາລັບການອະນາຄົດຂອງ NASA.
ໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ພັດທະນາວັດສະດຸ Elementum 3D, ວິສະວະກອນ NASA ຈາກສູນການບິນ Marshall Space Flight Center ໄດ້ສ້າງອາລູມິນຽມທີ່ສາມາດເຊື່ອມໄດ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ A6061-RAM2. variant ອາລູມິນຽມນີ້ມີຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກລູກ. ໂດຍ 3D ການພິມ nozzle ເປັນຊິ້ນດຽວ, ເວລາການຜະລິດແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ nozzles ທີ່ຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງສາມາດຕ້ອງການເຖິງ 1,000 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນບຸກຄົນ.
ຫົວສີດ RAMFIRE ທີ່ພິມອອກເປັນ 3 ມິຕິ ປະກອບດ້ວຍຊ່ອງທາງພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວຫົວເຢັນລົງໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ ແລະປ້ອງກັນການລະລາຍ. ລັກສະນະນໍ້າໜັກເບົາຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ພາລະກິດໃນອາວະກາດເລິກທີ່ບັນຈຸ payloads ຫນັກກວ່າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການລິເລີ່ມ Moon to Mars ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວແລະສົ່ງພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປສູ່ດາວອັງຄານໃນທີ່ສຸດ.
ທໍ່ຫົວ RAMFIRE ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບໄຟຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງການຕັ້ງຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຢູ່ເຂດທົດສອບຕາເວັນອອກຂອງ Marshall. ການທົດສອບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ nozzle 3D ພິມອອກສາມາດປະຕິບັດການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມເລິກແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ໂຄງປະກອບການ, ແລະຄວາມກົດດັນ. ຫົວສີດຍັງຖືກແບ່ງປັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະນັກວິຊາການ, ໂດຍມີບໍລິສັດການບິນອະວະກາດ ປະເມີນການຜະລິດອາລູມີນຽມໃໝ່ ແລະຂະບວນການພິມ 3 ມິຕິສຳລັບການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ.
ຜົນສໍາເລັດນີ້ໂດຍອົງການ NASA ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ການຜະລິດເພີ່ມເຕີມໃນການຜະລິດອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກຈະລວດ. ບໍລິສັດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: AMCM ແລະ Agile Space Industries, ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການພິມ 3D ເພື່ອຜະລິດຫ້ອງເຜົາໃຫມ້ແລະຊິ້ນສ່ວນລູກປືນໃຫຍ່. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການພັດທະນາລະບົບ propulsion ກ້າວຫນ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດການພິມ 3D ແລະການທົດສອບຫົວຈັກລູກສອນໄຟໃຫມ່ສໍາລັບພາລະກິດອາວະກາດເລິກ (ບົດຄວາມທີ່ມາ)
- ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ຂອງອົງການ NASA
- ອົງປະກອບ 3D
– RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing ສໍາລັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາທີສີ່) ໂຄງການ
- A6061-RAM2 ຮຸ່ນອາລູມິນຽມ
- ເຕັກໂນໂລຊີການພິມ 3D ໃນການຜະລິດເຄື່ອງຈັກລູກສອນໄຟ
- ເຄື່ອງພິມ 3D ຂອງເຄື່ອງພິມ XNUMXD Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) ໂລຫະຂອງ AMCM ສໍາລັບການຜະລິດລູກຍານອະວະກາດ
– Agile Space Industries 'ໃຊ້ຝຸ່ນ Ni625 ສໍາລັບການພິມ 3D ຊິ້ນສ່ວນບັ້ງໄຟຊ່ອງ