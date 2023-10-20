ການສຶກສາ Nanocarriers ເປີດເຜີຍຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງພູມຕ້ານທານຕໍ່ Polyethylene Glycol (PEG) ໃນປະຊາກອນເຢຍລະມັນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນ Max Planck ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໂພລີເມີໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງຂອງພູມຕ້ານທານຕໍ່ polyethylene glycol (PEG) ໃນປະຊາກອນເຢຍລະມັນ. PEG ແມ່ນສານທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງສໍາອາງ, ອາຫານ, ແລະຢາ. ການປະກົດຕົວຂອງພູມຕ້ານທານຕໍ່ PEG ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວທາງການແພດໂດຍໃຊ້ nanocarriers.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນຂອບເຂດທີ່ພູມຕ້ານທານຕໍ່ PEG ມີຢູ່ແລ້ວໃນສັງຄົມເຍຍລະມັນແລະວິທີການທີ່ພວກມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ nanocarriers ໃນການປິ່ນປົວທາງການແພດ. ພູມຕ້ານທານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຜະລິດໂດຍລະບົບພູມຕ້ານທານເພື່ອຕ້ານການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າພູມຕ້ານທານຍັງສາມາດພັດທະນາຕໍ່ກັບ PEG, ໂມເລກຸນທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ.
PEG ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຢາປົວພະຍາດເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສານເຄືອບປ້ອງກັນສໍາລັບຜູ້ຂົນສົ່ງຢາ nanosized, ເພີ່ມເວລາການໄຫຼວຽນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນກະແສເລືອດ. ນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະສໍາລັບການພັດທະນາ nanocarriers ໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາພົບວ່າພູມຕ້ານທານກັບ PEG ຕິດກັບຕົວມັນເອງກັບ nanocarriers ເຄືອບ, ໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງເຫັນກັບລະບົບພູມຕ້ານທານແລະຂັດຂວາງຜົນກະທົບດ້ານການປິ່ນປົວຂອງພວກເຂົາ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ກວດກາຕົວຢ່າງເລືອດຫຼາຍກວ່າ 500 ທີ່ເອົາມາຈາກຄົນເຈັບໃນປີ 2019. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພູມຕ້ານທານ PEG ສາມາດກວດພົບໄດ້ໃນ 83% ຂອງຕົວຢ່າງ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພູມຕ້ານທານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບອາຍຸຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງພູມຕ້ານທານອາດຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງການໃຊ້ PEG ທີ່ຜ່ານມາແລະການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານກັບອາຍຸ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປິ່ນປົວທາງການແພດໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ nanocarriers. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການປິ່ນປົວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕົວເພື່ອຄິດໄລ່ການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານຕໍ່ພູມຕ້ານທານ PEG. ການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດປະກອບມີການທົດແທນ PEG ດ້ວຍສານທົດແທນຫຼືການກໍານົດປະລິມານຂອງສ່ວນປະກອບຢ່າງຫ້າວຫັນຕາມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພູມຕ້ານທານໃນເລືອດຂອງຄົນເຈັບ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນໄດ້ຖືກວາງແຜນເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການປິ່ນປົວ nanocarrier ສາມາດປັບຕົວເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກພູມຕ້ານທານຕໍ່ PEG. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ໆທີ່ຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງຢາທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວທາງການແພດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈຄວາມແຜ່ຫຼາຍແລະຜົນກະທົບຂອງພູມຕ້ານທານຕໍ່ PEG ໃນການພັດທະນາ nanocarriers ສໍາລັບການປິ່ນປົວທາງການແພດ. ໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງການປິ່ນປົວໂດຍອີງໃສ່ nanocarrier ແລະມີທ່າແຮງການປະຕິວັດຜົນໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຂອບຂະໜາດນາໂນ (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A
- Max Planck ສະມາຄົມ