ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ລໍຖ້າ: ການເປີດເຜີຍສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman

ກະກຽມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ພິເສດຜ່ານ cosmos ຍ້ອນວ່າ telescope Nancy Grace Roman Space Telescope ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2027. ດ້ວຍຄວາມສາມາດພິເສດຂອງມັນ, ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Galaxy Milky Way ແລະນອກເຫນືອການ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ແມ່ນເພື່ອເຮັດການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Galactic Bulge. ພາກພື້ນນີ້, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນ shrouded ໃນເມກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຊັ້ນສູງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍວິໄສທັດອິນຟາເຣດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງໂທລະທັດ, ນັກວິທະຍາສາດຈະສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຜ້າມ່ານເຫຼົ່ານີ້ແລະປົດລັອກຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນ.
ໂດຍການສຶກສາການກະພິບຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດວງດາວຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານດວງ, ກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດຂອງໂຣມັນຈະສາມາດລະບຸການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງຕ່າງໆ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ exoplanets, ດາວຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ກ້ອນຫີນໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ, ຂຸມດໍາ, ແລະຫຼາຍຫຼາຍ. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍາຂອງມັນ, ມີພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການເບິ່ງແລະການວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດໃຫ້ telescope ເປັນເຄື່ອງຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນ.
telescope ຈະໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ microlensing ເພື່ອກວດຫາເຫດການທີ່ເປັນເອກະລັກແລະເປັນຕາຈັບໃຈຢູ່ໃນ cosmos. Microlensing ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ວັດຖຸຊັ້ນສູງຈັດລໍາດັບຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດ້ານຫນ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແວ່ນຂະຫຍາຍທໍາມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຈາກດວງດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໂດຍຫຍໍ້. ໂດຍການຈັບພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກໆ 15 ນາທີ ເປັນໄລຍະເວລາ XNUMX ເດືອນ, ແລະ ເຮັດຊ້ຳຂະບວນການນີ້ອີກ XNUMX ຄັ້ງ ໃນໄລຍະພາລະກິດຫຼັກ XNUMX ປີຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປີດເຜີຍດາວເຄາະຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນດວງ, ໂດຍມີບາງອັນທີ່ອາດຈະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ. ດາວ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສັງເກດການທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Telescope ຍານອະວະກາດ Roman ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ໍາຄ່າຕໍ່ກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວເຄາະປະມານປະເພດຕ່າງໆຂອງດາວ, ລວມທັງລະບົບຄູ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບດາວ neutron, ຂຸມດໍາ, dwarfs ສີນ້ໍາຕານ, ວັດຖຸສາຍແອວ Kuiper, ແລະແມ້ກະທັ້ງປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນດາວ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການເປີດຕົວຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman, ຄວາມຄາດຫວັງຈະສ້າງຂື້ນສໍາລັບການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ຂ້າງຫນ້າ. ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານກຳລັງຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນກ້າວໆ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອັດສະຈັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊິ່ງມີຢູ່ເໜືອດາວບ້ານຂອງພວກເຮົາ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕົກໃຈ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ແມ່ນພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງທັດສະນະທີ່ແປກປະຫລາດຂອງ Galaxy Milky Way ແລະນອກເຫນືອ. ມັນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີວິໄສທັດ infrared ເພື່ອມິດຕະພາບໂດຍຜ່ານຟັງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ກີດຂວາງທັດສະນະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງ.
Galactic Bulge Time-Domain Survey ແມ່ນຫຍັງ?
ການສຳຫຼວດເວລາ-ໂດແມນ Galactic Bulge ແມ່ນອົງປະກອບຂອງພາລະກິດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman. ມັນສຸມໃສ່ການສຶກສາພາກພື້ນກາງຂອງ Milky Way Galaxy, ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງ telescope ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານດາວ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະກວດພົບດາວເຄາະແນວໃດ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະນຳໃຊ້ເຕັກນິກຂອງ microlensing ເພື່ອກວດຫາດາວເຄາະ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັດຖຸວາງຕົວກັນຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດ້ານໜ້າຂະຫຍາຍແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍດາວພື້ນຫຼັງ. ໂດຍການຕິດຕາມເຫດການເຫຼົ່ານີ້, telescope ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດເຜີຍດາວເຄາະຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງພັນດວງ.
ຍານອະວະກາດ Roman Telescope ຈະສຶກສາວັດຖຸຊັ້ນສູງອັນໃດ?
ນອກເຫນືອໄປຈາກ exoplanets, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະກວດພົບແລະສຶກສາດາວ neutron, ຂຸມດໍາ, dwarfs ສີນ້ໍາຕານ, ວັດຖຸສາຍແອວ Kuiper, ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາ seismology stellar.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະປະຕິບັດການໄດ້ດົນປານໃດ?
ພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງກ້ອງວົງຈອນອະວະກາດ Roman ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ້, ມັນຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຫຼາຍໆຄັ້ງ, ລວມທັງການສໍາຫຼວດເວລາຂອງໂດເມນ Galactic Bulge, ເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.