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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ລໍຖ້າ: ການເປີດເຜີຍສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ລໍຖ້າ: ການເປີດເຜີຍສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman

ກະກຽມເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ພິເສດຜ່ານ cosmos ຍ້ອນວ່າ telescope Nancy Grace Roman Space Telescope ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2027. ດ້ວຍຄວາມສາມາດພິເສດຂອງມັນ, ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ເພື່ອປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Galaxy Milky Way ແລະນອກເຫນືອການ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ແມ່ນເພື່ອເຮັດການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Galactic Bulge. ພາກພື້ນນີ້, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນ shrouded ໃນເມກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຊັ້ນສູງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍວິໄສທັດອິນຟາເຣດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງໂທລະທັດ, ນັກວິທະຍາສາດຈະສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນຜ້າມ່ານເຫຼົ່ານີ້ແລະປົດລັອກຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນ.

​ໂດຍ​ການ​ສຶກສາ​ການ​ກະພິບ​ຂອງ​ແສງ​ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ດວງ​ດາວ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ດວງ, ກ້ອງ​ສ່ອງ​ທາງ​ອາວະກາດ​ຂອງ​ໂຣມັນ​ຈະ​ສາມາດ​ລະບຸ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ຂອງ​ວັດຖຸ​ຊັ້ນສູງ​ຕ່າງໆ. ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລວມ​ມີ exoplanets​, ດາວ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​, ກ້ອນ​ຫີນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​, ຂຸມ​ດໍາ​, ແລະ​ຫຼາຍ​ຫຼາຍ​. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍາຂອງມັນ, ມີພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງການເບິ່ງແລະການວິໄສທັດທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດໃຫ້ telescope ເປັນເຄື່ອງຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນ.

telescope ຈະໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ microlensing ເພື່ອກວດຫາເຫດການທີ່ເປັນເອກະລັກແລະເປັນຕາຈັບໃຈຢູ່ໃນ cosmos. Microlensing ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ວັດຖຸຊັ້ນສູງຈັດລໍາດັບຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດ້ານຫນ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແວ່ນຂະຫຍາຍທໍາມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຈາກດວງດາວທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກໂດຍຫຍໍ້. ໂດຍການຈັບພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກໆ 15 ນາທີ ເປັນໄລຍະເວລາ XNUMX ເດືອນ, ແລະ ເຮັດຊ້ຳຂະບວນການນີ້ອີກ XNUMX ຄັ້ງ ໃນໄລຍະພາລະກິດຫຼັກ XNUMX ປີຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປີດເຜີຍດາວເຄາະຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນດວງ, ໂດຍມີບາງອັນທີ່ອາດຈະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ. ດາວ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສັງເກດການທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Telescope ຍານອະວະກາດ Roman ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ໍາຄ່າຕໍ່ກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວເຄາະປະມານປະເພດຕ່າງໆຂອງດາວ, ລວມທັງລະບົບຄູ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບດາວ neutron, ຂຸມດໍາ, dwarfs ສີນ້ໍາຕານ, ວັດຖຸສາຍແອວ Kuiper, ແລະແມ້ກະທັ້ງປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນດາວ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການເປີດຕົວຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman, ຄວາມຄາດຫວັງຈະສ້າງຂື້ນສໍາລັບການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ຂ້າງຫນ້າ. ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານກຳລັງຈະຂະຫຍາຍອອກເປັນກ້າວໆ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມອັດສະຈັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊິ່ງມີຢູ່ເໜືອດາວບ້ານຂອງພວກເຮົາ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕົກໃຈ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ແມ່ນຫຍັງ?

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Nancy Grace Roman ແມ່ນພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງທັດສະນະທີ່ແປກປະຫລາດຂອງ Galaxy Milky Way ແລະນອກເຫນືອ. ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ infrared ເພື່ອ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຟັງ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​ທີ່​ກີດ​ຂວາງ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັດ​ຖຸ​ຊັ້ນ​ສູງ.

Galactic Bulge Time-Domain Survey ແມ່ນຫຍັງ?

ການສຳຫຼວດເວລາ-ໂດແມນ Galactic Bulge ແມ່ນອົງປະກອບຂອງພາລະກິດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman. ມັນສຸມໃສ່ການສຶກສາພາກພື້ນກາງຂອງ Milky Way Galaxy, ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດພິເສດຂອງ telescope ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານດາວ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະກວດພົບດາວເຄາະແນວໃດ?

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະນຳໃຊ້ເຕັກນິກຂອງ microlensing ເພື່ອກວດຫາດາວເຄາະ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັດຖຸວາງຕົວກັນຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸດ້ານໜ້າຂະຫຍາຍແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍດາວພື້ນຫຼັງ. ໂດຍການຕິດຕາມເຫດການເຫຼົ່ານີ້, telescope ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດເຜີຍດາວເຄາະຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງພັນດວງ.

ຍານອະວະກາດ Roman Telescope ຈະສຶກສາວັດຖຸຊັ້ນສູງອັນໃດ?

ນອກເຫນືອໄປຈາກ exoplanets, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະກວດພົບແລະສຶກສາດາວ neutron, ຂຸມດໍາ, dwarfs ສີນ້ໍາຕານ, ວັດຖຸສາຍແອວ Kuiper, ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາ seismology stellar.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Roman ຈະປະຕິບັດການໄດ້ດົນປານໃດ?

ພາລະກິດ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນ​ອະວະກາດ Roman ​ແມ່ນ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ເປັນ​ເວລາ XNUMX ປີ. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ້, ມັນຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຫຼາຍໆຄັ້ງ, ລວມທັງການສໍາຫຼວດເວລາຂອງໂດເມນ Galactic Bulge, ເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.

By Robert Andrew