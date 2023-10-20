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ປະຫວັດການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Neanderthal ແລະ Homo sapiens: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການວິເຄາະ DNA

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ປະຫວັດການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Neanderthal ແລະ Homo sapiens: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການວິເຄາະ DNA

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຈນີວາ (UNIGE) ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Neanderthal DNA ໃນ Homo sapiens ໃນປະຈຸບັນ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Advances, ຄົ້ນຫາວິທີການ DNA ຈາກ Neanderthals ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢູ່ໃນ genome Homo sapiens ໃນໄລຍະ 40,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນການປະກົດຕົວຂອງ Neanderthal DNA ໃນທົ່ວໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພາກພື້ນທາງພູມສາດ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທີ່ກ່ຽວພັນກັນຂອງສອງຊະນິດນີ້. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາດົນນານແລ້ວວ່າ Neanderthals ແລະ Homo sapiens ໄດ້ປະສົມພັນກັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດປະມານສອງເປີເຊັນຂອງ DNA ຕົ້ນກໍາເນີດ Neanderthal ໃນ genomes ຂອງ Eurasians ໃນປະຈຸບັນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວ Eurasia. DNA Neanderthal ແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເລັກນ້ອຍໃນ genomes ອາຊີເມື່ອທຽບກັບເອີຣົບ. ຄໍາອະທິບາຍຫນຶ່ງແມ່ນວ່າຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຄັດເລືອກທໍາມະຊາດກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ Neanderthal ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ລະຫວ່າງປະຊາກອນອາຊີແລະເອີຣົບ.

ທິດສະດີອື່ນທີ່ສະເຫນີໂດຍນັກວິທະຍາສາດ UNIGE ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການໄຫຼເຂົ້າຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງ Neanderthal DNA. ເມື່ອປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍປະສົມກັບປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນ, DNA ຂອງປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສ່ວນກັບໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກຸ່ມການເຄື່ອນຍ້າຍ.

ເພື່ອທົດສອບທິດສະດີນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 4,000 genomes ຂອງບຸກຄົນຈາກ Eurasia ທີ່ມີອາຍຸ 40,000 ປີ. ການຄົ້ນພົບທາງສະຖິຕິຂອງພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານັກລ່າສັດ Paleolithic ຂອງເອີຣົບມີອັດຕາສ່ວນຂອງ Neanderthal DNA ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງອາຊີຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະການຫັນປ່ຽນ Neolithic (10,000 ຫາ 5,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້), ມີການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຂອງ Neanderthal DNA ໃນ genomes ເອີຣົບ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາກວ່າໃນປະຊາກອນອາຊີເລັກນ້ອຍ.

ການມາຮອດຂອງຊາວກະສິກອນທໍາອິດຈາກ Anatolia ແລະພາກພື້ນ Aegean ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດ Neanderthal DNA ຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ Neanderthal DNA ໃນເອີຣົບ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເດີນທາງວິວັດທະນາການແລະຂະບວນການປະສົມຂອງສອງຊະນິດນີ້.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການປະສົມປະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ genome ວັດຖຸບູຮານແລະຂໍ້ມູນໂບຮານຄະດີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂປະຫວັດສາດທີ່ສັບສົນຂອງ Neanderthals ແລະ Homo sapiens. ການສຶກສານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດແລະອາດຈະຊ່ວຍກໍານົດລັກສະນະພັນທຸກໍາທີ່ deviate ຈາກສະເລ່ຍ, ອາດຈະເປີດເຜີຍຜົນກະທົບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືຂໍ້ເສຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: Science Advances

- ມະຫາວິທະຍາໄລເຈນີວາ: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/

By Robert Andrew

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