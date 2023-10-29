ການຈັດລໍາດັບ DNA ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດຂອງພະຍາດຕົ້ນໄມ້ທີ່ລຶກລັບ

ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຫັກໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການສືບສວນພະຍາດຕົ້ນໄມ້. ເທກໂນໂລຍີການຈັດລໍາດັບ DNA, ເຊິ່ງບໍ່ມີຢູ່ໃນສອງສາມທົດສະວັດກ່ອນຫນ້ານີ້, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມລຶກລັບທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ. ຜົນສໍາເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການສອບຖາມວິທະຍາສາດ, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບສວນຢ່າງລະອຽດແລະການສົມມຸດຕິຖານທີ່ທ້າທາຍ.
ໃນຊຸມປີ 1980, ການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງຢູ່ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບປ່າໄມ້ ແລະກະສິກຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Pretoria. ບໍ່ດົນມານີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງ molecular mycologists, ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອຟື້ນຄືນຊີວິດຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຈັດລໍາດັບ DNA, ພວກເຂົາສາມາດຖອດລະຫັດພັນທຸກໍາຂອງຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແລະປຽບທຽບກັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການກໍານົດຜູ້ກະທໍາຜິດ.
ຫຼັງຈາກຫຼາຍກວ່າສີ່ທົດສະວັດຂອງການຄາດຄະເນ, ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮັບຜິດຊອບສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເປັນ Rhizina undulata. ເຊື້ອເຫັດຊະນິດນີ້, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າ "ເຊື້ອເຫັດໄຟກາເຟ," ແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕົ້ນໄມ້ແລະການເສຍຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນເອີຣົບ. ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼັງຈາກໄຟໄຫມ້ປ່າ, ໃຊ້ປະໂຍດຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຜະລິດໂດຍນັກຕັ້ງແຄ້ມຕົ້ມກາເຟ. R. undulata colonizes ຮາກ conifer, ລວມທັງຕົ້ນແປກ, ນໍາໄປສູ່ການຕາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການກະຕຸ້ນເຊື້ອເຫັດນີ້ຢູ່ໃນສວນປູກຂອງ Western Cape ຍັງຄົງເປັນຄໍາຖາມທີ່ສັບສົນ. ບໍ່ມີລາຍງານໄຟໄຫມ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສັບສົນ. ຂໍ້ຄຶດທີ່ມີທ່າແຮງອັນຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນອົງປະກອບຂອງດິນຂອງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບ. ດິນຊາຍຫີນ Table Mountain ທີ່ມີດິນຊາຍແລະອາຊິດ, ບ່ອນທີ່ຕົ້ນໄມ້ຖືກປູກ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງ R. undulata. ໂດຍສະເພາະ, ການສຶກສາໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດິນສົ້ມສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອເຫັດນີ້. ອີກທາງເລືອກ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກຫີນ quartz ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນພື້ນທີ່ປູກສາມາດກະຕຸ້ນການກະຕຸ້ນຂອງມັນ.
ໃນປີຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງ Western Cape, R. undulata ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສວນແປກໃນທົ່ວອາຟຣິກາໃຕ້, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກໄຟໄຫມ້ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດຫຼືການຈູດໄຟໂດຍເຈດຕະນາ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈປັດໄຈທາງນິເວດວິທະຍາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດຕົ້ນໄມ້ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີການຈັດລໍາດັບ DNA ໃນການຄົ້ນພົບຄວາມລຶກລັບທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.
FAQ
1. ການຈັດລໍາດັບ DNA ແມ່ນຫຍັງ?
ການຈັດລໍາດັບ DNA ແມ່ນຂະບວນການທີ່ກໍານົດລໍາດັບທີ່ຊັດເຈນຂອງ nucleotides ໃນໂມເລກຸນ DNA. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຖອດລະຫັດພັນທຸກໍາຂອງສິ່ງມີຊີວິດແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການທາງຊີວະພາບຕ່າງໆ.
2. Rhizina undulata ແມ່ນຫຍັງ?
Rhizina undulata ເປັນເຊື້ອເຫັດທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕົ້ນໄມ້, ໂດຍສະເພາະໃນເອີຣົບ. ມັນ colonizes ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ conifer, ເຊັ່ນ: ຕົ້ນແປກ, ນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "ເຊື້ອເຫັດໄຟກາເຟ" ເນື່ອງຈາກການກະຕຸ້ນຂອງມັນໂດຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມາຈາກໄຟທີ່ເຮັດເພື່ອດື່ມກາເຟໃນປ່າ.
3. ສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນຂອງ Rhizina undulata ໃນສວນປູກຂອງ Western Cape?
ຜົນກະທົບຕໍ່ການກະຕຸ້ນຂອງ Rhizina undulata ໃນສວນປູກຂອງ Western Cape ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ອົງປະກອບຂອງດິນຊາຍແລະອາຊິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຮ້ອນ radiating ຈາກໂງ່ນຫີນ quartz ໃນພື້ນທີ່ປູກ, ແມ່ນປັດໃຈທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນວ່າຜົນກະທົບຕໍ່.