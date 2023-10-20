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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທີທີ່ໂລຫະປະເສີດຂອງໂລກຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທີທີ່ໂລຫະປະເສີດຂອງໂລກຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເຊັ່ນ: ຄໍາ, platinum, ແລະ palladium ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພວກມັນແນະນໍາວ່າພວກມັນຄວນຈະຈົມລົງໄປຫາແກນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕິດຢູ່ໃນກ້ອນຫີນເຄິ່ງທີ່ລະລາຍຫຼັງຈາກກ້ອນຫີນໃນອາວະກາດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ມາຕຳກັບໂລກ. ການປະກົດຕົວຂອງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນມາດົນນານ, ແຕ່ເຊື່ອກັນວ່າພວກມັນຈະລົງມາເທິງໂລກໃນລະຫວ່າງການກະທົບກັບກ້ອນຫີນໃນອາວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແທນທີ່ຈະຈົມລົງໄປໃນແກນ, ໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ percolated ຜ່ານ mantle ແລະກາຍເປັນ trapped ໃນກ້ອນຫີນແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຫນ້າດິນ.

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈໍາລອງຜົນກະທົບຂອງວັດຖຸບູຮານຢູ່ໃນໂລກຕົ້ນໆເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈົມລົງໄປຫາແກນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ກ້ອນຫີນອະວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່, ອາດຈະເປັນຂະຫນາດຂອງວົງເດືອນ, collided ກັບໂລກ, ມັນໄດ້ສ້າງມະຫາສະຫມຸດ magma molten ທີ່ເຈາະເຂົ້າໄປໃນ mantle. ຂ້າງລຸ່ມມະຫາສະໝຸດ magma ນີ້ເປັນພື້ນທີ່ຂອງຫີນເຄິ່ງທີ່ລະລາຍ, ເຄິ່ງແຂງ. ໂລຫະຈາກເຄື່ອງກະທົບຄ່ອຍໆ permeated ພາກພື້ນເຄິ່ງ molten ນີ້, ປະສົມກັບ mantle ໄດ້. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຈົມ​ລົງ​ສູ່​ຫຼັກ​ໂດຍ​ກົງ​, mantle ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ດ້ວຍ​ໂລ​ຫະ​ໄດ້​ແຂງ​, ດັກ​ຊິ້ນ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ຕາມ​ທາງ​.

ໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ, ການປັ່ນປ່ວນ ແລະ ການຫົດຕົວໃນ mantle ໄດ້ນໍາເອົາໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າມາໃກ້ກັບເປືອກເປືອກແຂງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂລຫະມີຄ່າຢູ່ເທິງໂລກ, ອະທິບາຍວ່າພວກມັນຈົບລົງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າພາກພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ mantle ອາດຈະຍັງເຫັນໄດ້ໃນມື້ນີ້ໃນຮູບພາບແຜ່ນດິນໄຫວຂອງພາຍໃນຂອງໂລກ.

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍາລອງຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບດາວເຄາະອື່ນໆເຊັ່ນ Mars ຫຼື Venus ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຂະບວນການນີ້ຈະດໍາເນີນການແນວໃດໃນໂລກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດທີ່ສ້າງຮູບດາວຂອງພວກເຮົາແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂລຫະປະເສີດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​

By Gabriel Botha

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