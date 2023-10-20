ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທີທີ່ໂລຫະປະເສີດຂອງໂລກຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເຊັ່ນ: ຄໍາ, platinum, ແລະ palladium ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພວກມັນແນະນໍາວ່າພວກມັນຄວນຈະຈົມລົງໄປຫາແກນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕິດຢູ່ໃນກ້ອນຫີນເຄິ່ງທີ່ລະລາຍຫຼັງຈາກກ້ອນຫີນໃນອາວະກາດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ມາຕຳກັບໂລກ. ການປະກົດຕົວຂອງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນມາດົນນານ, ແຕ່ເຊື່ອກັນວ່າພວກມັນຈະລົງມາເທິງໂລກໃນລະຫວ່າງການກະທົບກັບກ້ອນຫີນໃນອາວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແທນທີ່ຈະຈົມລົງໄປໃນແກນ, ໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ percolated ຜ່ານ mantle ແລະກາຍເປັນ trapped ໃນກ້ອນຫີນແຂງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຫນ້າດິນ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈໍາລອງຜົນກະທົບຂອງວັດຖຸບູຮານຢູ່ໃນໂລກຕົ້ນໆເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງໂລຫະທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈົມລົງໄປຫາແກນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ກ້ອນຫີນອະວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່, ອາດຈະເປັນຂະຫນາດຂອງວົງເດືອນ, collided ກັບໂລກ, ມັນໄດ້ສ້າງມະຫາສະຫມຸດ magma molten ທີ່ເຈາະເຂົ້າໄປໃນ mantle. ຂ້າງລຸ່ມມະຫາສະໝຸດ magma ນີ້ເປັນພື້ນທີ່ຂອງຫີນເຄິ່ງທີ່ລະລາຍ, ເຄິ່ງແຂງ. ໂລຫະຈາກເຄື່ອງກະທົບຄ່ອຍໆ permeated ພາກພື້ນເຄິ່ງ molten ນີ້, ປະສົມກັບ mantle ໄດ້. ແທນທີ່ຈະຈົມລົງສູ່ຫຼັກໂດຍກົງ, mantle ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍໂລຫະໄດ້ແຂງ, ດັກຊິ້ນຂອງໂລຫະຕາມທາງ.
ໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ, ການປັ່ນປ່ວນ ແລະ ການຫົດຕົວໃນ mantle ໄດ້ນໍາເອົາໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າມາໃກ້ກັບເປືອກເປືອກແຂງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂລຫະມີຄ່າຢູ່ເທິງໂລກ, ອະທິບາຍວ່າພວກມັນຈົບລົງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນຜິວແນວໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າພາກພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ mantle ອາດຈະຍັງເຫັນໄດ້ໃນມື້ນີ້ໃນຮູບພາບແຜ່ນດິນໄຫວຂອງພາຍໃນຂອງໂລກ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍາລອງຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບດາວເຄາະອື່ນໆເຊັ່ນ Mars ຫຼື Venus ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຂະບວນການນີ້ຈະດໍາເນີນການແນວໃດໃນໂລກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດທີ່ສ້າງຮູບດາວຂອງພວກເຮົາແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂລຫະປະເສີດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ