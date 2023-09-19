ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງຈາກ Magnetotail ຂອງໂລກອາດຈະສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ຢູ່ໃນ plasma ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໂລກກໍາລັງສ້າງນ້ໍາຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ການຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການກະຈາຍຂອງນ້ຳໄປທົ່ວໜ້າດວງຈັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຮົ່ມຖາວອນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບແສງແດດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈການແຈກຢາຍນ້ໍາເທິງດວງຈັນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາວິວັດທະນາການຂອງມັນແລະການວາງແຜນພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດໃນອະນາຄົດ. ນ້ຳສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ໂດຍນັກບິນອາວະກາດເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະຍັງສາມາດປ່ຽນເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອສຳຫຼວດອາວະກາດຕື່ມອີກ.
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ, ນໍາໂດຍນັກວິທະຍາສາດ Shuai Li ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hawaii ຢູ່ທີ່ Mānoa, ເຊື່ອມຕໍ່ການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນກັບຟອງແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກທີ່ເອີ້ນວ່າ magnetosphere. ແມ່ເຫຼັກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄສ້, ປົກປ້ອງໂລກຈາກອະນຸພາກພະລັງງານສູງໃນລົມແສງຕາເວັນ. ເມື່ອລົມແສງຕາເວັນມີປະຕິກິລິຍາກັບແມ່ເຫຼັກໂຕສະເຟຍ, ມັນຈະສ້າງເປັນຫາງແມ່ເຫຼັກຍາວຢູ່ໃນບໍລິເວນກາງຄືນຂອງໂລກ, ເອີ້ນວ່າ Magnetotail. ພາຍໃນ magnetotail ນີ້, ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງແລະ ions ປະກອບເປັນແຜ່ນ plasma.
ໃນຂະນະທີ່ວົງເດືອນໂຄຈອນຮອບໂລກ, ມັນຈະຜ່ານ magnetotail ນີ້, ເຊິ່ງປ້ອງກັນມັນຈາກອະນຸພາກທີ່ມີໄຟໄຫມ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງປ່ອຍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງມາຮອດພື້ນຜິວດວງຈັນ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນຢູ່ນອກ magnetotail, ມັນໄດ້ຖືກລະເບີດໂດຍລົມແສງຕາເວັນແລະປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍຂອງນ້ໍາໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າການສ້າງນ້ໍາຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນ magnetotail ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີ protons ຂອງລົມແສງຕາເວັນ.
ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ Moon Mineralogy Mapper ໃນຍານອະວະກາດ Chandrayaan 1, Li ແລະທີມງານຂອງລາວພົບວ່າການສ້າງນ້ໍາໃນ magnetotail ຂອງໂລກແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບເວລາທີ່ດວງຈັນຢູ່ນອກ magnetotail. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຂະບວນການເພີ່ມເຕີມຫຼືແຫຼ່ງນ້ໍາພາຍໃນ magnetotail ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ implantation ພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນ. ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງໃນ magnetotail ຜະລິດຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ions ໃນລົມແສງຕາເວັນ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Li ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົກຊີເຈນທີ່ຢູ່ໃນ magnetotail rusts ທາດເຫຼັກຢູ່ໃນເຂດຂົ້ວໂລກຂອງວົງເດືອນ. ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ເລິກລະຫວ່າງໂລກແລະດວງຈັນ. ທີມງານຈະສືບຕໍ່ສືບສວນສະພາບແວດລ້ອມ plasma ອ້ອມຮອບດວງຈັນແລະສຶກສາເນື້ອໃນຂອງນ້ໍາຢູ່ໃນເສົາຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງວົງເດືອນ passage ຜ່ານ magnetotail ໄດ້.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis, ເຊິ່ງມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນໃນປີ 2026. ການຄົ້ນພົບທີ່ໄດ້ເຮັດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການວາງແຜນແລະການກະກຽມທີ່ດີກວ່າສໍາລັບພາລະກິດຂະຫຍາຍໄປສູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນແລະນອກເຫນືອ.
ທີ່ມາ:
– Space.com (ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ)