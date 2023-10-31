Leaf-Eared Mice: ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງ Andes ທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ອະໄພ

ໃນພູມສັນຖານທີ່ແຂງກະດ້າງແລະບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພຂອງພູເຂົາ Andes, ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມສາມາດຫຼຸດລົງເຖິງກະດູກ - ເຢັນລົບ 40 ອົງສາເຊນຊຽດ (ລົບ 40 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ), ຄົນເຮົາອາດສົງໄສວ່າມີຊີວິດລອດໄດ້ແນວໃດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນທັງຫມົດ, ມີຫນູຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຮືອນຂອງພວກເຂົາ - ຫນູທີ່ມີຫູໃບ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຮ່ອມພູທີ່ຂຽວສົດຊື່ນ ແລະປ່າໄມ້ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ, ຈຸດສູງສຸດຂອງ Andes ປະຈຸບັນເປັນພູມສັນຖານທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ເປົ່າປ່ຽວດຽວດາຍ, ບ່ອນທີ່ສີຂຽວແມ່ນຂາດແຄນ ແລະ ເງື່ອນໄຂມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ສາມາດຕ້ອນຮັບໄດ້ນີ້, ໜູທີ່ມີຫູໃບໄດ້ຈັດການຫາອາຫານ ແລະ ແກະສະຫຼັກທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.
ສັດນ້ອຍທີ່ທົນທານເຫຼົ່ານີ້ມີການປັບຕົວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນ. ຄຸນນະສົມບັດກໍານົດຂອງພວກເຂົາ, ຫູໃບຍາວແລະຮູບຊົງ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໂດຍການສະຫນອງພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ໜູສາມາດທົນກັບອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໜູຫູໃບໄດ້ພັດທະນາໄປເປັນສັດລ້ຽງສັດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ອາຫານຂອງພວກເຂົາຕົ້ນຕໍແມ່ນປະກອບດ້ວຍໄມ້ພຸ່ມແລະຫຍ້າທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້. ພືດທີ່ທົນທານຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງປະກອບມີຊະນິດທີ່ແຂງເຊັ່ນ yareta ແລະ chuquiraga, ໃຫ້ສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຫນູທີ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ.
ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການປັບຕົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົາ. ໜູທີ່ມີຫູໃບຍັງສະແດງຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານພຶດຕິກຳ. ພວກມັນເປັນສັດທີ່ມີສັງຄົມສູງ, ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ໃກ້ຊິດ, ເຊິ່ງອາດຈະຊ່ວຍໃນການຫາອາຫານ, ທີ່ພັກອາໄສ, ແລະການປົກປ້ອງຜູ້ລ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍນີ້.
ຄວາມສາມາດຂອງໜູຫູໃບເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບທີ່ລຳບາກເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ການປັບຕົວຂອງທຳມະຊາດຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າຊີວິດສາມາດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ສະບາຍທີ່ສຸດ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊະນິດພັນສາມາດຄົງຢູ່ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕໍ່ກັບໂອກາດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
FAQ:
ຖາມ: ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຢູ່ເທິງຍອດພູ Andes ແມ່ນຫຍັງ?
A: ອຸນຫະພູມຢູ່ເທິງຍອດຂອງພູເຂົາ Andes ສາມາດສູງເຖິງລົບ 40 ອົງສາເຊນຊຽດ (ລົບ 40 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ).
ຖາມ: ໜູຫູໃບກິນຫຍັງ?
A: ໜູທີ່ມີຫູໃບເປັນອາຫານຕົ້ນຕໍຢູ່ຕາມໄມ້ພຸ່ມ ແລະ ຫຍ້າທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຂອງພູເຂົາ Andes.
ຖາມ: ໜູຫູໃບມີຊີວິດລອດແນວໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້?
A: ໜູທີ່ມີຫູໃບໄດ້ພັດທະນາການປັບຕົວ, ເຊັ່ນ: ຫູໃບທີ່ມີຮູບຊົງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ. ເຂົາເຈົ້າຍັງສະແດງພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມ ແລະ ອາໄສຕົ້ນໄມ້ທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອລ້ຽງຊີບ.
ຖາມ: ໜູຫູໃບເປັນຊະນິດດຽວທີ່ສາມາດຢູ່ລອດຢູ່ໃນພູເຂົາ Andes ໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ໜູທີ່ມີຫູໃບຖືກປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງ Andes, ຊະນິດພັນອື່ນໆຍັງໄດ້ຈັດການອາໄສຢູ່ໃນພູເຂົາເຫຼົ່ານີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດທີ່ສາມາດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ.