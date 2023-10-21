'Globster' ລ້າງຝັ່ງໃນ Papua New Guinea: ມັນແມ່ນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບນາງເງືອກບໍ?

ການຄົ້ນພົບທີ່ລຶກລັບ ແລະໜ້າສົນໃຈໄດ້ສ້າງຄວາມຈັບໃຈຄົນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ສັດຄ້າຍຄືນາງເງືອກຖືກນ້ຳຂຶ້ນຝັ່ງໃນປາປົວນິວກີນີໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023. ຜູ້ຊ່ຽວຊານກຳລັງກວດສອບສັດດັ່ງກ່າວ ແລະພິຈາລະນາວ່າມັນເປັນ 'Globster' ເຊິ່ງເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ເພື່ອພັນລະນາເຖິງມວນສັດໃນທະເລວ່າ. ບາງຄັ້ງພົບເຫັນຢູ່ໃນຫາດຊາຍໃນລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການທໍາລາຍ.
ນັກວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ Helene Marsh ເຊື່ອວ່າກ້ອນຫີນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດແມ່ນເປັນຊາກຂອງ cetacean ທີ່ເສື່ອມໂຊມ. Sascha Hooker, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລ້ຽງສັດທາງທະເລ, ເຫັນດີກັບການປະເມີນນີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Erich Hoyt, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ Whale ແລະ Dolphin Conservation ໃນອັງກິດ, ແນະນໍາວ່າ globster ອາດຈະເປັນ dugong, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າງົວທະເລ. Hoyt ເຊື່ອວ່າສິ່ງມີຊີວິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕາຍໄປຫຼາຍອາທິດແລ້ວ.
ການຄົ້ນພົບສັດທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈ ແລະການສົນທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະໄວທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງມັນກັບ mermaids legendary, ນັກວິທະຍາສາດຍັງຄົງສຸມໃສ່ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວຢ່າງ. ການກວດສອບແລະການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຊະນິດທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນແລະສະຖານະການທີ່ນໍາໄປສູ່ການປາກົດຢູ່ໃນຫາດຊາຍ.
ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມແລະຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ອາດຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບສັດທີ່ຫນ້າຈັບໃຈນີ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລ, ແລະການຄົ້ນພົບແບບນີ້ກໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກທຳມະຊາດ.
ນິຍາມ:
– Globster: ມະຫາຊົນຂອງເນື້ອຫນັງທະເລທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຫາດຊາຍໃນລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເສື່ອມໂຊມ.
– Cetacean: ເປັນກຸ່ມຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທາງທະເລທີ່ປະກອບມີປາວານ, ປາໂລມາ, ແລະ porpoises.
– Dugong: ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທະເລຂະຫນາດໃຫຍ່, ມັກຈະເອີ້ນວ່າງົວທະເລ, ເຊິ່ງອາໄສຢູ່ໃນນ້ໍາແຄມທະເລໃນມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍແລະປາຊີຟິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ Helene Marsh
- ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທາງທະເລ Sascha Hooker
- ນັກຄົ້ນຄວ້າ Erich Hoyt ຢູ່ Whale ແລະ Dolphin Conservation ໃນອັງກິດ
(ຫມາຍເຫດ: ຂໍ້ຄວາມສື່ມວນຊົນສັງຄົມລວມຢູ່ໃນບົດຄວາມແຫຼ່ງໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ.)