ສັດລຶກລັບຖືກລ້າງຢູ່ເທິງຫາດຊາຍໃນ Papua New Guinea

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານສົງໄສວ່າຊາກສົບຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເສື່ອມໂຊມຖືກລ້າງຢູ່ເທິງຫາດຊາຍໃນ Papua New Guinea. ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຕົວຕົນທີ່ແນ່ນອນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນວ່າມັນອາດຈະເປັນປາວານທົດລອງ, ໂລມາ, ງົວທະເລ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງປາສະຫລາມ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໄດ້ຊົມເຊີຍນັກທ່ອງທ່ຽວຫາດຊາຍໃນ Papua New Guinea, ໃນຂະນະທີ່ຊາກສົບຂອງສັດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໄດ້ປະກົດຢູ່ແຄມຝັ່ງ. ຂະນະນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພວມກວດກາ ເບິ່ງສັດ ໂຕນີ້ ເພື່ອ ກຳນົດ ສາຍພັນ ແລະ ສາເຫດ ການຕາຍ ຂອງມັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຕົນທີ່ແນ່ນອນຂອງສັດຈະຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ແຕ່ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລໄດ້ແນະນໍາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. ມັນອາດຈະເປັນປາວານທົດລອງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຫົວມົນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຮ່າງກາຍທີ່ມີກະປ໋ອງ. Dolphins ຍັງມີລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງ.
ງົວທະເລ, ຫຼື manatees, ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານວາງອອກ. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະອ່ອນໂຍນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບອາຫານທີ່ເປັນພືດທີ່ເປັນພືດ. ຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີ flippers ຄ້າຍຄື paddle ແລະຮ່າງກາຍມົນ, ແບ່ງປັນບາງຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ creatures ລຶກລັບ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າຊາກຂອງສັດສາມາດເປັນຂອງປາສະຫລາມ. ເນື່ອງຈາກສະພາບຂອງການເສື່ອມໂຊມ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກໍານົດລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈະຢືນຢັນການສົມມຸດຕິຖານນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປາສະຫລາມແມ່ນແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນນ້ໍາປະມານ Papua New Guinea ແລະມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊະນິດພັນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ການວິເຄາະແລະການກວດສອບຊາກສົບຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນການເພີ່ມເຕີມເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຕົນຂອງສັດ. ການທົດສອບ DNA ແລະການວິເຄາະໂຄງກະດູກອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈົນກ່ວານັ້ນ, ການຄົ້ນພົບອັນລຶກລັບນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຈັບໃຈທັງນັກວິທະຍາສາດແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຫາດຊາຍຄືກັນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຄິດກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງທະເລ.
ນິຍາມ:
– ປາວານທົດລອງ: ປາວານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັບຫົວກົມ ແລະ ຮ່າງກາຍເປັນກະປ໋ອງ.
– ປາໂລມາ: ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມທີ່ມີຄຸນລັກສະນະທາງກາຍຄ້າຍຄືກັນກັບປາວານ.
– ງົວທະເລ : ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ manatee, ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມນ້ຳທະເລຂະໜາດໃຫຍ່, ເປັນພືດທີ່ເປັນພືດ, ມີຂົນຄ້າຍຄືລູກປັດ ແລະ ຮ່າງກາຍກົມ.
– ປາສະຫຼາມ: ເປັນປາທີ່ລ່າສັດທີ່ມີໂຄງກະດູກອ່ອນ.
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