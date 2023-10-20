ສຽງດັງແລະໄຟກະພິບອັນລຶກລັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ເມືອງ Melbourne: ດາວຕົກເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ປະຊາຊົນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນ Melbourne ໄດ້ປະຫຼາດໃຈໃນຄືນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີສຽງດັງດັງຂຶ້ນ ແລະ ແສງກະພິບທີ່ສ່ອງແສງສ່ອງໃສ່ທ້ອງຟ້າ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າປະກົດການນີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ຈັບໃຈປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ Doreen, Mernda, Balwyn, ແລະ Doncaster.
ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສຽງດັງຕັ້ງແຕ່ງານຖະໜົນ ແລະບັ້ງໄຟດອກ ຈົນເຖິງຟ້າຮ້ອງ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ UFO. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານດຣ Brad Tucker, ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄຳອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດແມ່ນດາວເຄາະ. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ meteors ເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງຮູບດາວທີ່ແຕກອອກແລະເດີນທາງຜ່ານອາວະກາດ.
ດາວເຄາະທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເບິ່ງພາບໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າເປັນຂະໜາດຂອງບານບ້ວງ, ກວ້າງລະຫວ່າງ 10 ຊຕມ ຫາ 40 ຊຕມ. ມັນໄດ້ເດີນທາງໄປດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈປະມານ 20 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີຫຼື 72,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ທ່ານດຣ Tucker ປຽບທຽບການປ່ອຍພະລັງງານນີ້ກັບລະເບີດນິວເຄລຍຂະໜາດນ້ອຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ meteors ຂອງລັກສະນະນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ, ພວກມັນມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະກວດພົບແລະຄາດຄະເນ. ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງສືບຕໍ່ປັບປຸງວິທີການກໍານົດ ແລະຕິດຕາມວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະສິ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ. ທ່ານດຣ Tucker ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະສຶກສາເຫດການເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະວິວັດທະນາການຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ໂຊກດີ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ panic ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ meteors. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລາຍງານການເຫັນຫຼືປະສົບການຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນອົງການ Meteor ສາກົນຫຼື Fireballs ໃນທ້ອງຟ້າ. ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະພຶດຕິກໍາຂອງ meteors.
ເຫດການທີ່ຜ່ານມານີ້ໃນ Melbourne ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຍ້ອນວ່າປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອົດສະຕາລີ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ວິກຕໍເລຍໄດ້ເຫັນແສງອັນລຶກລັບທີ່ສ່ອງແສງຂ້າມທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ໃນທີ່ສຸດກໍມີສຽງດັງຂຶ້ນ. ອົງການອະວະກາດຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າເປັນຜົນມາຈາກການຈູດທຳລາຍຊາກອະວະກາດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ປະຊາຊົນ Sydney ລາຍງານການລະເບີດທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນປີ 2021, ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊອກຫາຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການປະກົດຕົວຂອງ meteors ແມ່ນບໍ່ຜິດປົກກະຕິທັງຫມົດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດປະກົດວ່າເປັນເຫດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ພວກເຂົາໃຫ້ໂອກາດອັນມີຄ່າແກ່ນັກວິທະຍາສາດເພື່ອເຈາະເລິກເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມລະມັດລະວັງ, ການສຶກສາ, ແລະການລາຍງານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1: ຊື່ບົດຄວາມ, ວັນທີ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2: ຊື່ບົດຄວາມ, ວັນທີ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3: ຊື່ບົດຄວາມ, ວັນທີ]