ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ສຽງດັງແລະໄຟກະພິບອັນລຶກລັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ເມືອງ Melbourne: ດາວຕົກເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ສຽງດັງແລະໄຟກະພິບອັນລຶກລັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ເມືອງ Melbourne: ດາວຕົກເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ

ປະຊາຊົນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນ Melbourne ໄດ້ປະຫຼາດໃຈໃນຄືນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີສຽງດັງດັງຂຶ້ນ ແລະ ແສງກະພິບທີ່ສ່ອງແສງສ່ອງໃສ່ທ້ອງຟ້າ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າປະກົດການນີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ຈັບໃຈປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ Doreen, Mernda, Balwyn, ແລະ Doncaster.

ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສຽງດັງຕັ້ງແຕ່ງານຖະໜົນ ແລະບັ້ງໄຟດອກ ຈົນເຖິງຟ້າຮ້ອງ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ UFO. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານດຣ Brad Tucker, ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄຳອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດແມ່ນດາວເຄາະ. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ meteors ເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງຮູບດາວທີ່ແຕກອອກແລະເດີນທາງຜ່ານອາວະກາດ.

ດາວ​ເຄາະ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ພາບ​ໄດ້​ຖືກ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ເປັນ​ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ບານ​ບ້ວງ, ກວ້າງ​ລະ​ຫວ່າງ 10 ຊຕມ ຫາ 40 ຊຕມ. ມັນໄດ້ເດີນທາງໄປດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈປະມານ 20 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີຫຼື 72,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ທ່ານດຣ Tucker ປຽບທຽບການປ່ອຍພະລັງງານນີ້ກັບລະເບີດນິວເຄລຍຂະໜາດນ້ອຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ meteors ຂອງລັກສະນະນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ, ພວກມັນມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະກວດພົບແລະຄາດຄະເນ. ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງສືບຕໍ່ປັບປຸງວິທີການກໍານົດ ແລະຕິດຕາມວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະສິ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ. ທ່ານດຣ Tucker ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະສຶກສາເຫດການເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະວິວັດທະນາການຂອງລະບົບສຸລິຍະ.

ໂຊກດີ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ panic ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ meteors. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລາຍງານການເຫັນຫຼືປະສົບການຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນອົງການ Meteor ສາກົນຫຼື Fireballs ໃນທ້ອງຟ້າ. ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະແລະພຶດຕິກໍາຂອງ meteors.

ເຫດການທີ່ຜ່ານມານີ້ໃນ Melbourne ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຍ້ອນວ່າປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອົດສະຕາລີ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ວິກຕໍເລຍໄດ້ເຫັນແສງອັນລຶກລັບທີ່ສ່ອງແສງຂ້າມທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ໃນທີ່ສຸດກໍມີສຽງດັງຂຶ້ນ. ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຈູດ​ທຳລາຍ​ຊາກ​ອະວະກາດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ປະຊາຊົນ Sydney ລາຍງານການລະເບີດທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນປີ 2021, ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊອກຫາຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການປະກົດຕົວຂອງ meteors ແມ່ນບໍ່ຜິດປົກກະຕິທັງຫມົດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດປະກົດວ່າເປັນເຫດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ພວກເຂົາໃຫ້ໂອກາດອັນມີຄ່າແກ່ນັກວິທະຍາສາດເພື່ອເຈາະເລິກເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມລະມັດລະວັງ, ການສຶກສາ, ແລະການລາຍງານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1: ຊື່ບົດຄວາມ, ວັນທີ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2: ຊື່ບົດຄວາມ, ວັນທີ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3: ຊື່ບົດຄວາມ, ວັນທີ]

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

Hanle Dark Sky Reserve ໃນ Ladakh ແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບນັກດາລາສາດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid: ຊົມພາບທ້ອງຟ້າຂອງພາກກາງ Florida

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

Stargazers ໃນນິວຊີແລນສາມາດເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Orionid

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

Hanle Dark Sky Reserve ໃນ Ladakh ແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ສັນຍາໄວ້ສໍາລັບນັກດາລາສາດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid: ຊົມພາບທ້ອງຟ້າຂອງພາກກາງ Florida

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Stargazers ໃນນິວຊີແລນສາມາດເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Orionid

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທ່າແຮງອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງຈັກກະວານເຄມີ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ