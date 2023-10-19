ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ດັງໃນເມືອງ Melbourne ເຊື່ອວ່າເປັນອຸຕຸນິຍົມເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ

ByMampho Brescia

Oct 19, 2023
ດັງໃນເມືອງ Melbourne ເຊື່ອວ່າເປັນອຸຕຸນິຍົມເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ລະເບີດທີ່ດັງ ແລະລຶກລັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ Melbourne ຕົກໃຈ ຄາດວ່າເກີດຈາກອຸຕຸນິຍົມທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Doreen, ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ບັນທຶກວິດີໂອແລະແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບເຫດການດາລາສາດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານວິທະຍາສາດທ່ານດຣ Gail Isles ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ແນະນໍາວ່າມັນສາມາດເປັນດາວຕົກ, ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຝົນດາວຕົກ Perseid ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນເປັນຊິ້ນສ່ວນຈາກຈະຫຼວດດາວທຽມນໍາທາງທີ່ສົ່ງມາຈາກ Plesetsk Cosmodrome ຂອງລັດເຊຍ. ​ໃນ​ເຫດການ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ​ຜ່ານ​ມາ, ປະຊາຊົນ​ໃນ​ລັດ Victoria ​ໄດ້​ເຫັນ​ແສງ​ບານ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ​ຕອນ​ກາງຄືນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ດັງ​ຂຶ້ນ, ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນຢັນ​ຈາກ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອົດ​ສະຕຣາລີ​ວ່າ ​ເປັນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ Soyuz-2 ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

ປະຊາຊົນໃນເມືອງ Doreen ຊຶ່ງເປັນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນ Melbourne ພາກັນຕື່ນຕົກໃຈກັບສຽງລະເບີດທີ່ຄ້າຍຄືລະເບີດກະທັນຫັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 9 ໂມງແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້. ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈັບ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ແສງ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ໂດຍ​ສຽງ​ດັງ​, ຄ້າຍ​ຄື​ການ​ລະ​ເບີດ​. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ທີ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊາວ​ເມືອງ​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຕັ້ງ​ຄໍາ​ຖາມ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ໄດ້​.

ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ, ທ່ານດຣ Gail Isles, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ສະເໜີວ່າ ສຽງດັ່ງກ່າວອາດເປັນຍ້ອນດາວຕົກທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ນາງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບຝົນດາວຕົກ Perseid ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງມີກໍານົດທີ່ຈະບັນລຸຈຸດສູງສຸດໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານດຣ Isles ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ລະເບີດບົມບີອາດເກີດຈາກຊິ້ນສ່ວນຈາກຍານສຳຫຼວດດາວທຽມນຳທາງທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກດາວທຽມ Plesetsk Cosmodrome ຂອງຣັດເຊຍ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ລັດ Victoria. ​ໃນ​ເຫດການ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ, ຊາວ​ເມືອງ​ໄດ້​ເຫັນ​ແສງ​ບານ​ທີ່​ຜ່ານ​ທ້ອງຟ້າ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ ພ້ອມ​ກັບ​ສຽງ​ດັງ. ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນຢັນ​ຈາກ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອົສຕຣາລີ​ວ່າ ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຈາກ​ຊາກ​ອະວະກາດ​ຈາກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ Soyuz-2 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ໄດ້​ບິນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອ​ກະ​ລາດ (ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​)

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

30 ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

30 ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບ AI ໃໝ່ ກວດພົບ Supernovas ໃນດາລາສາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Orionid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບສາມລັດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເປັນເອກະລັກໃນເກືອ Molten ສໍາລັບເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍທີ່ໃຊ້ເກືອໃນອະນາຄົດ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ