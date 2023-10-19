ດັງໃນເມືອງ Melbourne ເຊື່ອວ່າເປັນອຸຕຸນິຍົມເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ລະເບີດທີ່ດັງ ແລະລຶກລັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ Melbourne ຕົກໃຈ ຄາດວ່າເກີດຈາກອຸຕຸນິຍົມທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Doreen, ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ບັນທຶກວິດີໂອແລະແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບເຫດການດາລາສາດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານວິທະຍາສາດທ່ານດຣ Gail Isles ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ແນະນໍາວ່າມັນສາມາດເປັນດາວຕົກ, ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຝົນດາວຕົກ Perseid ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນເປັນຊິ້ນສ່ວນຈາກຈະຫຼວດດາວທຽມນໍາທາງທີ່ສົ່ງມາຈາກ Plesetsk Cosmodrome ຂອງລັດເຊຍ. ໃນເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນໃນລັດ Victoria ໄດ້ເຫັນແສງບານໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງດັງຂຶ້ນ, ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກອົງການອະວະກາດຂອງອົດສະຕຣາລີວ່າ ເປັນຊາກຫັກພັງຂອງລູກສອນໄຟ Soyuz-2 ຂອງຣັດເຊຍ.
ປະຊາຊົນໃນເມືອງ Doreen ຊຶ່ງເປັນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນ Melbourne ພາກັນຕື່ນຕົກໃຈກັບສຽງລະເບີດທີ່ຄ້າຍຄືລະເບີດກະທັນຫັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 9 ໂມງແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້. ວິດີໂອທີ່ປະຊາຊົນຈັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີແສງລະເບີດທີ່ຕິດຕາມມາໂດຍສຽງດັງ, ຄ້າຍຄືການລະເບີດ. ການຄາດຄະເນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມໃນຂະນະທີ່ຊາວເມືອງໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຕັ້ງຄໍາຖາມສາເຫດຂອງການລະເບີດຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ, ທ່ານດຣ Gail Isles, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ສະເໜີວ່າ ສຽງດັ່ງກ່າວອາດເປັນຍ້ອນດາວຕົກທີ່ເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ນາງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບຝົນດາວຕົກ Perseid ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງມີກໍານົດທີ່ຈະບັນລຸຈຸດສູງສຸດໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານດຣ Isles ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ລະເບີດບົມບີອາດເກີດຈາກຊິ້ນສ່ວນຈາກຍານສຳຫຼວດດາວທຽມນຳທາງທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກດາວທຽມ Plesetsk Cosmodrome ຂອງຣັດເຊຍ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Victoria. ໃນເຫດການທີ່ຜ່ານມາໃນເດືອນສິງຫາ, ຊາວເມືອງໄດ້ເຫັນແສງບານທີ່ຜ່ານທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ ພ້ອມກັບສຽງດັງ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກອົງການອະວະກາດຂອງອົສຕຣາລີວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຈາກຊາກອະວະກາດຈາກລູກສອນໄຟ Soyuz-2 ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ບິນເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອກະລາດ (ບົດຄວາມທີ່ມາ)