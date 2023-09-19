ຄວາມລຶກລັບກະພິບຢູ່ໃນເມກຂອງ Venus ອາດຈະເປັນ meteors ລຸກຂຶ້ນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົງໄສມາດົນນານແລ້ວ ກ່ຽວກັບແສງອັນລຶກລັບທີ່ສ່ອງແສງເປັນບາງໂອກາດໃຫ້ເມກຂອງດາວພະຫັດ. ກ່ອນຫນ້ານີ້ຄິດວ່າຈະເປັນຟ້າຜ່າ, ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: ດາວເຄາະແນະນໍາຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກ. ການສຶກສາສະເຫນີວ່າ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ແສງ enigmatic ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ meteors ລຸກຂຶ້ນໃນບັນຍາກາດຂອງ Venus.
ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການ NASA ເຄີຍແນະນໍາວ່າ Venus ອາດຈະມີຟ້າຜ່າຫຼາຍກ່ວາໂລກ, ການສຶກສາສັງເກດເຫັນວ່າການປະກົດຕົວຂອງຟ້າຜ່າຢູ່ໃນ Venus ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີ. ຟ້າຜ່າຢູ່ເທິງໂລກແມ່ນຖືກຕິດຕາມໂດຍການກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸທໍາມະຊາດ, ແລະພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາກັບ Venus ໄດ້ກວດພົບສັນຍານທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຟ້າຜ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍເຊັ່ນ Cassini ຂອງ NASA ແລະ Parker Solar ບໍ່ພົບສັນຍານວິທະຍຸຈາກຟ້າຜ່າ.
ແທນທີ່ຈະເປັນຟ້າຜ່າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າແສງກະພິບທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນເມກທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວພະຫັດອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກອຸກະສັກແຕກແຍກຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ເປັນສັດຕູຂອງດາວເຄາະ. Venus ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ມີອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດແລະບັນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເປັນພິດເຕັມໄປດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ supercritical ແລະເມກອາຊິດຊູນຟູຣິກ.
ດ້ວຍການນັບຈຳນວນແສງກະພິບທີ່ສັງເກດໄດ້ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງ Steward Observatory ແລະ Akatsuki ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄາດຄະເນວ່າມີກະພິບລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 100,000 ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າ flashes ເຫຼົ່ານີ້ຄ້າຍຄືກັບການໂຈມຕີ meteor ທີ່ເປັນໄປໄດ້. ອົງປະກອບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງບັນຍາກາດຂອງ Venus ອາດຈະເຮັດໃຫ້ fireballs ຈາກຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ໄຟໄຫມ້ສົດໃສພຽງພໍທີ່ຈະກວດພົບ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປ Venus, ໂດຍສະເພາະໃນແສງສະຫວ່າງຂອງຫຼັກຖານທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງດາວໄດ້. ຖ້າຟ້າຜ່າແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນ, ການປົກປ້ອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບ probes ພະຍາຍາມລົງຈອດເທິງ Venus ຫຼືຜູ້ທີ່ລອຍຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງຕົນເປັນໄລຍະເວລາ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບວ່າຄວາມລຶກລັບທີ່ກະພິບຢູ່ໃນເມກຂອງ Venus ອາດຈະເປັນ meteors ລຸກຂຶ້ນສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດກັບດາວໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການປະກົດຕົວຂອງຟ້າຜ່າຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ meteors ສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກສໍາລັບປະກົດການທີ່ຫນ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: ດາວ