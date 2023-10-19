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ການລະເບີດທີ່ລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄດ້ຖືກກວດພົບຕັ້ງແຕ່ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ການລະເບີດທີ່ລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄດ້ຖືກກວດພົບຕັ້ງແຕ່ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ນັກດາລາສາດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ (FRB) ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ 8 ຕື້ປີເພື່ອມາຮອດໂລກ. FRBs ແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາພຽງມິນລິວິນາທີ, ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ. ນັບຕັ້ງແຕ່ FRB ທໍາອິດຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2007, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນຫຼາຍຮ້ອຍການກະພິບຂອງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກຈຸດຕ່າງໆໃນຈັກກະວານ.

ການລະເບີດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ເອີ້ນວ່າ FRB 20220610A, ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ ແຕ່ໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານທຽບເທົ່າຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະ 30 ປີ. ການລະເບີດນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ FRBs ທີ່ຫ່າງໄກແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສຶກສາເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາສັ້ນຂອງພວກເຂົາ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້ ASKAP array ຂອງ telescopes ວິ​ທະ​ຍຸ​ໃນ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ກໍາ​ນົດ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ຂອງ​ການ​ແຕກ​ໄດ້​. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕິດຕາມກັບຄືນໄປຫາກຸ່ມຂອງກາແລັກຊີທີ່ລວມເຂົ້າກັນ, ສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີທີ່ FRBs ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບແມ່ເຫຼັກຫຼືວັດຖຸທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະເບີດຂອງດາວ.

ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດສະຫນອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການວັດແທກບັນຫາລະຫວ່າງ galaxies, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີບັນຊີສໍາລັບ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງ​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ​. ອຸປະກອນການ ionized ກວດພົບໂດຍການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດຊ່ວຍວັດແທກປະລິມານຂອງສິ່ງຂອງລະຫວ່າງ galaxies, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປນີ້.

ວິທີ​ການ​ໃຊ້​ການ​ລະເບີດ​ທາງ​ວິທະຍຸ​ໄວ​ເພື່ອ​ກວດ​ຫາ​ສິ່ງ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໂດຍ​ນັກ​ດາລາສາດ​ອົດ​ສະຕຣາລີ Jean-Pierre Macquart ​ໃນ​ປີ 2020. ອາຍແກັສກະຈາຍຫຼາຍມັນເປີດເຜີຍລະຫວ່າງ galaxies.

ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ໄວ​ເກືອບ 50 ໜ່ວຍ​ໄດ້​ຖືກ​ຕິດຕາມ​ຫາ​ຈຸດ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ມັນ, ​ໂດຍ​ມີ​ປະມານ​ເຄິ່ງໜຶ່ງ​ຂອງ​ມັນ​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​ໂດຍ​ໃຊ້​ກ້ອງ​ວິ​ທະ​ຍຸ ASKAP. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຫວັງວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກວິທະຍຸໃນອະນາຄົດທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸໄວຫຼາຍພັນໜ່ວຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຕອບຄໍາຖາມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ cosmology.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html

By Vicky Stavropoulou

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