ການລະເບີດທີ່ລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸໄດ້ຖືກກວດພົບຕັ້ງແຕ່ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ນັກດາລາສາດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ (FRB) ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ 8 ຕື້ປີເພື່ອມາຮອດໂລກ. FRBs ແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ຮຸນແຮງເປັນເວລາພຽງມິນລິວິນາທີ, ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງພວກມັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ. ນັບຕັ້ງແຕ່ FRB ທໍາອິດຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2007, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນຫຼາຍຮ້ອຍການກະພິບຂອງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກຈຸດຕ່າງໆໃນຈັກກະວານ.
ການລະເບີດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ເອີ້ນວ່າ FRB 20220610A, ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ ແຕ່ໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານທຽບເທົ່າຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະ 30 ປີ. ການລະເບີດນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ FRBs ທີ່ຫ່າງໄກແລະແຂງແຮງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍໃນການສຶກສາເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາສັ້ນຂອງພວກເຂົາ.
ການນໍາໃຊ້ ASKAP array ຂອງ telescopes ວິທະຍຸໃນອົດສະຕາລີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດທີ່ຈະກໍານົດສະຖານທີ່ແນ່ນອນຂອງການແຕກໄດ້. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕິດຕາມກັບຄືນໄປຫາກຸ່ມຂອງກາແລັກຊີທີ່ລວມເຂົ້າກັນ, ສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີທີ່ FRBs ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບແມ່ເຫຼັກຫຼືວັດຖຸທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະເບີດຂອງດາວ.
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດສະຫນອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການວັດແທກບັນຫາລະຫວ່າງ galaxies, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີບັນຊີສໍາລັບ. ການຄາດຄະເນໃນປັດຈຸບັນຂອງມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານບໍ່ສອດຄ່ອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ອຸປະກອນການ ionized ກວດພົບໂດຍການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດຊ່ວຍວັດແທກປະລິມານຂອງສິ່ງຂອງລະຫວ່າງ galaxies, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຂາດຫາຍໄປນີ້.
ວິທີການໃຊ້ການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວເພື່ອກວດຫາສິ່ງທີ່ຫາຍສາບສູນນັ້ນແມ່ນໄດ້ສະເໜີໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍນັກດາລາສາດອົດສະຕຣາລີ Jean-Pierre Macquart ໃນປີ 2020. ອາຍແກັສກະຈາຍຫຼາຍມັນເປີດເຜີຍລະຫວ່າງ galaxies.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໄວເກືອບ 50 ໜ່ວຍໄດ້ຖືກຕິດຕາມຫາຈຸດຕົ້ນກຳເນີດຂອງມັນ, ໂດຍມີປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງມັນຖືກກວດພົບໂດຍໃຊ້ກ້ອງວິທະຍຸ ASKAP. ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຫວັງວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກວິທະຍຸໃນອະນາຄົດທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸໄວຫຼາຍພັນໜ່ວຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ການສຶກສາການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຕອບຄໍາຖາມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ cosmology.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html