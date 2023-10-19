ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ນັກດາລາສາດກວດພົບການລະເບີດອັນລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸຈາກ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ໂດຍໄດ້ກວດພົບຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ໃຊ້ເວລາເປັນເວລາ 8 ຕື້ປີມາເຖິງໂລກ. ເຫດການນີ້, ເອີ້ນວ່າການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ (FRB), ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ຫ່າງໄກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນເຫດການທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ.
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີຄວາມໄວພຽງແຕ່ມິນລິວິນາທີ, ແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບຂອງນັກດາລາສາດ. FRB ທໍາອິດໄດ້ຖືກລະບຸໃນປີ 2007, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ແສງສະຫວັນເຫຼົ່ານີ້ນັບບໍ່ຖ້ວນໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຈຸດຕ່າງໆໃນທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ, ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງ FRBs ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ອອກທິດສະດີຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອອະທິບາຍການປະກົດຕົວຂອງມັນ. ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນຶ່ງແມ່ນວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜົນມາຈາກດາວນິວຕຣອນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງທີ່ເອີ້ນວ່າແມ່ເຫຼັກປ່ອຍພະລັງງານຈໍານວນມະຫາສານ. ສົມມຸດຕິຖານອີກອັນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ FRBs ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການລວມຂຸມດໍາຫຼືດາວນິວຕຣອນ.
ການກວດພົບຂອງ FRB ໂດຍສະເພາະນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເດີນທາງໃນໄລຍະທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງ 8 ຕື້ປີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບນັກດາລາສາດ. ໂດຍການສຶກສາເຫດການຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂແລະຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ໃນຈັກກະວານຕົ້ນ.
ການເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ແລະລັກສະນະຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຄຶດອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບເຫດການຂອງຈັກກະວານທີ່ສ້າງສາຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ. ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງສັນຍານວິທະຍຸທີ່ມີອໍານາດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະ telescopes ຫຼາຍຊະນິດເພື່ອສຶກສາຄຸນສົມບັດແລະຮູບແບບຂອງມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າຫຼາຍໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ, ການສັງເກດການແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດຢ່າງຫມັ້ນໃຈລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ. ການກວດພົບຂອງ FRB ທີ່ຢູ່ໄກນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມອົດທົນຂອງນັກດາລາສາດໃນການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN: 'ນັກດາລາສາດກວດພົບສັນຍານຈາກ 8 ຕື້ປີກ່ອນ'