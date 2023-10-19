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ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ນັກດາລາສາດກວດພົບການລະເບີດອັນລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸຈາກ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ByMampho Brescia

Oct 19, 2023
ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ນັກດາລາສາດກວດພົບການລະເບີດອັນລຶກລັບຂອງຄື້ນວິທະຍຸຈາກ 8 ຕື້ປີກ່ອນ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ດາລາສາດ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ, ​ໂດຍ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ຄື້ນວິທະຍຸ​ທີ່​ມີ​ພະລັງ​ແຮງ​ທີ່​ໃຊ້​ເວລາ​ເປັນ​ເວລາ 8 ຕື້​ປີ​ມາ​ເຖິງ​ໂລກ. ເຫດການນີ້, ເອີ້ນວ່າການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ (FRB), ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ຫ່າງໄກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນເຫດການທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນ.

ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີຄວາມໄວພຽງແຕ່ມິນລິວິນາທີ, ແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບຂອງນັກດາລາສາດ. FRB ທໍາອິດໄດ້ຖືກລະບຸໃນປີ 2007, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ແສງສະຫວັນເຫຼົ່ານີ້ນັບບໍ່ຖ້ວນໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຈຸດຕ່າງໆໃນທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ.

ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ, ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງ FRBs ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ອອກທິດສະດີຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອອະທິບາຍການປະກົດຕົວຂອງມັນ. ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນຶ່ງແມ່ນວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜົນມາຈາກດາວນິວຕຣອນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງທີ່ເອີ້ນວ່າແມ່ເຫຼັກປ່ອຍພະລັງງານຈໍານວນມະຫາສານ. ສົມມຸດຕິຖານອີກອັນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ FRBs ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການລວມຂຸມດໍາຫຼືດາວນິວຕຣອນ.

ການກວດພົບຂອງ FRB ໂດຍສະເພາະນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເດີນທາງໃນໄລຍະທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງ 8 ຕື້ປີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບນັກດາລາສາດ. ໂດຍການສຶກສາເຫດການຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂແລະຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ໃນຈັກກະວານຕົ້ນ.

ການເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ແລະລັກສະນະຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດໃຫ້ຂໍ້ຄຶດອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບເຫດການຂອງຈັກກະວານທີ່ສ້າງສາຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີ. ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງສັນຍານວິທະຍຸທີ່ມີອໍານາດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືແລະ telescopes ຫຼາຍຊະນິດເພື່ອສຶກສາຄຸນສົມບັດແລະຮູບແບບຂອງມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າຫຼາຍໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງການລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວ, ການສັງເກດການແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດຢ່າງຫມັ້ນໃຈລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ. ການກວດພົບຂອງ FRB ທີ່ຢູ່ໄກນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມອົດທົນຂອງນັກດາລາສາດໃນການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- CNN: 'ນັກດາລາສາດກວດພົບສັນຍານຈາກ 8 ຕື້ປີກ່ອນ'

By Mampho Brescia

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