'ວົງນາງຟ້າ' ທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ແຜນທີ່ຢູ່ໃນ 15 ປະເທດ: ການສຶກສາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າແຜ່ນປ້າຍວົງກົມລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າ "ວົງ fairy" ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ນາມິເບຍແລະອົດສະຕາລີ, ແຕ່ມີຢູ່ໃນ 250 ສະຖານທີ່ໃນທົ່ວ 15 ປະເທດ. ແຜ່ນດິນທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍວົງແຫວນຂອງພືດພັນໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ່ນວາຍໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດເປັນເວລາຫລາຍປີ. ຫຼາຍທິດສະດີໄດ້ຖືກສະເຫນີເພື່ອອະທິບາຍການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຂອບເຂດທົ່ວໂລກຂອງປະກົດການນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ PNAS, ໄດ້ນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດເພື່ອວິເຄາະຮູບພາບດາວທຽມແລະໄດ້ກໍານົດສະຖານທີ່ 263 ບ່ອນທີ່ຮູບວົງມົນ fairy ໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ແຜ່ນແພເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນເຊັ່ນ: Sahel, Sahara ຕາເວັນຕົກ, Horn ຂອງອາຟຣິກາ, Madagascar, ອາຊີຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້, ແລະພາກກາງຂອງອົດສະຕາລີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງ fairy ແມ່ນທົ່ວໄປຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຄີຍຄິດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າບາງລັກສະນະດິນແລະດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງປະລິມານໄນໂຕຣເຈນຕ່ໍາແລະປະລິມານຝົນສະເລ່ຍຫນ້ອຍກວ່າ 200 ມມຕໍ່ປີ, ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກົດຕົວຂອງວົງ fairy. ວົງວຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງນ້ໍາເພີ່ມເຕີມໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງ, ຍ້ອນວ່ານ້ໍາຝົນໄຫຼໄປສູ່ຫຍ້າທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວົງມົນເທວະດາສາມາດເປັນຕົວຊີ້ວັດການຊຸດໂຊມຂອງລະບົບນິເວດຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າຍັງເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ການກວດສອບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຮູບແບບພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະສິ່ງລົບກວນອື່ນໆ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສ້າງ atlas ທົ່ວໂລກຂອງວົງ fairy ແລະຖານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ. ຂໍ້ມູນໃຫມ່ນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການສ້າງຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແລະຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Universidad de Alicante (UA), ສະເປນ
- ວາລະສານ PNAS