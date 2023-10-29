ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການ​ຮັບ​ເອົາ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ Centenarian: ກະ​ແຈ​ຂອງ​ການ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຍືນ​ຍາວ​ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ

ByGabriel Botha

Oct 29, 2023
ການ​ຮັບ​ເອົາ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ Centenarian: ກະ​ແຈ​ຂອງ​ການ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຍືນ​ຍາວ​ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ

ການມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ແລະສຸຂະພາບດີແມ່ນຄວາມປາຖະໜາອັນທົ່ວເຖິງທີ່ຫຼາຍຄົນແບ່ງປັນ. ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ centenarian ສາ​ມາດ​ສະ​ເຫນີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ແລະ​ການ​ດົນ​ໃຈ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ທາງ​ບວກ​. ການເດີນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນພໍ່ທີ່ຫາກໍຈາກໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຈົນເຖິງອາຍຸ 101 ປີ.

ໃນຂະນະທີ່ລາວຖືວ່າອາຍຸຍືນຂອງລາວເປັນປັດໃຈລວມ, ການປະຕິບັດຂອງລາວສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນເຂດສີຟ້າທົ່ວໂລກ. ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງບຸກຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດດີເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Centenarians ໃນເຂດສີຟ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສົມດູນ, ການລວມເອົາຄວາມປານກາງເຂົ້າໄປໃນນິໄສການກິນອາຫານຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສຸມໃສ່ການບໍລິໂພກອາຫານທັງຫມົດ, ຫມາກໄມ້ແລະຜັກຫຼາຍ, ແລະຈໍາກັດລາຍການປຸງແຕ່ງ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາວິທີການນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າມີສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຂອງການໄດ້ຮັບແຄລໍລີ່ຫຼາຍເກີນໄປຫຼືອີງໃສ່ທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການດໍາລົງຊີວິດ centenarian revolves ກ່ຽວກັບການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິ. ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຄິດທີ່ວ່າວິຖີຊີວິດທີ່ຄົງຕົວກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ກັບອາຍຸ, ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍ່າງ, ການ​ເຮັດ​ສວນ, ຫຼື​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ Taichi, ການ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ທີ່​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ຢືດ​ຢຸ່ນ, ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ໂດຍ​ລວມ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນແມ່ນເປັນເສົາຄ້ຳພື້ນຖານໃນການສະແຫວງຫາຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ. Centenarians ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສົ່ງເສີມການຜ່ອນຄາຍ, ເຊັ່ນ: ການນັ່ງສະມາທິ, ການໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ຫຼືການຊອກວຽກອະດິເລກທີ່ສ້າງສັນ. ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ພວກເຂົາຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ.

ໂດຍການລວມເອົານິໄສທີ່ທົດສອບເວລາເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດປູທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ເພີ່ມໂອກາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຖິງອາຍຸທີ່ສຸກແລ້ວຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ການໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຜູ້ມີອາຍຸຄົບ XNUMX ປີ ແລະຮັບເອົາຫຼັກການໂພຊະນາການທີ່ສົມດູນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກິດຈະກໍາປົກກະຕິ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົານໍາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນແບບ ແລະປະສົບກັບຄວາມສຸກຂອງອາຍຸຍືນ.

FAQ

ເຂດສີຟ້າແມ່ນຫຍັງ?

Blue Zones ແມ່ນຂົງເຂດທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 100 ປີຂຶ້ນໄປ. ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາອາຍຸຍືນແລະຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂພຊະນາການທີ່ສົມດູນແມ່ນຫຍັງ?

ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ສົມດູນ, ອຸດົມສົມບູນໃນອາຫານ, ຫມາກໄມ້, ແລະຜັກ, ສະຫນອງສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອບໍາລຸງຮ່າງກາຍແລະຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍລວມ.

ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພວກເຮົາແນວໃດ?

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງ cardiovascular, ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງກ້າມຊີ້ນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະເພີ່ມສະຫວັດດີພາບໂດຍລວມ.

ເປັນຫຍັງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

ຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປຫຼືຊໍາເຮື້ອສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການຜ່ອນຄາຍແລະກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສຸກແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.

By Gabriel Botha