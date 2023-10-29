ການມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ແລະສຸຂະພາບດີແມ່ນຄວາມປາຖະໜາອັນທົ່ວເຖິງທີ່ຫຼາຍຄົນແບ່ງປັນ. ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ບັນລຸສະຖານະການ centenarian ສາມາດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະການດົນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ. ການເດີນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນພໍ່ທີ່ຫາກໍຈາກໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຈົນເຖິງອາຍຸ 101 ປີ.
ໃນຂະນະທີ່ລາວຖືວ່າອາຍຸຍືນຂອງລາວເປັນປັດໃຈລວມ, ການປະຕິບັດຂອງລາວສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນເຂດສີຟ້າທົ່ວໂລກ. ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງບຸກຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດດີເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Centenarians ໃນເຂດສີຟ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ສົມດູນ, ການລວມເອົາຄວາມປານກາງເຂົ້າໄປໃນນິໄສການກິນອາຫານຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສຸມໃສ່ການບໍລິໂພກອາຫານທັງຫມົດ, ຫມາກໄມ້ແລະຜັກຫຼາຍ, ແລະຈໍາກັດລາຍການປຸງແຕ່ງ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາວິທີການນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າມີສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຂອງການໄດ້ຮັບແຄລໍລີ່ຫຼາຍເກີນໄປຫຼືອີງໃສ່ທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການດໍາລົງຊີວິດ centenarian revolves ກ່ຽວກັບການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິ. ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຄິດທີ່ວ່າວິຖີຊີວິດທີ່ຄົງຕົວກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ກັບອາຍຸ, ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍ່າງ, ການເຮັດສວນ, ຫຼືການປະຕິບັດ Taichi, ການຊອກຫາວິທີທີ່ມ່ວນຊື່ນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຢືດຢຸ່ນ, ແລະສະຫວັດດີການໂດຍລວມ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນແມ່ນເປັນເສົາຄ້ຳພື້ນຖານໃນການສະແຫວງຫາຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ. Centenarians ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສົ່ງເສີມການຜ່ອນຄາຍ, ເຊັ່ນ: ການນັ່ງສະມາທິ, ການໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນທໍາມະຊາດ, ຫຼືການຊອກວຽກອະດິເລກທີ່ສ້າງສັນ. ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ພວກເຂົາຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ.
ໂດຍການລວມເອົານິໄສທີ່ທົດສອບເວລາເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດປູທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ເພີ່ມໂອກາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຖິງອາຍຸທີ່ສຸກແລ້ວຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ການໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຜູ້ມີອາຍຸຄົບ XNUMX ປີ ແລະຮັບເອົາຫຼັກການໂພຊະນາການທີ່ສົມດູນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກິດຈະກໍາປົກກະຕິ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົານໍາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມບູນແບບ ແລະປະສົບກັບຄວາມສຸກຂອງອາຍຸຍືນ.
FAQ
ເຂດສີຟ້າແມ່ນຫຍັງ?
Blue Zones ແມ່ນຂົງເຂດທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 100 ປີຂຶ້ນໄປ. ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າສຶກສາອາຍຸຍືນແລະຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂພຊະນາການທີ່ສົມດູນແມ່ນຫຍັງ?
ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ສົມດູນ, ອຸດົມສົມບູນໃນອາຫານ, ຫມາກໄມ້, ແລະຜັກ, ສະຫນອງສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອບໍາລຸງຮ່າງກາຍແລະຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍລວມ.
ກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພວກເຮົາແນວໃດ?
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງ cardiovascular, ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງກ້າມຊີ້ນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະເພີ່ມສະຫວັດດີພາບໂດຍລວມ.
ເປັນຫຍັງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປຫຼືຊໍາເຮື້ອສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການຜ່ອນຄາຍແລະກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສຸກແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.