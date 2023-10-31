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ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ByRobert Andrew

Oct 31, 2023
ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

Multiverse Computing, Moody's Analytics, ແລະ Oxford Quantum Circuits (OQC) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາລັງເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປະເທດອັງກິດ. ດ້ວຍເງິນທຶນຈາກ Innovate UK, ສາມຄົນມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແບບຈໍາລອງການຄາດເດົານໍ້າຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ວິທີການຄອມພິວເຕີ້ quantum. ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ ແລະ ຊົນນະບົດຂອງອັງກິດ ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນທຳອິດຂອງການແກ້ໄຂການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳໃນຄອມພີວເຕີໃໝ່ນີ້, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

Quantum computing ສະຫນອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄອມພິວເຕີ້ໃນການສຶກສາແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ quantum algorithms, Multiverse Computing ຈະນໍາພາໂຄງການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອບແວ, ໃນຂະນະທີ່ OQC ຈະສະຫນອງຮາດແວ quantum ທີ່ຈໍາເປັນ. Moody's Analytics, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທົ່ວໂລກ, ຈະປະກອບສ່ວນຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາແລະຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບປະກັນການປະເມີນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງນໍ້າຖ້ວມທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຖືກຕ້ອງ.

ທ່າແຮງຂອງການນໍາໃຊ້ quantum algorithms ເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນພື້ນຖານ. Enrique Lizaso Olmos, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ Multiverse Computing, ເຊື່ອວ່າການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະປະສິດທິຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານວິທີການ quantum ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບຕົວຂອງສະພາບອາກາດ. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​, ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​, ແລະ​ອົງ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລະ​ກຽມ​ພ້ອມ​ສໍາ​ລັບ​ເຫດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​.

ເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມໃນປະຈຸບັນ, ທີມງານໂຄງການວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບປະສາດຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ Quantum Physics-Informed Neural Network (QPINN). ສູດການຄິດໄລ່ນີ້ປະສົມປະສານການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນແບບຄລາສສິກກັບການປະມວນຜົນ quantum, ໂດຍໃຊ້ Variational Quantum Circuit (VQC) ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.

​ໂດຍ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ການ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ quantum, ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ກຳນົດ​ຄືນ​ໃໝ່​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແຕ່​ຍັງ​ສ້າງ​ໂລກ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຢືດຢຸ່ນ​ກວ່າ​ອີກ​ສຳລັບ​ຄົນ​ລຸ້ນຫຼັງ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ການ​ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາແລະລັດຖະບານອັງກິດແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພູມສັນຖານຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ.

FAQ

ຖາມ: ຄອມພິວເຕີ້ quantum ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແມ່ນສາຂາຂອງຄອມພິວເຕີ້ທີ່ໃຊ້ປະກົດການກົນຈັກ quantum, ເຊັ່ນ superposition ແລະ entanglement, ເພື່ອປະຕິບັດການຄິດໄລ່ທີ່ຊັບຊ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຄອມພິວເຕີຄລາສສິກ.

ຖາມ: ຄອມພິວເຕີ້ quantum ຈະປັບປຸງແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມແນວໃດ?
A: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄອມພິວເຕີ້ຂອງການສ້າງແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຖາມ: ໃຜມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ?
A: Multiverse Computing, Moody's Analytics, ແລະ Oxford Quantum Circuits (OQC) ແມ່ນຜູ້ສໍາຄັນໃນໂຄງການຮ່ວມມືນີ້, ໂດຍມີ Multiverse Computing ນໍາພາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອບແວແລະ OQC ສະຫນອງຮາດແວ quantum ທີ່ຈໍາເປັນ.

ຖາມ: ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແບບຈໍາລອງການພະຍາກອນນໍ້າຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຄອມພິວເຕີ້ quantum ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງອັງກິດໃນການປັບຕົວກັບເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານແລະຊົນນະບົດຂອງອັງກິດຈະເປັນລູກຄ້າທໍາອິດທີ່ນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂໃຫມ່ນີ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາຄອມພິວເຕີ້.

ຖາມ: ໂຄງການຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມແນວໃດ?
A: ໂດຍການປັບປຸງການປະເມີນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໂຄງການຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ແລະອົງການປະກັນໄພມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະສ້າງໂລກທີ່ປອດໄພແລະທົນທານຕໍ່ກັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

By Robert Andrew