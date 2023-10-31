ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແລະການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

Multiverse Computing, Moody's Analytics, ແລະ Oxford Quantum Circuits (OQC) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາລັງເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປະເທດອັງກິດ. ດ້ວຍເງິນທຶນຈາກ Innovate UK, ສາມຄົນມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແບບຈໍາລອງການຄາດເດົານໍ້າຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ວິທີການຄອມພິວເຕີ້ quantum. ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ ແລະ ຊົນນະບົດຂອງອັງກິດ ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນທຳອິດຂອງການແກ້ໄຂການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳໃນຄອມພີວເຕີໃໝ່ນີ້, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
Quantum computing ສະຫນອງວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄອມພິວເຕີ້ໃນການສຶກສາແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂດຍການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງ quantum algorithms, Multiverse Computing ຈະນໍາພາໂຄງການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອບແວ, ໃນຂະນະທີ່ OQC ຈະສະຫນອງຮາດແວ quantum ທີ່ຈໍາເປັນ. Moody's Analytics, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທົ່ວໂລກ, ຈະປະກອບສ່ວນຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາແລະຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບປະກັນການປະເມີນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງນໍ້າຖ້ວມທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຖືກຕ້ອງ.
ທ່າແຮງຂອງການນໍາໃຊ້ quantum algorithms ເພື່ອປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນພື້ນຖານ. Enrique Lizaso Olmos, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ Multiverse Computing, ເຊື່ອວ່າການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງແລະປະສິດທິຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານວິທີການ quantum ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບຕົວຂອງສະພາບອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອົງການລັດຖະບານ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ແລະອົງການປະກັນໄພໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການດິນຟ້າອາກາດຮ້າຍແຮງ.
ເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມໃນປະຈຸບັນ, ທີມງານໂຄງການວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບປະສາດຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ Quantum Physics-Informed Neural Network (QPINN). ສູດການຄິດໄລ່ນີ້ປະສົມປະສານການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນແບບຄລາສສິກກັບການປະມວນຜົນ quantum, ໂດຍໃຊ້ Variational Quantum Circuit (VQC) ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.
ໂດຍການໝູນໃຊ້ທ່າແຮງຂອງການຄອມພິວເຕີ quantum, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອບໍ່ພຽງແຕ່ກຳນົດຄືນໃໝ່ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພນ້ຳຖ້ວມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງໂລກທີ່ປອດໄພ ແລະ ຢືດຢຸ່ນກວ່າອີກສຳລັບຄົນລຸ້ນຫຼັງ. ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາແລະລັດຖະບານອັງກິດແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພູມສັນຖານຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ.
FAQ
ຖາມ: ຄອມພິວເຕີ້ quantum ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແມ່ນສາຂາຂອງຄອມພິວເຕີ້ທີ່ໃຊ້ປະກົດການກົນຈັກ quantum, ເຊັ່ນ superposition ແລະ entanglement, ເພື່ອປະຕິບັດການຄິດໄລ່ທີ່ຊັບຊ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຄອມພິວເຕີຄລາສສິກ.
ຖາມ: ຄອມພິວເຕີ້ quantum ຈະປັບປຸງແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມແນວໃດ?
A: ຄອມພິວເຕີ້ Quantum ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄອມພິວເຕີ້ຂອງການສ້າງແບບຈໍາລອງນ້ໍາຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຖາມ: ໃຜມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ?
A: Multiverse Computing, Moody's Analytics, ແລະ Oxford Quantum Circuits (OQC) ແມ່ນຜູ້ສໍາຄັນໃນໂຄງການຮ່ວມມືນີ້, ໂດຍມີ Multiverse Computing ນໍາພາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊອບແວແລະ OQC ສະຫນອງຮາດແວ quantum ທີ່ຈໍາເປັນ.
ຖາມ: ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແບບຈໍາລອງການພະຍາກອນນໍ້າຖ້ວມຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຄອມພິວເຕີ້ quantum ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງອັງກິດໃນການປັບຕົວກັບເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານແລະຊົນນະບົດຂອງອັງກິດຈະເປັນລູກຄ້າທໍາອິດທີ່ນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂໃຫມ່ນີ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາຄອມພິວເຕີ້.
ຖາມ: ໂຄງການຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມແນວໃດ?
A: ໂດຍການປັບປຸງການປະເມີນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໂຄງການຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ແລະອົງການປະກັນໄພມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະສ້າງໂລກທີ່ປອດໄພແລະທົນທານຕໍ່ກັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.