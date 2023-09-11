NASA ສະຫຼຸບການທົດລອງສ້າງອົກຊີເຈນທີ່ດາວອັງຄານ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ອົງການ NASA ໄດ້ປະກາດການສະຫລຸບຂອງການທົດລອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອົກຊີເຈນໃນບ່ອນຢູ່ດາວອັງຄານ (MOXIE) ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສະກັດເອົາອົກຊີອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານ. MOXIE, ສ້າງໂດຍວິສະວະກອນແລະນັກວິທະຍາສາດຈາກ MIT, ໄດ້ດໍາເນີນການ 16 ຄັ້ງໃນໄລຍະເວລາຂອງມັນຢູ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງ, ຜະລິດອອກຊິເຈນທັງຫມົດ 122 ກຼາມ. ອັດຕາການຜະລິດສູງສຸດຂອງມັນແມ່ນ 12 ກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງເກີນເປົ້າຫມາຍຕົ້ນສະບັບຂອງ NASA. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດຂອງມັນ, ບໍ່ມີແຜນການສໍາລັບ MOXIE 2.0.
ຂະບວນການທີ່ໃຊ້ໂດຍ MOXIE ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກັ່ນຕອງອາກາດທີ່ເຂົ້າມາເພື່ອເອົາຂີ້ຝຸ່ນອອກແລ້ວບີບອັດ ແລະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຖິງ 800°C (1,470°F). ໃນອຸນຫະພູມນີ້, ອົກຊີເຈນສາມາດໄດ້ຮັບການສະກັດອອກຈາກຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດ Martian. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອົກຊີເຈນທີ່ສະກັດອອກມາໄດ້ຖືກທົດສອບກ່ອນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍກັບຄືນສູ່ບັນຍາກາດ. ມັນໃຊ້ເວລາສອງຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງອົບອຸ່ນຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຂະບວນການຂຸດຄົ້ນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້.
MOXIE ເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Perseverance rover, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂຸດຄົ້ນຂອງມະນຸດໃນດາວອັງຄານ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບລູກເຮືອທີ່ຈະຢູ່ລອດເທິງດາວອັງຄານແລະກັບຄືນບ້ານໂດຍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນຫນ້າດິນ. ແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນສະຖານທີ່ (ISRU) ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນອົງການ NASA ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພາລະກິດໃນໄລຍະຍາວ.
ອົກຊີເຈນທີ່ຜະລິດໂດຍ MOXIE ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຕ່າງໆ, ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ເປັນ propellant ສໍາລັບລູກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດຂອງການທົດລອງແລະຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກມັນ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະພັດທະນາ MOXIE 2.0. ແທນທີ່ຈະ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງອົງການ NASA ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາລະບົບເຕັມຮູບແບບທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງສ້າງອົກຊີເຈນທີ່ຄ້າຍຄືກັບ MOXIE, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິທີການເຮັດໃຫ້ແຫຼວແລະການເກັບຮັກສາອົກຊີເຈນທີ່ຜະລິດໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA