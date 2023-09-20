Parasite ຄວບຄຸມພຶດຕິກຳຂອງມົດດ້ວຍຕົວປ່ຽນອຸນຫະພູມ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າພະຍາດຕັບອັກເສບ lancet, ເປັນແມ່ທ້ອງກາຝາກທີ່ຕິດເຊື້ອມົດ, ມີປຸ່ມ "ເປີດ / ປິດ" ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງເຈົ້າພາບຂອງມັນ. ສະວິດແມ່ນເປີດໃຊ້ໂດຍອຸນຫະພູມ, ມີແມ່ທ້ອງກາຝາກພຽງແຕ່ manipulating ພຶດຕິກໍາຂອງມົດໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Behavioral Ecology, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງແມ່ກາຝາກແລະເຈົ້າພາບຂອງພວກມັນ.
Parasites ທີ່ຄວບຄຸມແລະ manipulate ພຶດຕິກໍາຂອງເຈົ້າພາບຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນທໍາມະຊາດ. Cordyceps, ຄອບຄົວຂອງເຊື້ອລາກາຝາກ zombifying, ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສໍາຄັນ. ເຊື້ອເຫັດເຫຼົ່ານີ້ຕິດເຊື້ອແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ, ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ນຳໄປສູ່ການສືບພັນຂອງພວກມັນເອງ. ພະຍາດຕັບອັກເສບ lancet ມີຄວາມສາມາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນການຈັດການເຈົ້າພາບຂອງມັນ, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ເປີດເຜີຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸນຫະພູມໃນການກະຕຸ້ນພຶດຕິກໍານີ້.
ເມື່ອພະຍາດຕັບອັກເສບຕິດເຊື້ອມົດ, ພວກມັນສ່ວນຫຼາຍຈະເຊື່ອງຢູ່ໃນທ້ອງຂອງມົດ, ປ້ອງກັນດ້ວຍແຄບຊູນ. ພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດໜຶ່ງຕິດຕົວຂອງມັນເອງກັບສະໝອງຂອງມົດ, ບັງຄັບໃຫ້ມົດຈັບແຂນຂາຂອງມັນຢູ່ເທິງໃບຫຍ້າ. ອັນນີ້ຈັດວາງມົດໃນແບບທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ຈະຖືກກິນໂດຍສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. ແຄບຊູນປ້ອງກັນຈະລະລາຍຢູ່ໃນລໍາໄສ້ຂອງເຈົ້າຂອງໃຫມ່, ແລະພົກຍ່ຽວໃນຕັບເຮັດໃຫ້ໄປສູ່ຕັບ. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ຕິດຢູ່ໃນສະໝອງຂອງມົດຈະເສຍສະລະຕົວມັນເອງ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ແມ່ກາຝາກອື່ນໆ.
ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕັບທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ຈະລ້ຽງເລືອດຂອງເຈົ້າຂອງ, ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ແລະວາງໄຂ່. ໄຂ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຂັບໄລ່ອອກໃນອາຈົມຂອງເຈົ້າພາບ, ເຊິ່ງຖືກບໍລິໂພກໂດຍຫອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫອຍຈະໄອເປັນໄຂ້ຕົວອ່ອນພ້ອມກັບຂີ້ມູກ, ດຶງດູດມົດທີ່ກິນຕົວອ່ອນ, ສືບຕໍ່ວົງຈອນ.
ການສຶກສາໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຜ່ານມາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ຫນຶ່ງ, Brian Lund Fredensborg, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມົດທີ່ຕິດເຊື້ອມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ຈະກັດໃບພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນກວ່າ. ເພື່ອສືບສວນຕື່ມອີກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນມົດທີ່ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນປ່າໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຜົນໄດ້ຮັບຢືນຢັນການຄົ້ນພົບຂອງຫ້ອງທົດລອງ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມົດທີ່ຕິດເຊື້ອມີທ່າອຽງທີ່ຈະຕິດຕົນເອງຢູ່ເທິງໃບຫຍ້າໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນກວ່າ ແລະ ປ່ອຍມັນກັດເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ແມ່ກາຝາກຈັດການເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນແລະຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງຊະນິດພັນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸນຫະພູມໃນການກະຕຸ້ນການຫມູນໃຊ້ດັ່ງກ່າວແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງມົດແມ່ກາຝາກໃນທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນິຍາມ:
– ໜິ້ວຕັບອັກເສບ: ເປັນແມ່ທ້ອງກາຝາກທີ່ຕິດເຊື້ອບັນດາເຈົ້າພາບ, ລວມທັງຫອຍ, ມົດ, ແລະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ.
– Parasitism: ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອີກອັນໜຶ່ງ.
– ນິເວດວິທະຍາດ້ານພຶດຕິກຳ: ເປັນວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Copenhagen