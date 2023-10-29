ບົດຄວາມໃຫມ່: ທ່າແຮງສໍາລັບການແຜ່ພັນໃນອາວະກາດທີ່ຂຸດຄົ້ນໂດຍຜ່ານການສຶກສາ Embryo

ນັກວິທະຍາສາດຈາກສູນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບຂັ້ນສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Yamanashi ແລະອົງການອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວກັບສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS), ເປີດເຜີຍທ່າແຮງການສືບພັນຂອງມະນຸດໃນອາວະກາດ. ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ embryos ຫນູໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity ຂອງ ISS, ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກ.
ໃນການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດຂອງມັນ, embryos ຫນູແຊ່ແຂງໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປ ISS ເທິງບັ້ງໄຟໃນເດືອນສິງຫາ 2021. ເມື່ອມາຮອດສະຖານີ, embryos ໄດ້ຖືກ thawed ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດແລະຖືກຈັດໃສ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການພັດທະນາ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, embryos ເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິໃນໄລຍະເວລາສີ່ມື້, ກ້າວໄປສູ່ blastocysts, ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕໍ່ມາພັດທະນາເປັນທັງ fetus ແລະ placenta.
ການວິເຄາະທີ່ດໍາເນີນກ່ຽວກັບ blastocysts ຫຼັງຈາກການກັບຄືນສູ່ໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ DNA ແລະພັນທຸກໍາ, ເສີມສ້າງແນວຄິດທີ່ວ່າ microgravity ບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາປົກກະຕິຂອງ embryos mammalian. ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກແຍກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລາຍລະອຽດຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ iScience, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ມີຊີວິດລອດແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນອາວະກາດ.
ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Yamanashi ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດ Riken ໄດ້ຮ່ວມກັນສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່າການສຶກສານີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕໃນອາວະກາດ. ການປູກຝັງສົບແມ່ລູກດ້ວຍນົມແມ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຂັ້ນຕົ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກທີ່ສົມບູນຂອງ ISS ໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ, ລວມທັງການຖ່າຍທອດ blastocysts ເຂົ້າໄປໃນໜູ. ຂັ້ນຕອນນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກວດສອບວ່າການເກີດລູກທີ່ມີສຸຂະພາບດີເກີດຂຶ້ນແລະຢືນຢັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ embryos ເຫຼົ່ານີ້.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຂະຫຍາຍເກີນຄວາມຢາກຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ. ໃນຂະນະທີ່ອົງການອະວະກາດ, ລວມທັງອົງການ NASA, ມຸ່ງໄປສູ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແຜ່ພັນໃນອາວະກາດນອກແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂຄງການ Artemis, ເຊິ່ງລິເລີ່ມໂດຍອົງການ NASA, ສຸມໃສ່ການສົ່ງມະນຸດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງແລະການເປັນອານານິຄົມເທິງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆ. ໃນທີ່ສຸດ, ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ອາດຈະປະກອບສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນໄລຍະຍາວແລະທ່າແຮງສໍາລັບການອານານິຄົມຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ.
FAQ:
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຫຍັງ?
A: ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຍີ່ປຸ່ນພົບວ່າ embryos ຫນູທີ່ເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity ຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການສືບພັນໃນອາວະກາດ.
ຖາມ: ຕົວອ່ອນຖືກຂົນສົ່ງໄປສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດແນວໃດ?
A: embryos ຫນູແຊ່ແຂງໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປ ISS ເທິງຈະລວດ.
ຖາມ: blastocysts ແມ່ນຫຍັງ?
A: Blastocysts ເປັນຂັ້ນຕອນສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາຂອງ embryo ໃນຕອນຕົ້ນແລະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ຕໍ່ມາພັດທະນາເປັນທັງ fetus ແລະ placenta.
ຖາມ: ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃດໆທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ DNA ແລະພັນທຸກໍາຂອງ blastocysts?
A: ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນ DNA ແລະພັນທຸກໍາຂອງ blastocysts ຫຼັງຈາກກັບຄືນສູ່ໂລກ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດການສໍາຫຼວດແລະອານານິຄົມໃນອະນາຄົດ, ຍ້ອນວ່າມັນສ່ອງແສງເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການແຜ່ພັນໃນອາວະກາດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity.