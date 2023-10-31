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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ທີ່​ບໍ່​ປົກກະຕິ​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ກາ​ນູ

ByVicky Stavropoulou

Oct 31, 2023
ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ທີ່​ບໍ່​ປົກກະຕິ​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ກາ​ນູ

ການ​ເຫັນ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ Canoe ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແລະ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ງົງ. Kevin Silverson, ນັກຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ ແລະນັກຖ່າຍຮູບ, ໄດ້ຖ່າຍຮູບສິ່ງທີ່ລາວເຊື່ອວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຊູມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຮູບ​ທີ່​ລາວ​ຖ່າຍ​ແລ້ວ, ບັດ​ນີ້ Silverson ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ວັດ​ຖຸ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ເປັນ​ດາວ​ຕົກ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ການ​ຂາດ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ຢືນຢັນ​ຕົວ​ຈິງ ​ແລະ ​ເຫດການ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ລຶກລັບ​ໃຫ້​ແກ່​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ.

Silverson ກໍາລັງມ່ວນຊື່ນກັບການຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາຢ່າງສະບາຍຢູ່ທີ່ South Canoe Trails ໃນ Salmon Arm ເມື່ອລາວສັງເກດເຫັນຄວາມແປກປະຫລາດໃນເວລາປະມານ 5:30 ໂມງແລງໂດຍຄິດວ່າມັນເປັນຍົນໃນຕອນທໍາອິດ, ລາວຮູ້ຢ່າງໄວວາວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ພິເສດກວ່າ. ລາວຈັດການຖ່າຍຮູບສອງສາມຮູບຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງລາວ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດຖຸທີ່ເປັນໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.

ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງລາວ, Silverson ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຟສບຸກ. ເພື່ອຄວາມແປກໃຈຂອງລາວ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີໃຜເຫັນເຫດການຫຼືແມ້ກະທັ້ງກ່າວເຖິງມັນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ Silverson ຮູ້ສຶກງຶດງໍ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການພົບກັນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າດ້ວຍການໂດດໄປຫາບົດສະຫຼຸບໄວເກີນໄປ. ທ່ານດຣ Amelia Harris, ນັກຟິສິກດາລາສາດຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດທີ່ໄດ້ຮັບກຽດ, ແນະນໍາວ່າການສືບສວນຕື່ມອີກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ທ່ານດຣ. Harris ອະທິບາຍວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ຮູບຖ່າຍປາກົດວ່າມີວັດຖຸທີ່ມີໄຟໄໝ້ຄ້າຍກັບດາວພະຫັດ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງວິເຄາະຫຼັກຖານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະອອກ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ແນ່ນອນ,". ນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງຄົງເປີດໃຈແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ອາດຈະເຄີຍເຫັນຫຼືປະສົບກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາກັບບັນຊີຂອງພວກເຂົາ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບການເບິ່ງເຫັນທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້ເລິກລົງ, ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກເຝົ້າຍາມທ້ອງຟ້າທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຄືກັນລໍຖ້າການພັດທະນາຕື່ມອີກ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດທີ່ສັບສົນນີ້ບໍ? ເວລາເທົ່ານັ້ນຈະບອກ.
*** FAQ ***
ຖາມ: Kevin Silverson ເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຂ້າງເທິງ Canoe?
A: Kevin Silverson ໄດ້ຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນທີ່ຖ່າຍທອດໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ, ເຊິ່ງລາວເຊື່ອວ່າອາດຈະເປັນດາວເຄາະ.

ຖາມ: Silverson ເຫັນວັດຖຸຢູ່ໃສ?
A: Silverson ໄດ້ພົບເຫັນວັດຖຸໃນຂະນະທີ່ຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາຢູ່ທາງ South Canoe Trails ໃນ Salmon Arm.

ຖາມ: ມີຄົນອື່ນເປັນພະຍານເຖິງການເຫັນບໍ?
A: ບໍ່, Silverson ແມ່ນຜູ້ດຽວທີ່ເຫັນເຫດການ; ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ໄດ້​ເຫັນ ຫຼື​ກ່າວ​ເຖິງ​ມັນ.

ຖາມ: ທ່ານດຣ Amelia Harris ນັກຟິສິກດາລາສາດໃຫ້ຄວາມລະມັດລະວັງອັນໃດແດ່?
A: ທ່ານດຣ. Amelia Harris ແນະນຳໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ສືບສວນຕື່ມອີກ ກ່ອນທີ່ຈະອອກຖະແຫຼງການຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວັດຖຸໃນຮູບຖ່າຍ.

By Vicky Stavropoulou