ການເຫັນທ້ອງຟ້າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ເທິງເຮືອ Canoe ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານງົງ. Kevin Silverson, ນັກຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາ ແລະນັກຖ່າຍຮູບ, ໄດ້ຖ່າຍຮູບສິ່ງທີ່ລາວເຊື່ອວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ. ຫຼັງຈາກຊູມເຂົ້າໃນຮູບທີ່ລາວຖ່າຍແລ້ວ, ບັດນີ້ Silverson ສົງໄສວ່າວັດຖຸດັ່ງກ່າວອາດເປັນດາວຕົກ. ແນວໃດກໍດີ, ການຂາດຫຼັກຖານທີ່ຢືນຢັນຕົວຈິງ ແລະ ເຫດການທີ່ມີຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ເພີ່ມຄວາມລຶກລັບໃຫ້ແກ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ.
Silverson ກໍາລັງມ່ວນຊື່ນກັບການຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາຢ່າງສະບາຍຢູ່ທີ່ South Canoe Trails ໃນ Salmon Arm ເມື່ອລາວສັງເກດເຫັນຄວາມແປກປະຫລາດໃນເວລາປະມານ 5:30 ໂມງແລງໂດຍຄິດວ່າມັນເປັນຍົນໃນຕອນທໍາອິດ, ລາວຮູ້ຢ່າງໄວວາວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ພິເສດກວ່າ. ລາວຈັດການຖ່າຍຮູບສອງສາມຮູບຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງລາວ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດຖຸທີ່ເປັນໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງລາວ, Silverson ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຟສບຸກ. ເພື່ອຄວາມແປກໃຈຂອງລາວ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີໃຜເຫັນເຫດການຫຼືແມ້ກະທັ້ງກ່າວເຖິງມັນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ Silverson ຮູ້ສຶກງຶດງໍ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການພົບກັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າດ້ວຍການໂດດໄປຫາບົດສະຫຼຸບໄວເກີນໄປ. ທ່ານດຣ Amelia Harris, ນັກຟິສິກດາລາສາດຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດທີ່ໄດ້ຮັບກຽດ, ແນະນໍາວ່າການສືບສວນຕື່ມອີກແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ທ່ານດຣ. Harris ອະທິບາຍວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ຮູບຖ່າຍປາກົດວ່າມີວັດຖຸທີ່ມີໄຟໄໝ້ຄ້າຍກັບດາວພະຫັດ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງວິເຄາະຫຼັກຖານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະອອກ ຄຳ ຖະແຫຼງທີ່ແນ່ນອນ,". ນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງຄົງເປີດໃຈແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ອາດຈະເຄີຍເຫັນຫຼືປະສົບກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາກັບບັນຊີຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບການເບິ່ງເຫັນທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້ເລິກລົງ, ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກເຝົ້າຍາມທ້ອງຟ້າທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຄືກັນລໍຖ້າການພັດທະນາຕື່ມອີກ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດທີ່ສັບສົນນີ້ບໍ? ເວລາເທົ່ານັ້ນຈະບອກ.
*** FAQ ***
ຖາມ: Kevin Silverson ເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຂ້າງເທິງ Canoe?
A: Kevin Silverson ໄດ້ຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນທີ່ຖ່າຍທອດໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ, ເຊິ່ງລາວເຊື່ອວ່າອາດຈະເປັນດາວເຄາະ.
ຖາມ: Silverson ເຫັນວັດຖຸຢູ່ໃສ?
A: Silverson ໄດ້ພົບເຫັນວັດຖຸໃນຂະນະທີ່ຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາຢູ່ທາງ South Canoe Trails ໃນ Salmon Arm.
ຖາມ: ມີຄົນອື່ນເປັນພະຍານເຖິງການເຫັນບໍ?
A: ບໍ່, Silverson ແມ່ນຜູ້ດຽວທີ່ເຫັນເຫດການ; ບໍ່ມີຜູ້ໃດເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ເຫັນ ຫຼືກ່າວເຖິງມັນ.
ຖາມ: ທ່ານດຣ Amelia Harris ນັກຟິສິກດາລາສາດໃຫ້ຄວາມລະມັດລະວັງອັນໃດແດ່?
A: ທ່ານດຣ. Amelia Harris ແນະນຳໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ສືບສວນຕື່ມອີກ ກ່ອນທີ່ຈະອອກຖະແຫຼງການຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວັດຖຸໃນຮູບຖ່າຍ.