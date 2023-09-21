ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງລົບກວນໃນຕົວເມືອງຕໍ່ລີງ Pied Tamarin ແລະການສື່ສານຂອງພວກເຂົາ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Universidade Federal do Amazonas ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Anglia Ruskin (ARU) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລີງ tammarin pied ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນສາມາດປັບຕົວເຕັກນິກການສື່ສານຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ມົນລະພິດທາງສຽງທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ. ລີງເຫຼົ່ານີ້, ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆໃນພາກກາງຂອງປະເທດບຣາຊິນ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນອາໄສການໂທຫາສຽງ ແລະເຄື່ອງໝາຍກິ່ນເພື່ອສື່ສານ, ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ.
ທີມວິໄຈໄດ້ດຳເນີນການສັງເກດການປາບປາມປ່າ 10 ກຸ່ມ, ຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນເປັນເວລາ XNUMX ວັນ. ແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງສິ່ງລົບກວນທີ່ມະນຸດສ້າງຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາແມ່ນການຈະລາຈອນຕາມຖະຫນົນ, ແຕ່ສຽງດັງຈາກເຮືອບິນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສວນສາທາລະນະ, ແລະການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຍັງປະກອບສ່ວນກັບລະດັບສຽງທັງຫມົດ.
ການສຶກສາຄົ້ນພົບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການເພີ່ມຂື້ນຂອງສິ່ງລົບກວນໃນຕົວເມືອງແລະຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງຫມາຍກິ່ນຫອມໃນບັນດາລີງ. ໃນຂະນະທີ່ການສື່ສານທາງສຽງຂອງພວກເຂົາຖືກຂັດຂວາງໂດຍສິ່ງລົບກວນ, ລິງກໍາລັງອາໄສເຄື່ອງຫມາຍກິ່ນຫອມຫຼາຍຂື້ນເພື່ອຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມ.
ໝາກຂາມປົ່ງໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍກິ່ນຫອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ລວມທັງຂໍ້ມູນອານາເຂດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ. ການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບການໂທຫາສຽງ, ໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນກາຍເປັນຊິ້ນສ່ວນຍ້ອນການເປັນຕົວເມືອງ.
ທ່ານດຣ. Jacob Dunn, ອາຈານສອນວິຊາຊີວະວິທະຍາວິວັດທະນາການຢູ່ ARU, ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດໄດ້ປ່ຽນແປງພູມສັນຖານອາລັກຂາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຊະນິດໄດ້ຮັບການປັບຕົວແຕ່ເດີມ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຄື່ອງຫມາຍການມີກິ່ນຫອມໃນບັນດາ tamaris pied ແມ່ນຄິດວ່າເປັນການປັບຕົວແບບຍືດຫຍຸ່ນກັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງສັດໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຢ່າງຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ຕົ້ນໝາກຂາມ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າສຽງລົບກວນໃນຕົວເມືອງມີຜົນກະທົບຕໍ່ລັກສະນະອື່ນໆຂອງພຶດຕິກໍາແລະການຢູ່ລອດໂດຍລວມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Universidade Federal do Amazonas ແລະ Anglia Ruskin University (ARU)
- ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Ethology Ecology & Evolution
– ທຶນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍສະມາຄົມພູມສາດແຫ່ງຊາດ, ມູນນິທິ Rufford, ກອງທຶນປະຕິບັດ Primate, ແລະສາກົນ Primatology Society