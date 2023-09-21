ລິງເພີ່ມການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍກິ່ນເພື່ອຊົດເຊີຍມົນລະພິດທາງສຽງຂອງມະນຸດ

ການສຶກສາໃຫມ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ tamaris pied ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍກິ່ນຫອມເພື່ອຊົດເຊີຍມົນລະພິດທາງສຽງຂອງມະນຸດ. ຕົ້ນໝາກຂາມເປັນສັດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກກາງຂອງປະເທດບຣາຊິນ, ແຕ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງມັນຖືກຮຸກຮານຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການສຶກສາ, ດໍາເນີນການໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Universidade Federal do Amazonas ແລະວິທະຍາໄລ Anglia Ruskin, ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຕິດຕາມວິທະຍຸເພື່ອສັງເກດພຶດຕິກໍາຂອງ XNUMX ກຸ່ມແຍກຕ່າງຫາກຂອງ tammarins ປ່າທໍາມະຊາດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງຫມາຍກິ່ນຫອມເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະດັບສຽງທີ່ເກີດຈາກການສັນຈອນຕາມຖະຫນົນ, ເຮືອບິນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສວນສາທາລະນະ, ແລະກິດຈະກໍາທາງທະຫານ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລີງເພິ່ງພາອາໄສເຄື່ອງໝາຍກິ່ນຫຼາຍຂື້ນເມື່ອການສື່ສານທາງສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງເນື່ອງຈາກສຽງດັງຂອງມະນຸດ.
ການສື່ສານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນໜຶ່ງ, ແລະໝາກຂາມປ້ອມໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍກິ່ນເພື່ອຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນການຈະເລີນພັນ ແລະອານາເຂດ. ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, Tainara Sobroza, ອະທິບາຍວ່າຫຼາຍຊະນິດແມ່ນຂຶ້ນກັບສັນຍານສຽງສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ການດຶງດູດຄູ່, ການໃຫ້ອາຫານ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ລ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເປັນຕົວເມືອງແລະລະດັບສຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ການສື່ສານຂອງ tamaris. ໃນຂະນະທີ່ພູມສັນຖານໃນຕົວເມືອງໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນອານາເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຄື່ອງຫມາຍກິ່ນຫອມໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍເປັນວິທີການສື່ສານ.
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ Dr. Jacob Dunn ສັງເກດເຫັນວ່າມະນຸດໄດ້ແນະນໍາການກະຕຸ້ນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບ soundscapes ຂອງສັດ, drowning ສຽງທໍາມະຊາດ. ການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍກິ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍໝາກຂາມປ້ອມແມ່ນເຫັນວ່າເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຄືກັບການໂທສຽງ, ເຄື່ອງໝາຍກິ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບການສື່ສານທາງໄກ. ເມື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ tammarins ກາຍເປັນກະແຈກກະຈາຍຫຼາຍຂຶ້ນແລະເປັນກຸ່ມທີ່ໂດດດ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ, ການປັບຕົວນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊະນິດພັນທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການທີ່ສັດຈະປັບຕົວພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຈາກມະນຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກມັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກແລະຮັບປະກັນການຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.
ທີ່ມາ:
– Tainara V. Sobroza et al, ຕຳໝາກຂາມເພີ່ມກິ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງດັງໃນຕົວເມືອງບໍ?, ນິເວດວິທະຍາ ແລະວິວັດທະນາການ.