ໂມເລກຸນຄາໂບໄຮເດຣດຈາກແບັກທີເຣຍທະເລສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາໃນການປິ່ນປົວໂຣກ Sanfilippo

ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາໃນ Carbohydrate Polymers ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າໂມເລກຸນຄາໂບໄຮເດດທີ່ມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນທະເລອາດມີທ່າແຮງການປິ່ນປົວສໍາລັບການປິ່ນປົວໂຣກ Sanfilippo ປະເພດ A. ໂຣກ Sanfilippo ແມ່ນຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກທີ່ເກີດຈາກການຂາດເອນໄຊສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອທໍາລາຍ heparan sulfate, ເຊິ່ງ. ນໍາໄປສູ່ການສະສົມຂອງຊິ້ນທີ່ເປັນພິດໃນຈຸລັງແລະ neurodegeneration ຕໍ່ມາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງໂດຍໃຊ້ໂມເລກຸນທີ່ມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນທະເລເລິກແລະປຽບທຽບຜົນກະທົບຂອງພວກມັນກັບອະນຸພັນ heparin. ໂມເລກຸນທະເລເຫຼົ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າ polysaccharides ທະເລ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຍັບຍັ້ງເອນໄຊທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລິເລີ່ມການທໍາລາຍຂອງ heparan sulfate. ໂມເລກຸນທະເລມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາອະນຸພັນ heparin ໃນການປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງ heparan sulfate.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດສອບຫນຶ່ງໂມເລກຸນສະເພາະ, A5_3, ໄດ້ມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທະເລ Vibrio diabolicus, ໃນຮູບແບບຫນູຂອງໂຣກ Sanfilippo ປະເພດ A. ຫນູໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ A5_3 ສາມຄັ້ງຕໍ່ອາທິດເປັນເວລາແປດອາທິດ. ການສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນວ່າການປິ່ນປົວດ້ວຍ A5_3 ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຫມາຍການເຜົາຜະຫລານອາຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານແລະການເຮັດວຽກຂອງເຊນໃນສະຫມອງຂອງຫນູ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງຫມາຍການອັກເສບ neuroinflammation, ການເສຍຊີວິດຂອງເຊນ, ແລະການບາດເຈັບຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດໄດ້ຖືກປະຕິເສດດ້ວຍການປິ່ນປົວ A5_3.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນການຟື້ນຟູບາງສ່ວນຂອງຄວາມສົມບູນຂອງເນື້ອເຍື່ອໃນສານສີຂາວຂອງສະຫມອງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຄາດຄະເນຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ. ການຂາດດຸນມໍເຕີທີ່ສະແດງໂດຍຕົວແບບຫນູຂອງໂຣກ Sanfilippo ປະເພດ A ໄດ້ຖືກປະຕິເສດບາງສ່ວນໂດຍການປິ່ນປົວ A5_3. ທີ່ສໍາຄັນ, ການປິ່ນປົວໄດ້ຖືກທົນທານດີໂດຍຫນູ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ A5_3, ໂມເລກຸນຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທະເລ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບ, ການເຮັດວຽກຂອງຂະບວນການເຜົາຜະຫລານອາຫານ, ແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງເນື້ອເຍື່ອສະຫມອງໃນໂຣກ Sanfilippo ປະເພດ A. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂມເລກຸນໃຫມ່ທີ່ມີການປິ່ນປົວ. ທ່າແຮງໃນການປ້ອງກັນການເສື່ອມໂຊມຂອງ neurodegeneration ໃນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງໂຣກ Sanfilippo. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກການປະຕິບັດແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິຫານຂອງທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຕ່ຳ sulfated polysaccharides ທະເລ: ໂມເລກຸນທີ່ສັນຍາວ່າຈະປ້ອງກັນການເສື່ອມຂອງລະບົບປະສາດໃນ mucopolysaccharidosis IIIA?" - ຄາໂບໄຮເດຣດໂພລີເມີ